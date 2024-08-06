Аромат как знак, парфюм как средство коммуникации

У человека, как известно, пять органов чувств. Чаще всего из них мы используем зрение и слух. Но есть еще очень мощный канал коммуникации – это обоняние! При помощи запаха можно подавать собеседнику вполне четкие сигналы. Например, можно привлечь к себе внимание и дать понять, что вы готовы к флирту. Или же наоборот, создать образ недотроги. Как это сделать?





Дамам для привлечения внимания можно посоветовать использовать цветочные ароматы со шлейфом, очень хорошо в этом плане "работает" тубероза. Ноты этого цветка вызывают ассоциации с чистотой, недоступностью и томительной страстью. Тубероза повышает тонус женщины, у нее, что называется, начинает "гореть глаз". В подобном состоянии меняется поведение, походка, манеры. Женщина чувствует себя уверенной, она – соблазнительница и вершительница судеб, она разбивает сердца, пленяет и завораживает!

Но все же парфюмерных композиций с туберозой много. Как выбрать из них? Лучше всего просто ориентироваться на свой вкус и далее протестировать аромат. Если в составе композиции указана тубероза и вам понравился аромат, нанесите несколько капель на запястье и подождите 1-2 часа. За это время аромат "раскроется", можно будет почувствовать так называемое "сердце аромата", оценить именно композицию, а не только верхние ноты. Хорошо бы еще спросить подругу, насколько ей нравится аромат – ведь со стороны запах воспринимается иначе.

Если вы подбираете аромат для первого свидания, отдайте предпочтение томным (но не тяжелым!) композициям. Избегайте парфюма, в составе которого есть ноты уда, то есть, масла удового дерева. Да, этот компонент является одним из дорогих и популярных, но все же он имеет специфические оттенки и нотки, которые могут не понравится вашему визави. А композиции с белыми цветами, мадагаскарской ванилью, иланг-илангом и ягодными нотами подойдут для первого свидания очень хорошо.





А что же мужчины? Они тоже могут овладеть языком ароматов и использовать его для выстраивания коммуникации. И да, белоцветочные композиции помогут и здесь! В сочетании с нотами цитрусовых получаются очень интересные притягательные запахи, которые очень привлекают внимание барышень, располагают к знакомству и общению.

Для томного вечера, к смокингу или фраку хорошо подойдут композиции с нотами кожи и замши. Они, кстати, хорошо сочетаются с табаком, поэтому могут быть рекомендованы как курящим, так и не курящим мужчинам.

Всегда помните, что на каждом человеке аромат раскрывается по-разному! И что мода на ароматы условна – и какой-то модный аромат лично вам может категорически не подойти. С другой стороны, если аромат вам подходит и если он интересно раскрывается на вашей коже, то у него есть все шансы стать соблазнительным, притягивающим, очаровывающим – в сочетании с запахом вашего тела. Именно запах вашего тела является сигналом для партнера! Помните, пожалуйста, об этом.