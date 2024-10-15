Комедия, драма и звезды "Клона": в России стартовал XV Фестиваль бразильского кинематографа

В России стартовал XV Фестиваль бразильского кинематографа, который продлится до 1 декабря. В его рамках покажут восемь премьер из Бразилии в крупнейших городах страны: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде. Показы пройдут в Центре культуры "Рекорд" в Нижнем Новгороде с 14 по 17 ноября, с 22 по 26 ноября – в московском "КАРО 11 Октябрь", а завершится мероприятие в кинотеатре "Заря" в Калининграде с 29 ноября по 1 декабря.



За 15 лет фестиваль, организованный компанией "Линьяс Продусоес Културайс" при курировании Посольства Бразилии, стал знаковым событием, познакомившим более полусотни тысяч россиян с бразильским кинематографом. В этом году посетители смогут посмотреть киноленты различных жанров: от комедийных фильмов и драм до биографических.





Среди значимых премьер – байопик "Наша мечта" Эдуардо Албергарии о знаменитом дуэте "Клаудиньо и Бушеша". Фильм передает атмосферу 90-х годов и фокусируется на судьбах двух друзей, выросших в фавелах Рио и покоривших бразильскую публику. Также фестиваль покажет фильм "Воспоминания о хижине" Педро Серрано, основанный на творчестве музыканта Адонирана Барбозы. Этот фильм приглашает зрителя окунуться в музыкальное прошлое Бразилии через судьбу пожилого артиста, вспоминающего юность в окружении друзей.

Программа также включает романтическую комедию "Влюбленная" Наталии Варт, где главную роль исполнила известная актриса Джованна Антонелли, полюбившаяся россиянам по роли Жади в сериале "Клон". В ленте героиня решает радикально изменить свою жизнь после многолетнего брака. А Мурило Бенисио, еще один любимый актер российских зрителей, выступает режиссером и сценаристом драмы "Перола" – истории, в которой герой возвращается в дом своего детства, чтобы переосмыслить отношения с матерью.





Среди прочих фильмов зрителей ждут семейная комедия "Моя сестра и я" Сузаны Гарсии, историческая драма "Путешествие Педро" о первом императоре Бразилии Педро I и драма "От отца к сыну", затрагивающая темы прощения и обретения любви.

Посол Бразилии Родриго Баэна Соарес отметил, что интерес к бразильскому кино способствует культурному обмену между странами, помогая россиянам лучше понять бразильскую культуру. Директор компании-организатора фестиваля, Фернанда Бульоес, подчеркнула, что за столько лет мероприятие стало культурным мостом, который соединяет Бразилию и Россию, укрепляя связь между двумя народами.