Звонок для родителей: что купить к школьному сезону

Школа вернулась, а вместе с ней – головная боль для каждой мамы, которой нужно собрать любимое чадо и ничего не забыть. Чтобы облегчить задачу, мы собрали разные полезные гаджеты (и не только), которые пригодятся и ребенку, и родителям.

Смартфон TECNO SPARK 20 Pro





Смартфон SPARK 20 Pro от TECNO подойдет для креативных детей, которые хотят выделиться на фоне сверстников. Стильный дизайн корпуса и спинка из экокожи или пластика точно привлечет внимание окружающих. Основная камера на 108 МП и фронтальная на 32 МП позволят ребенку раскрыть свой творческий потенциал, множество режимов съемки предусматривает самые разные сценарии, от ночных фото до ярких селфи. 6.8” дисплей с частотой обновления 120 Гц отлично подходит для просмотра видео и сериалов, а процессор Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти гарантируют высокую производительность. Двойные стереодинамики с сертификацией DTS обеспечат хорошую слышимость во время звонков. Аккумулятор 5000 мАч позволит оставаться на связи весь день, так что вы всегда сможете связаться со своим чадом. Благодаря скидкам сейчас смартфон обойдется всего в 17 тысяч рублей.

Монитор DIGMA Overdrive





Учеба сегодня требует постоянного взаимодействия с компьютером: подготовка докладов, презентаций, прохождение тестов. Чтобы ребенок мог комфортно всем этим заниматься, купите ему монитор Overdrive от Digma. 23.8” экран с разрешением FHD и частотой обновления 180 Гц обеспечит качественную картинку, а пиковая яркость 250 кд/м2 и контрастность 1000:1 гарантируют четкое изображение в любое время суток. Монитор подойдет не только для учебы, но и для отдыха: технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync рассчитаны на высокие показатели в играх, время отклика экрана составляет всего 2 мс. Антибликовое покрытие и фильтр Low Blue Light защищают зрение ребенка, а стильный дизайн корпуса отлично впишется в комнату подростка. Монитор оснащен всеми необходимыми портами и разъемами для подключения разной периферии.

Наушники Baseus Bowie MA20





Наушники-вкладыши пригодятся для онлайн-занятий и просто чтобы слушать музыку по пути в школу и домой. Bowie MA20 оснащены большими динамиками, выдающими детализированный и насыщенный звук. Отвечать на входящие звонки можно прямо в наушниках: активное шумоподавление -48 дБ отфильтрует посторонние звуки, а четыре встроенных микрофона четко передадут голос ребенка. В специальном приложении доступны дополнительные настройки звука и эквалайзеры. Для подключения используется Bluetooth 5.3. Это самый современный стандарт, который гарантирует стабильную связь без помех, причем можно переключаться между двумя устройствами. Вкладыши работают до 8 часов без подзарядки, а с кейсом автономность увеличивается до 30 часов. Влагозащита по стандарту IPX6 позволяет пользоваться наушниками даже во время занятий спортом.

Кнопочный телефон Xenium X240





Если вы понимаете, что настало время купить ребенку первый телефон, но пока не определились с моделью, стоит присмотреться к кнопочному варианту. Позвонить маме или папе, если что-то случилось, договориться с бабушкой, во сколько заканчиваются занятия, предупредить родных, что после кружков хочется зайти в магазин за мороженым, – ребенку важно всегда быть на связи. Например, в новой модели Xenium X240 использована специальная энергосберегающая технология Xenium, благодаря которой телефон не разряжается почти 48 дней – очень удобно, если школьник еще не привык каждый вечер ставить устройство на зарядку. При этом ничего не отвлекает от учебы, но все необходимое есть под рукой: можно звонить, принимать и отправлять СМС, пользоваться фонариком, будильником и так далее. Еще одно полезное дополнение: слот для второй сим-карты и для карты памяти Micro SD.

Игровое кресло Oklick 121G





Какие две главные проблемы долгого пребывания за компьютером? Зрение и посадка – вот вторую решает игровое кресло 121G от Oklick. Хотя кресло и называется игровым, оно пригодится и тем, кто использует компьютер для учебы или простых развлечений. Высота сиденья регулируется, как и угол наклона спинки, который можно настроить в диапазоне от 90 до 135 градусов. Подлокотники тоже подстраиваются при регулировке кресла, так что можно менять статичные позы и тем самым снижать нагрузку на позвоночник. С этим помогут и мягкий подголовник, а также сетчатая проветриваемая спинка. Максимальная нагрузка кресла – 150 кг. Крестовина и колесики сделаны из прочного нейлона, так что модель прослужит вашему ребенку долгие годы.

Дети в школе – повод немного разгрузиться и, например, провести время за просмотром нового сезона любимого сериала. И как здесь обойтись без большого телевизора? 55-дюймовый H-LED55BU7009 от Hyundai отлично подойдет, ведь его экран обеспечивает четкую и яркую картинку с разрешением 4К UHD. Технология Dolby Vision Atmos гарантирует объемный звук, с которым вы без труда погрузитесь в атмосферу любого фильма. Поскольку это умный телевизор, в нем установлено 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Можно скачивать различные приложения и видеосервисы, а также закачивать файлы прямо на телевизор. Модель работает на базе Android TV, имеется встроенный Chromecast и голосовой помощник от Google. Тонкий телевизор с практически безрамочным экраном получил компактный корпус, благодаря которому H-LED55BU7009 легко впишется в любое пространство.

Планетарный миксер Starwind SPM4172





Еще один отличный способ занять освободившееся время – попробовать себя в кулинарии. А при желании можно и ребенка подключить! Планетарный миксер Starwind SPM4173 в этом поможет, ведь он одновременно прост в управлении и дает доступ ко множеству самых разных блюд. В комплекте даже есть своя книжечка с рецептами. С мощностью 1800 Вт и максимальной скоростью 210 оборотов/мин. модель справится даже с наиболее густыми массами, а планетарное вращение гарантирует равномерное перемешивание по всей миске. 7-литровая чаша позволит без труда приготовить порцию на большую компанию, а три дополнительных насадки так и зовут выйти из зоны комфорта и поэкспериментировать с готовкой. Работает миксер практически бесшумно, так что даже внезапные вечерние печеньки не потревожат домочадцев, а результат определенно порадует всю семью.