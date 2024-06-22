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Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях

Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях

Семья – то, что нас определяет. Именно поэтому так важно выстроить гармоничные отношения с родственниками. Мы собрали подборку книг, доступных по Литрес Подписке, которые расскажут о разнообразных сценариях общения с близкими.

«Вавилонская башня», Антония Сьюзен Байетт 



Антония Сьюзен Байетт – популярная писательница современной английской интеллектуальной литературы, которая, по мнению критиков, не только с детальной точностью воспроизводит события прошлого и нашей современности, но и блестяще передаёт их атмосферу. За это умение она в 1990 году удостоилась Букеровской премии. Её Байетт получила за роман «Обладать», который был переведён на 27 языков. В этом романе автор развивает свои главные темы – любви и свободы. В центре сюжета – Фредерика Поттер. Из провинции она вместе с маленьким сыном сбегает от мужа-тирана, чтобы начать новую жизнь. И оказывается в Лондоне 1960-х, полном художников, поэтов и других бунтарей, которые радикально меняют представления героини о жизни в целом и месте женщины в обществе.

«Ад находится у океана», Николай Ободников


Digital-автор Литрес Николай Ободников пишет в жанрах ужасы и триллер. Несмотря на остросюжетность каждой из его книг он считает себя крайне ироничным автором. Это качество не в последнюю очередь помогло ему стать победителем премии «Электронная буква» в 2023 году в номинации «Книга года». В центре этого романа полная ужасов жизнь Эвы Абиссова. Его мать – жестока и безжалостна, а отец явно нуждается в помощи психиатра. К семейным проблемам добавляются и социальные. Покой окружающего мира постоянно нарушают либо давно умершие, либо другие потусторонние существа. В школе следят за порядком «звёздные женщины», у которых довольно своеобразные представления о справедливости. Кажется, у главного героя только один способ наладить отношения с близкими и окружающим миром – записывать всё в красную тетрадь под названием «Этхалсион». Но поможет ли это?

«А дальше – море», Лора Спенс-Эш


По мнению критиков, Лора Спенс-Эш написала один из самых «английских» романов. В нём собралось всё, за что мы так любим истории, созданные авторами Туманного Альбиона. Горькая ирония, юмор, семейные узы, исторические события, глубокие чувства… Эта книга про семью, в которой родители во время Второй мировой войны отправляют свою дочь из Лондона в Америку подальше от боевых действий. На новом месте Беатрис предстоит влиться в уклад чужой семьи. Благо, она попадает к исключительно добрым и жизнерадостным людям. Отношения с ними складываются настолько хорошо, что девочка очень быстро забывает родную Англию и начинает по-новому воспринимать своих постоянно уставших и мрачных родных. Однако спустя годы она понимает, что именно неприветливый Лондон – её подлинный дом. Она решает вернуться туда, чтобы воскресить в памяти своё непростое прошлое.

«Достойный жених. Книга2», Викрам Сет


Викрам Сет пишет в разнообразных жанрах и живёт в разных странах. В его библиографии есть и проза, и поэзия, и мемуары, и переводы, и даже оперные либретто. Вдохновение для творчества он черпает из путешествий. В разное время он жил в Великобритании, США, Китае и возвращался в родную Индию, чтобы интегрировать полученный опыт и создать новый текст. В центре сюжета – типичная для любой индийской семьи история. Госпожа Рупа Мера ищет достойного жениха для своей младшей дочери Латы. Однако всё не так просто, ведь традиционные представления о семье давно распались, а девушка – представительница нового прогрессивного поколения, где не принято смотреть на близкие отношения как на то, что может сдерживать личную свободу. Юной героине предстоит сделать непростой выбор из трёх претендентов на её руку и сердце… После выхода книги в свет критики сравнивали её с «Войной и миром» Льва Толстого, где историческая часть не менее важна, чем семейная история.

«Львы Сицилии. Закатимперии», Стефания Аучи


Итальянка Стефания Аучи успешно совмещает несколько социальных ролей. Во-первых, она учительница для детей с особенностями. Во-вторых, она автор литературного блога. В-третьих, писательница. Её путь в большую литературу начался с фантастических романов. Эта книга совсем не похожа на них. Она об истории одного семейного рода длиною в 150 лет. Флорио живут на Сицилии и процветают – у них есть все атрибуты успеха: от домов и пароходов до репутации и перспектив. Однако потомки не оправдывают надежд своих предшественников и растрачивают семейное состояние. Какие силы на самом деле определяют историю родов? Можно ли что-то поменять или судьбу нельзя изменить? Как и почему распадаются семьи? Вслед за такими классиками, как Гарсиа Маркес, писательница пытается найти ответы на важные вопросы.  

22 июня 2024, 12:23
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дмитрий Алексеев
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