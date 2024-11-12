Чем заняться в кинопарке "Москино" в эти выходные: спектакли, квесты и мастер-классы

Провести выходные ярко, креативно и с пользой для всей семьи предлагает кинопарк "Москино". Здесь гостей ждут захватывающие квесты, театральные постановки, мастер-классы и уникальные экскурсии, которые познакомят с миром кино изнутри. Рассказываем, что вас ждет 30 ноября и 1 декабря.

Окунуться в волшебство в "Театре Гонзаги"

Одной из главных площадок программы станет "Театр Гонзаги" – реконструкция памятника архитектуры XIX века. В субботу, 30 ноября, с 12:00 здесь стартует интерактивный спектакль "Эльфы – духи природы", где зрители раскроют тайны магической книги природы.



В тот же день с 13:00 начнется увлекательное "Тесла-шоу". Гостей ждет феерия науки: молнии, яркие вспышки и удивительные эксперименты, которые заставят взглянуть на электричество с другой стороны.

А уже в воскресенье, 1 декабря, сцену заполнят звуки классической музыки: женский струнный квартет Dolce Vita исполнит произведения на скрипке, альте и виолончели (сеансы в 13:00 и 15:00). Завершит день творческий вечер комедийной актрисы Елены Борщевой в 17:00.

Детективные приключения на Диком Западе

Для любителей загадок и острых ощущений откроется площадка "Ковбойский городок". Участникам интерактивного квеста предстоит разгадать, куда пропали все коровы, и пройти испытания с засадами и погонями. Квесты будут проходить каждые 40 минут с 11:00 до 16:10.

Кроме того, здесь можно будет примерить шляпу ковбоя и запечатлеть себя на костюмированной фотосессии в стиле Дикого Запада.

Киносеансы для всей семьи

Программа кинотеатра "Москино кинопарк" порадует зрителей разных возрастов. Для детей покажут фильмы:

"Огниво" (6+) – вдохновленная сказкой Ганса Христиана Андерсена история о волшебстве и смелости.

"Манюня. Приключения в деревне" (6+) – легкая комедия с оттенком русских сказок.

"Приключения Паддингтона – 3" (6+) – трогательная история о медвежонке, отправившемся в далекое Перу.

Вечером в кинотеатре состоится показ фильма "Один день в Стамбуле" (16+) – драма о дружбе и неожиданных открытиях.

Мастер-классы для творческих натур

На первом и втором этажах образовательного центра с 11:00 до 18:00 посетителей ждут мастер-классы. Здесь можно расписать кинотарелку, попробовать себя в гриме (например, состарить лицо или создать сказочный образ) и освоить искусство стринг-арта – создание картин из нитей и гвоздей.



Экскурсия в мир кино

Любителям закулисных тайн предлагают экскурсию "Киноэкспедиция". Она раскроет секреты работы на съемочной площадке: от хромакея до пиротехнических трюков. Участники прогуляются по декорациям Москвы 1940-х годов и заглянут в "деревенские" павильоны, где снимались культовые фильмы. Экскурсия длится 1,5 часа, группы формируются каждый час с 11:00 до 14:00.

Как посетить мероприятия

Все активности проходят по билетам, которые можно приобрести онлайн. Входной билет в кинопарк не требуется, если вы идете только в кинотеатр. Для автомобилистов предусмотрена бесплатная парковка.