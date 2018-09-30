Лучшие подарки для мужчины на Новый год 2019

Январские торжества — это великолепный повод сказать о своих чувствах и укрепить отношения с представителем противоположного пола. Но продумывать, что подарить мужчине на Новый год 2919 нужно заранее. Тогда презент получится по-настоящему ценным, оригинальным и желанным.

Важно, чтобы дар, преподнесенный мужчине, доставил ему радость и оказался тем, о котором он давно мечтал, но не решался приобрести сам.

Подарки практичным мужчинам

Выбирая, что подарить на новый год 2019 мужчине, лучше выбрать варианты, которые можно применить.

Подарок должен подчеркнуть индивидуальность и мужественность одариваемого, а также стиль и умение двигаться в ногу со временем:

E-Tip перчатки станут идеальным решением для холодной погоды не только как средство защиты рук, но и как особенное решение для тех, кто часто пользуется смартфонами и планшетами. Специальные вставки на подушечках перчаток позволят пользоваться техникой на улице, не переживая за то, что не сработает сенсор. Брелок-открывашка подойдет тем, кто часто пьет напитки из бутылок с металлической крышкой. При этом можно остановить выбор на необычном оформлении брелка, который подчеркнет увлечения мужчины. Именной штоф порадует тех, кто ценит качественные, дорогие напитки. Его можно использовать и на другие торжества и по особым случаям. Заказать такой универсальный штоф можно в Фото-центре или в компании, занимающейся лазерной нарезкой. Продумывая, что еще подарить мужчине на Новый год 2019 в дополнение к бутылке, остановите выбор на стаканах. На них можно выгравировать поздравительные или шутливые надписи, оригинальные цитаты. Стильные часы из дерева, неонового пластика или других универсальных материалов станут отличным решением. Игра “Твистер” всегда будет принята с благодарностью активными мужчинами и принесет удовольствие. Ведь с ее помощью можно развлечь гостей или поднять настроение друг другу, когда отменилась вечеринка из-за погодных условий. Или взять с собой на природу, подарив море положительных эмоций отдыхающим в вашем окружении людей. Книга-сейф подойдет в том случае, если предыдущие варианты не подходят, и сложно выбрать, что подарить мужчине на Новый год 2019, потому что он любит тайны и секреты. Хранилище, оформленное в виде обычной книги с полостью под различные вещи подойдет как нельзя кстати. Портретная статуэтка станет эксклюзивным решением. Сделать ее можно у мастеров, занимающимися лепкой из полимерной глины или у мастеров, занимающихся росписью готовых мини-скульптур. Для этого потребуется принести фото и продумать, как будет выглядеть готовый вариант изделия. Спортивный инвентарь, аксессуары можно выбрать в том случае, если мужчина увлечен определенным видом спорта и посвящает много времени своему хобби.

Выбирая, что подарить мужчине на Новый год 2019, важно помнить, что презент должен быть интересным и хотя бы с минимальным намеком на оригинальность.

Покупать стандартные привычные вещи, основываясь на то, что мужчина немолод или ему такой вариант не понравится, не стоит. Каждый представитель сильного пола будет рад получить презент, который будет актуален как в 25, так и в 45 лет.

Оригинальные подарки для мужчин

Достаточно часто женщина следует шаблонному стандарту, покупая ножи или другие вещи, в которых просто не разбирается. Не стоит действовать также.

Выбирая, что подарить мужчине на Новый год 2019 нужно отбросить навязанные обществом варианты.

Приобретение наборов для бритья, трубок для курения, средств для гигиены, статуэток и прочих шаблонных подарков лучше оставить в прошлом и выбрать что-то более стоящее и оригинальное:

набор для ухода за бородой и усами подойдет тем мужчинам, которые идут в ногу с модными тенденциями. Специальные расчески, воск и бальзамы доставят удовольствие представителю сильного пола и приведут его в восторг;

подойдет тем мужчинам, которые идут в ногу с модными тенденциями. Специальные расчески, воск и бальзамы доставят удовольствие представителю сильного пола и приведут его в восторг; парный плед станет отличным решением в качестве подарка для молодых супругов, которые любят проводить вечера за совместным просмотром фильмов и играми на ПК или приставке;

станет отличным решением в качестве подарка для молодых супругов, которые любят проводить вечера за совместным просмотром фильмов и играми на ПК или приставке; фотосветильник с изображением семьи или с картинкой его любимого героя станет отличным вариантом подарка, украсив интерьер и привнеся нотку оригинальности в жизнь мужчины;

