9 правил новогодней вечеринки: как проснуться утром "свежей" и без головной боли

Праздничная ночь – это блестки, шампанское, музыка и минимум сна. Но утром можно выглядеть не уставшей, а сияющей – если действовать с умом. Вот простые, но работающие правила, которые помогут встретить Новый год красиво и начать первый день без отеков и головной боли.

1. Пить воду не после, а во время

Главное правило любой вечеринки – не забывать про воду. Алкоголь и соленые закуски обезвоживают организм, из-за чего на утро появляются отеки и тусклая кожа.

Лучше пить стакан воды между бокалами шампанского, а перед сном – еще один с добавлением магния или электролитов (подойдут аптечные варианты или просто щепотка соли и сахара в воде).

2. Не переедать "на всякий случай"





Новогодний стол – испытание даже для самых стойких. Чтобы не проснуться с тяжестью, стоит заранее поесть легкий ужин с белками и овощами.

Во время праздника – не смешивать тяжелые блюда, особенно жирное мясо, майонез и сладости. Лучше выбрать 2–3 позиции, которые действительно нравятся, и остановиться на них.

3. Минимум сладкого алкоголя

Коктейли с сиропами и просекко с десертами – гарантированный путь к утренней головной боли. Самые "чистые" напитки – сухое вино, шампанское брют или прозрачные дистилляты (в умеренном количестве). И да, никогда не смешивайте алкоголь разных типов – это усиливает интоксикацию.

4. Снять макияж, даже если уже 4 утра

Даже если глаза слипаются, умыться – не обсуждается. Оставленный макияж разрушает защитный барьер кожи, вызывает воспаления и отеки.

Лучше заранее оставить на прикроватной тумбочке мицеллярную воду и ватные диски – тогда шанс, что вы действительно все смоете, гораздо выше.

5. Холодный компресс и крем



После умывания – прохладный компресс или патчи под глаза. Они снимут отек и оживят взгляд.



Если кожа сухая, стоит нанести сыворотку с гиалуроновой кислотой и легкий питательный крем. На губы – бальзам, особенно если вечером был макияж с матовой помадой.

6. Спать с приподнятой головой

Чтобы не проснуться с одутловатым лицом, приподнимите подушку или положите дополнительную. Это улучшает отток жидкости и снижает риск утренних отеков.

7. Не включать отопление на максимум

Пересушенный воздух делает кожу тусклой, а слизистые – чувствительными. Если можно, откройте окно на пару минут перед сном или используйте увлажнитель. Так вы проснетесь без ощущения "песка" в глазах.

8. Утренний ритуал восстановления





Даже если ночь была короткой, утро можно начать красиво.

– стакан воды с лимоном,

– легкий душ и массаж лица роллером,

– чашка зеленого чая или кофе без сахара,

– прогулка или растяжка на 10 минут.

Это поможет быстро вернуть энергию и почувствовать себя собранно.

9. И главное – не стремиться быть идеальной

Иногда идеальная ночь – не там, где все по плану, а там, где было весело. Просто позаботьтесь о теле и коже – они ответят благодарностью.