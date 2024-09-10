Как правильно хвалить и наказывать ребенка: действенные советы в воспитании

Воспитание детей – сложный процесс, который непосредственно влияет на дальнейшее формирование личности. Каждый родитель хочет делать это правильно. Однако не всегда имеется понимание, какие именно методы являются верными. В частности, это касается похвалы ребенка, благодаря которой он может ощутить поддержку от родителей, укрепить с ними связь и доверие, повысить свою самооценку. При этом важно понимание того, что за определенные действия ребенка нужно и поругать, чтобы он понимал негативные последствия своего поведения и избежать избалованности и вседозволенности. Если вы задумываетесь о том, как правильно хвалить и наказывать ребенка, изучите эту статью Клео.ру, где собраны действенные советы, которые помогут вам в воспитании.

Как и за что хвалить ребенка

Если вы хвалите ребенка за заслуживающее это поведение, тем самым вы даете ему мотивацию стремиться к дальнейшим успехам, укрепляете его самооценку, что очень важно для формирования цельной и уверенной в себе личности. Однако при этом важно понимать, как правильно хвалить ребенка. В этом вопросе важно соблюдать баланс, чтобы не добиться совсем не того эффекта, который вы ожидаете. Ведь если перехвалить ребенка, в итоге вы можете причинить вред его самооценке и прочим аспектам личности. Чтобы действовать правильно, возьмите на вооружение следующие советы от Клео.ру:

Соблюдайте конкретику. Вместо абстрактных фраз наподобие «молодец или «золотой ребенок» укажите, за какие конкретные действия вы его хвалите. К примеру, это могут быть успехи в математике, хотя это непростая дисциплина, или развитие творческих способностей в рисовании.

Делайте акцент не только на результате, но и на усилиях ребенка. К примеру, скажите ему, что заметили, что он приложил значительные усилия, чтобы сделать определенное дело, и похвалите за целеустремленность.

Соблюдайте честность и объективность. Похвала должна быть не ложной, а искренней и соответствовать действительности.

Используйте для похвалы не только слова, но и невербальные методы, такие как улыбка или объятия.





Как правильно наказывать ребенка: мягкие методы воспитания

Ругать ребенка может быть весьма неприятным процессом. Однако эти действия также необходимы в воспитательном процессе, чтобы при необходимости корректировать поведение малыша и указать ему на определенные действия, которых не стоит совершать. Понять, как правильно наказывать ребенка, вам помогут следующие рекомендации:

Начинайте разговор в спокойном состоянии. Убедитесь, что вы способны вести диалог без лишних эмоций. Помните о том, его целью является не просто проявление вашего недовольства, а скорректировать поведение ребенка и донести до него, в чем именно его поведение является неправильным.

Выбирайте для разговора подходящее место и время. Диалог должен происходить в спокойной обстановке, ни в коем случае не в общественных местах или в стрессовых ситуациях.

Будьте объективными. Критика должна быть направлена на конкретные проявления в поведении ребенка и не должна быть связана с его личностью.

Дайте понять о своих чувствах. Покажите ребенку, что вы расстроены его поведением, но при этом избегайте обвинений.

Предлагайте решения. После того, как вы обсудил, в чем именно поведение ребенка является неправильным, расскажите ему, с помощью каких шагов он может исправить ситуацию.

Положительное завершение разговора. Объясните, что вы прибегли к критике из-за того, что заботитесь о ребенке и желаете ему благополучия, а также, что вы будете оказывать ему поддержку в любом случае.





Ошибки, которых стоит избегать при воспитании

Бывает так, что родители допускают ошибки в воспитании, сами того не понимая. Это может возникать по разным причинам, к примеру, при проявлении гиперопеки и желании оградить своего малыша от жизненных трудностей. Если вы хотите минимизировать недочеты в воспитании, возьмите на вооружение такие советы от Клео.ру:

Негативные установки. Выражая словами неверие в силы ребенка, тем самым вы усложняете ему жизнь. Избегайте в повседневной жизни фраз наподобие: «Не ходи, упадешь!» или «У тебя это не получится!». Напротив, внушайте ребенку, что он способен со всем справиться.

Наказание молчанием. Этот метод могут применять родители, не желающие действовать слишком строго по отношению к своему малышу. Однако путем такого игнорирования проблемы можно добиться совсем нежелательного эффекта: понижения самооценки ребенка и формирования его неуверенности в себе. Альтернативным молчанию способом будет озвучить, в чем именно ребенок повел себя неправильно, после чего попросить его пойти к себе в комнату и подумать над своим поведением. Когда он будет готов, то обсудите с ним возникшую ситуацию.

Ограждение ребенка от трудностей. Если вы придерживаетесь подобного принципа в воспитании, то ваш малыш не сможет научиться самостоятельности в принятии решении и не сможет адаптироваться к переменам при необходимости.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как правильно хвалить и наказывать ребенка, и какие методы для этого использовать. Уделив должное внимание процессу воспитания, вы сможете поспособствовать тому, что ваш ребенок вырастет действительно целостной и гармоничной личностью.