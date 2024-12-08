Черная пятница 2025 в России: лучшие скидки и советы по совершению покупок

Узнайте, когда будет Черная пятница 2025 в России. Лучшие магазины со скидками, советы по выгодным покупкам и подготовке к распродаже. Не пропустите самые большие скидки года!

В последние годы любители шоппинга с нетерпением ожидают периода, когда в магазинах можно будет получить значительные скидки и выгодно приобрести товары. В 2025 году Черная пятница в России не станет исключением, и заядлые шопоголики смогут купить для себя нужные вещи как в супермаркетах и бутиках, так и онлайн в интернет-магазинах. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения этого грандиозного мероприятия, о том, где стоит искать лучшие скидки, а также даст советы по приобретению действительно выгодных товаров.

Когда пройдет Черная пятница в 2025 году в России

Традиционно продавцы начинают предлагать товары с существенными скидками в конце ноября. Дата Черной пятницы в 2025 году начнется с 28 числа этого месяца, в 00:00, и продлится по 30-е. При этом стоит отметить, что определенные маркетплейсы анонсируют скидки раньше других, и выбирают для начала объявления акций понедельник. В этом году его дата припадает на 24 ноября.

История и смысл Черной пятницы

Ежегодный марафон, завоевавший популярность по всему миру, изначально возник в Америке. В этой стране появилась традиция каждый год устраивать распродажи, при этом датой была выбрана пятница после Дня благодарения. Отмечание данного праздника происходит в последний четверг ноября. Со временем традицию устраивать скидки переняли и в других странах. В России "черную пятницу" стали организовывать лишь в 2010-х годах, до этого для проведения скидок предпочитали другие даты. Однако впоследствии в стране приняли решение действовать синхронно с остальным миром, этим правилом руководствуются и для обозначения, какого числа Черная пятница в 2025 году.

Ноябрьская распродажа обязана своим успехом и популярностью грамотно продуманному маркетингу. Для выгодных эксклюзивных предложений выделяется короткий промежуток времени, благодаря чему среди покупателей создается ажиотаж и ощущение, что максимальное количество товаров нужно приобрести именно в это время. В данный период многие торговые точки предлагают скидки, достигающие до 70 процентов.

Впервые термин "Черная пятница" был упомянут в 1951 году в американском журнале Factory Management & Maintenance, при этом он не ассоциировался со скидками и имел несколько иное значение. Данным словосочетанием обозначили массовый невыход на работу сотрудников многочисленных компаний после Дня благодарения. Многие из них брали отгулы в этот период.

В своем традиционном значении "Черная пятница" была упомянута в 1966 году. Название было дано полицейскими Филадельфии, обозначившими так массовый приезд жителей пригородов за покупками. В 1980-х годах явление получило распространение по всем штатам Северной Америки.

Считается, что "Черная пятница" названа в честь идиомы in the black, обозначающую "в плюсе" и означающую прибыль. Именно таким цветом ее было принято отмечать в бухгалтерских отчетах.

В настоящее время "Черная пятница" в Америке является не просто распродажей, а представляет собой целый ритуал, являющийся отражением национальных культурных особенностей – стремление к материальному благополучию. Это обусловлено тем, что в данный период обычные люди имеют возможность приобрести престижные вещи по доступным ценам и совершить действительно выгодные покупки. 

Где искать лучшие скидки

Итак, вы уже знаете, когда Черная пятница в России в 2025 году, и горите желанием совершить выгодные приобретения. Однако, чтобы это сделать, нужно понимать, на каких именно маркетплейсах следует искать определенные категории товаров. Клео.ру предлагает вашему вниманию следующий обзор:

  • Электронику можно будет купить в таких магазинах как Эльдорадо, М.Видео, Citilink, DNS. Также можно будет сделать покупки, даже не выходя из дома, если посетить такие онлайн-площадки как Amazon, Яндекс.Маркет, Ozon.
  • Шопоголики смогут обзавестись модными новинками – одеждой и обувью, если воспользуются в 2025 году скидками Черной пятницы на Вайлдберриз, Zappos, Lamoda, Foot Locker, Ozon. Кроме того, в этот период выгодными предложениями порадуют и брендовые магазины, такие как Zara, H&M. Товары для спорта представлены у таких производителей как Adidas, Nike, Vans.
  • Если вам нужно приобрести разнообразные товары для дома, то стоит посетить Target, Walmart, магазины наподобие Лемана ПРО и ВсеИнструменты.ру.
  • При желании порадовать себя качественной парфюмерией и косметикой стоит обратиться к таким продавцам как Рив Гош, Л'Этуаль, Иль де Ботэ, Золотое Яблоко.
  • Если вы хотите повысить свой образовательный уровень, можно приобрести курсы со скидками на известных онлайн-платформах, примерами которых являются Яндекс.Практикум, Skyeng, Skillbox.
  • В этот период можно воспользоваться довольно выгодными предложениями на еду и ее доставку, обратившись к помощи таких сервисов как Яндекс Еда, Delivery Club, Самокат.

Как не попасться на фальшивые скидки

Некоторые компании прибегают к определенным стратегиям, предлагая покупателям фальшивые скидки, и используя для этого специальные маркетинговые трюки. Чтобы не попасться на такие уловки, следует провести анализ ситуации и обратиться к сравнению текущей цены продукции с историей ее стоимости. Именно это даст вам возможность понять, что скидки в Черную пятницу в 2025 году настоящие. В этом помогут следующие методы:

  • специальные сервисы, с помощью которых можно отследить цены: Pricearchive, Keepa, МагазинГуру, Epn Price Tracker. На них зафиксировано, какая стоимость была у товара до момента распродажи. Если повышение цены происходило лишь за пару дней до этого, вы имеете дело с фальшивой скидкой;
  • сравнение стоимости аналогичных товаров у разных продавцов и выявление средней рыночной цены. Акции, при которых продукция продается в разы дешевле, должны вызвать настороженность;
  • сравнение стоимости с предыдущими акциями. К примеру, если на определенный товар уже объявляли скидку месяц назад, навряд ли действующая цена является эксклюзивной;
  • изучение условий промокодов. Встречаются ситуации, когда маркетплейсы объявляют скидку "50 процентов", но получить ее можно, лишь приобретя товар, начиная от определенной суммы.

Подведем итог

Черная пятница в 2025 году в России – это время выгодных скидок на разнообразные товары. Обязательно воспользуйтесь предложениями маркетплейсов, чтобы приобрести для себя нужные вещи, однако помните о чувстве меры и прибегайте к анализу цен, чтобы не нарваться на фальшивые скидки.

