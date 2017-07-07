Обсуждать интимные проблемы с подругой: можно или нельзя?

Женская психология устроена так, что когда мы счастливы, нам хочется кричать об этом всему миру. Он подарил огромный букет роз, пригласил в ресторан или, наконец, сделал предложение — такие события сложно утаить! Но есть вещи, которыми все-таки не стоит делиться даже с самыми близкими подругами.

Тема секса — интригующая, но в то же время личная, однако многие женщины, особенно молодые девушки, забывают об этом. Кто-то может возразить: «А с кем еще, как не с лучшей подругой, можно поговорить о личных проблемах?!» Давайте разбираться, можно или нельзя обсуждать с подругой интимные темы, как на это смотрят мужчины, в каких случаях откровенные разговоры могут спасти отношения, а в каких — разрушить.

Беседы за чашкой чая обычно начинаются с мелких бытовых тем и заканчиваются обсуждением прошлой ночи: «Что я сделала не так?», «Почему раньше ощущения были другими?», «А у тебя с твоим такое было?», «И что теперь делать?» — и еще множество разных вопросов.

Помните фильм «Секс в большом городе»? Героини сериала, уверенные в себе, независимые подруги, откровенны друг перед другом, они с легкостью обсуждают парней, свои интимные сцены, и для них это — вполне обыденные вещи.

Но в жизни все далеко не так, как в любимых сериалах. На практике подобные истории заканчиваются тем, что женщины бегут к психологу с мольбой спасти отношения.

История из жизни. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, которая несколько лет пыталась сохранить семью по советам подруг. Спустя какое-то время она узнала, что муж ей изменяет с лучшей подругой, которая, собственно, и принимала активное участие в «спасательной операции». Моя клиентка делилась с ней самыми откровенными подробностями личной жизни и не подозревала, что подруга пользуется этим для своей выгоды. Женщина долго приходила в себя, для нее это был двойной удар. Прошло несколько месяцев, она, естественно, развелась с мужем, сейчас у нее есть любимый мужчина и двое чудесных детей. А проблема была в том, что бывший муж не хотел детей и избегал физического контакта. Развлечение он нашел на стороне, а жена была для статуса.

Начнем с того, что если в постели возникают проблемы, то решать их нужно только со своим партнером, причем максимально осторожно. Существует большой соблазн начать высказывать претензии прямо там, где они возникли — в постели с мужем.

Имейте в виду: это достаточно рискованный шаг. Разговаривать с мужчиной о своих сексуальных желаниях, предпочтениях и особенностях — это целая наука, но если он узнает, что вы об этом еще и с подругой делитесь — это вообще катастрофа. Мужчины не любят, когда их обсуждают и уж тем более — осуждают.

Кадр из сериала «Секс и город» Фото: Globallookpress.com

Безусловно, бывают случаи, когда без совета не обойтись. На начальном этапе первых отношений мы все неопытны, возможно, если бы не совет близкой подруги, мы могли бы совершить большую ошибку. Согласитесь, не каждый родитель в свое время способен поговорить с подростком о сексе — в некоторых семьях это под большим запретом. Мы взрослеем, что-то узнаем из СМИ, что-то — из рассказов друзей, сверстников. Мы живем в обществе, и от подобных рассказов нам никуда не деться. Важно научиться говорить о сексе абстрактно, не переходя на личности.

Сексуальная неудовлетворенность партнеров — это большая опасность для семьи. Если проблема существует — значит, ее нужно устранять, и в нашем случае существует два пути:

1. Решение проблемы с партнером

К сожалению, большинство мужчин сексуально неграмотны, однажды они удачно нашли клитор — и с радостью расслабились. Если девушка не может достичь оргазма — значит, она фригидна, и нечего тут время тратить.

Одна моя клиентка мужу на заставку в компьютере поставила картинку, изображающую строение женских половых органов. Так муж даже не спросил, что это за картинка, — он ее просто не заметил.

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Если мужчина не научился доставлять вам сексуальное наслаждение, не спешите во всем обвинять его. Женский организм — сложная система, управлять которой даже с десятого раза не всегда получается. Хуже всего, когда женщина не знает своего тела и не понимает, как должен действовать партнер, чтобы ей было хорошо. Естественно, при первой же возможности она бежит к подруге и выкладывает все начистоту — мало ли, вдруг и правда фригидна. Та в свою очередь выслушает и в лучшем случае посоветует идти к психологу, в худшем — начнет давать указания, как себя вести и что сказать мужу.

Мужчины не понимают намеков, с ними нужно учиться договариваться. Попробуйте, например, сделать мужу массаж пениса, а потом дать смазку и сказать: «Сделай мне тоже генитальный массаж». У вас появится возможность расслабиться и заодно познакомить любимого мужчину со своей физиологией.

При каждом удобном случае показывайте мужу, где и какие ласки вам приятны, говорите, что вы больше всего любите, но постарайтесь даже не заикаться о том, что вам не нравится в его действиях, не указывайте ему на его ошибки. Концентрируйте его внимание на позитивных моментах: «Это мне нравится», «Так я люблю». Не надо говорить: «Не делай 2 часа». Надо говорить: «Делай 10 минут, мне больше всего нравится такой секс».

Смысл вроде один, а ощущения разные. Если вы сообщаете мужчине, что вы им недовольны, не удовлетворены, то у него сразу возникает желание реализоваться с какой-то другой, более благодарной и восприимчивой женщиной, чтобы доказать хотя бы самому себе, что он — альфа-самец.

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2. Решение проблемы с сексологом

Секс — очень важная составляющая счастливого брака, и если вы чувствуете, что в этой области есть некоторые проблемы, то попробуйте обратиться к специалисту. Причем лучше это сделать тихо, не ставя в известность мужа.

У меня есть семинар «Позы в постели», на нем мы изучаем позы и тренируем их, и тут (о, эврика!) до женщин доходит, что они в постели выглядят совсем не так, как им казалось. Мы же, когда подходим к зеркалу, смотрим на себя прямо, а мужчина в постели видит нас совсем с другого ракурса.

Для большинства женщин это открытие. Только увидев себя с «мужского» ракурса, они понимают, какой же их мужчина молодец, любит и принимает их со всеми вторыми-третьими подбородками, с не самой идеальной грудью и прочими нюансами. Да и в обычной жизни мы выглядим совсем не так, как перед зеркалом. Поэтому иногда стоит прислушаться и к мнению заинтересованных зрителей, даже если их мнение не стыкуется с вашими представлениями о прекрасном.