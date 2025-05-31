Будь собой даже в декрете: как не потерять себя во время отпуска по уходу за ребенком

Дети – это счастье. Но если быть честными, декрет – это не отпуск. Это марафон из бессонных ночей, социальной изоляции и попыток вспомнить, когда в последний раз вы говорили с кем-то не про подгузники. И в этом шуме легко забыть о себе. А точнее – потеряться.

Вот что важно знать, если вы не хотите после декрета собирать себя заново:

Не откладывайте себя "на потом"

Психика не понимает слово "потом". Если вы постоянно откладываете любимые занятия, отдых, работу и общение – вы откладываете и себя. Не обязательно запускать бизнес с коляской в одной руке. Достаточно выделить 20 минут на то, что радует именно вас – почитать, сделать зарядку, что угодно. Это не про эгоизм. Это про то, чтобы не исчезнуть.

Общение – это базовая потребность



Почти каждая женщина в декрете в какой-то момент чувствует себя отрезанной от жизни. Это нормально – но с этим можно работать. Общение с другими мамами, онлайн-курсы, чаты по интересам, консультации с психологом – все это способ не вариться в собственном одиночестве. Даже два сообщения в чате иногда лучше, чем целый день в тишине.



Работать можно (если хочется)

Не все хотят работать в декрете. И это ок. Но если хочется – не нужно ждать официального выхода. Фриланс, подработка, проектная занятость – вариантов масса. Даже если это не про деньги, а просто чтобы не выпасть из профессии. Главное – чтобы это была ваша инициатива, а не давление извне.

Тело – не на паузе

С собой можно и нужно договариваться. Восстановление после родов – это не "вернуться в форму". Это про чувствовать себя в теле. Прогулки, легкое движение, дыхание, контакт с телом – не для галочки, а чтобы вспомнить: "Я есть".

Поддержка – не слабость



Часто женщины в декрете думают, что все должны вытянуть сами. Но психика устроена так, что ей нужен ресурс. Поддержка партнера, помощь бабушек, подруг, нянь, даже delivery-завтрак – это не привилегия, а необходимость. Чем больше вы получаете, тем больше можете отдавать.



Новая идентичность – это не конец прежней

Рождение ребенка меняет все. Но это не стирает вас как личность. Скорее, это переход. Из женщины в женщину + маму. И важно напоминать себе, что "мама" – это одна из ваших ролей, а не единственная.