Все взяли, ничего не забыли: чек-лист вещей, которые понадобятся вам на пикнике

Россиян ждут четыре дня выходных – отличный повод выбраться на природу. Лес, берег реки, дача или городской парк – не так важно, главное подготовиться заранее и не забыть ничего нужного. Ниже – чек-лист вещей, которые сделают ваш пикник комфортным, стильным и без неприятных сюрпризов.

1. Плед или складные стулья

Если вы планируете устроиться на траве, берите плотный плед – он не должен пропускать влагу и должен легко стираться. Альтернатива – складные стулья и столик, особенно если вы едете за город на машине.

2. Салфетки и антисептик

Без этого – никуда. Влажные и сухие салфетки, антисептик или санитайзер пригодятся и перед едой, и после. Желательно брать с запасом.

3. Солнцезащита



Крем с SPF, солнцезащитные очки и головной убор – обязательны. Даже если на улице не плюс тридцать, летнее солнце активное, и обгореть можно незаметно.



4. Еда и напитки

Подумайте не только о вкусном, но и о практичном: берите блюда, которые удобно есть руками или с помощью одноразовых приборов. Лучше отказаться от всего, что быстро портится. Для напитков – термосы с чаем или прохладные напитки в термосумке.

5. Холодильная сумка

Даже если вы едете на пару часов, без нее сложно. Она не даст испортиться продуктам и спасет от неожиданного солнца.

6. Средство от насекомых



Комары и мошки – реальность любого пикника, особенно ближе к вечеру. Компактный спрей или ролик в сумке точно не будет лишним.



7. Мешки для мусора

Не забывайте про экологию – и не оставляйте после себя ничего. Берите пакеты, даже если едете в организованное место.

8. Заряженный павербанк

На природе сеть ловит плохо, батарея садится быстро. Лучше взять внешний аккумулятор – особенно если планируете снимать фото или слушать музыку.

9. Игры и развлечения



Фрисби, карты, бадминтон или настольные игры – все, что может сделать выезд не только красивым, но и веселым.



10. Уютные мелочи

Пледы, декоративные подушки, корзина для еды – детали, которые создают атмосферу. Они не обязательны, но точно добавят эстетики.

Хороший пикник – это когда продумано все: от солнцезащиты до удобной посадки. Сделайте чек-лист заранее – и отдых действительно будет отдыхом.