или с картинкой его любимого героя станет отличным вариантом подарка, украсив интерьер и привнеся нотку оригинальности в жизнь мужчины; рюкзак для ноутбука с встроенной зарядкой подойдет в презент, если любимый ведет активный образ жизни и регулярно пользуется техникой для работы и организации досуга;

с встроенной зарядкой подойдет в презент, если любимый ведет активный образ жизни и регулярно пользуется техникой для работы и организации досуга; собака-робот или другие технические игрушки доставят радость и взрослому мужчине. Чтобы сделать правильный выбор, можно просмотреть видео-ролики на Youtube, узнав доступные новинки в вашей стране проживания;

или другие технические игрушки доставят радость и взрослому мужчине. Чтобы сделать правильный выбор, можно просмотреть видео-ролики на Youtube, узнав доступные новинки в вашей стране проживания; годовой запас одинаковых носков, оформленный в виде необычного рулона или упакованный в красивую деревянную коробку, позволит сделать оригинальный и в тоже время практичный подарок, который станет поводом для того, чтобы мужчина мог похвастаться перед друзьями;

оформленный в виде необычного рулона или упакованный в красивую деревянную коробку, позволит сделать оригинальный и в тоже время практичный подарок, который станет поводом для того, чтобы мужчина мог похвастаться перед друзьями; костеры под бокалы из дерева или кожи с интересными узорами подойдут в том случае, если в жилище есть маленький или внушительный домашний бар;

из дерева или кожи с интересными узорами подойдут в том случае, если в жилище есть маленький или внушительный домашний бар; коллекционный карточный набо р или уникальная фигурка по увлечениям станет отличным презентом, если мужчина привык проводить досуг с друзьями, участвуя в соревнованиях по настольным играм;

р или уникальная фигурка по увлечениям станет отличным презентом, если мужчина привык проводить досуг с друзьями, участвуя в соревнованиях по настольным играм; термокружка с гравировкой в виде эмблемы “Игры престолов”, героев комиксов из Marvel или DC порадует любого молодого человека, увлекающегося модными тенденциями;

с гравировкой в виде эмблемы “Игры престолов”, героев комиксов из Marvel или DC порадует любого молодого человека, увлекающегося модными тенденциями; клавиатура и мышка с подсветкой станут отличным подарком на Новый год для мужчин, которые любят работать или играть за ПК в ночное время. Теперь ему не придется включать свет или ночник для того, чтобы разглядеть нужные кнопки и портить зрение.

Если хочется сделать уникальный подарок в виде современных высокотехнологичных гаджетов, которые доставят огромное удовольствие, стоит зайти в любой интернет-магазин и ознакомиться с ассортиментом. Выбирая подарок, можно открыть для себя интересные, невероятные новинки, которых еще нет на прилавках в торговых центрах.

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Таким образом, мужчина, получивший уникальный подарок, станет самым модным среди друзей и коллег по работе. К тому же, он не забудет рассказать о том, какая замечательная у него девушка или супруга.

Полезные и значимые подарки

Если отношения скреплены браком, подарок выбрать намного проще. Ведь женщина, живущая с мужчиной под одной крышей прекрасно знает, чего не хватает любимому. Здесь важно внимательно слушать супруга и запоминать.

Тогда выбор будет более быстрым, а подарок действительно нужным:

Инструменты всегда нужны тем, кто регулярно занимается ремонтом или обустройством жилья. Или зарабатывает на ремонте ПК, смартфонов, электросетей и по другим профильным направлениям. При этом мужчина, сам того не замечая, может высказать мысли о том, что ему не хватает для комфортной работы определенных электро или ручных инструментов. Купить правильный вариант можно, обратившись за помощью к его друзьям или к специалисту в магазине. Аксессуары для автомобиля или мотоцикла. Набор качественных средств для ухода за машиной, подставки под термокружку, телефон действительно порадуют каждого мужчину. Органайзеры под инструменты станут отличным решением. Ведь мужчина сможет наконец-то сложить мелкие детали, болты, гвозди и другие мелочи в отдельные отсеки и навести порядок в месте для хранения инструментов. Виртуальные очки или гаджеты для любителей игр или работающих за ПК всегда будут актуальны и нужны. Среди разнообразия предложений можно выбрать именно то, что нужно именно вашему мужчине. Компьютерное кресло, которое давно требует замены или отсутствует в доме, станет отличным подарком. Главное, спрятать его в укромное место до Нового года, чтобы любимый не увидел подарок преждевременно.

В остальном выбор следует основывать на увлечениях и работе. Таким образом можно выбрать подарок, который будет соответствовать его социальному статусу, особенностям работы, приносящим дополнительный доход увлечениям. Главное помнить, что идеальный подарок — это тот, который выбран с любовью.