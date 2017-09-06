Ваш ребенок плохо читает, путает буквы, пропускает слова, переставляет слоги, а то и вовсе «зеркалит» при письме? Отвлекается на уроках? Числится в отстающих? Не спешите с выводами, не предрекайте, что если он будет приносить двойки, то кроме как в дворники его никуда не возьмут, и тем более не наказывайте ребенка. Возможно, к нему нужен особый подход.

Раньше таких детей причисляли к лентяям и неисправимым двоечникам и упрекали родителей за то, что они мало занимаются ребенком. Но как показывает практика, никакие занятия с репетиторами и зубрежка из-под палки не дают результатов, если у вашего ребенка дислексия.

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Первыми эту особенность восприятия информации диагностировали и изучили на Западе. В этом смысле дислексики, живущие за границей, находятся в гораздо более выгодном положении. Там знают, как работать с детьми с дислексией, организованы классы и даже специальные школы, более того, разработаны особые законы, защищающие людей с дислексией. Дислексия внесена в Закон об образовании с инвалидностью, который действует на территории тридцати семи штатов США.

Интересы дислексиков в Европейском парламенте и ЮНЕСКО представляет Европейская ассоциация дислексии, основанная в 1987 году в Брюсселе. У нас же пока нет не то что законодательной базы или специальных классов, но даже достоверная информация о дислексии не распространена широко, хотя, согласно проведенным исследованиям, каждый десятый житель планеты — дислексик и эта проблема касается огромного количества людей.

Дислексия: проблема или дар?

Дислексия, согласно Википедии, — избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. А вот Роналд Дейвис, основатель Центра по исследованию проблем чтения в Бурлингейме, дал ей поистине поэтическое определение, назвав «даром, который всегда с тобой».

Еще ее называют болезнью творческих людей и даже гениев, ведь среди дислексиков немало знаменитых имен. Уолт Дисней, для которого представляло неимоверную трудность дать автограф. Джейми Оливер, двоечник из британской глубинки, ставший знаменитым поваром. Ричард Бренсон, выгнанный из школы в 16 лет, что не помешало ему написать 9 мотивационных книг. Том Круз, звезда Голливуда, до сих пор читающий контракты по слогам.

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И Леонардо да Винчи, и Андерсен, и Эдисон, и Эйнштейн, обогатившие человечество гениальными открытиями и шедеврами, были дислексиками.

Но дислексия — это не болезнь, а особое восприятие мира, которое позволяет нестандартно мыслить, видеть, воспринимать и анализировать информацию.

Если обычный человек мыслит в первую очередь словами, то дислексик воспринимает мир преимущественно образами, причем с разных ракурсов: ему легче нарисовать, чем написать букву или слово.

Отсюда и возникают проблемы с чтением: глядя на букву, дислексик представляет ее с разных сторон, то есть в динамике. Попробуйте прочитать текст, если буквы разбегаются в разные стороны!

Иными словами, если обычный человек запоминает этот мир, то дислексик его воображает. Это помогает дислексику искать новые решения там, где обычный человек предпочитает старые методы. Креативность и изобретательность — обратная сторона дислексии, это своего рода природный механизм. Ведь на планете нужны оба типа людей: те, кто придумывает новое, и те, кто это новое методично внедряет в жизнь.

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Признаки дислексии

У дислексии много проявлений. Это касается и чтения, и письма, и произнесения звуков.

Обратите внимание на следующие признаки, которые могут быть у вашего ребенка:

Ребенок очень быстро устает.

Очень низко наклоняется над книгой.

Трет глаза.

Жалуется на головную боль после чтения.

При чтении пропускает слова и отдельные фрагменты текста.

Пишет буквы в зеркальном отображении.

При решении арифметических задач переставляет цифры местами.

Под любым предлогом уклоняется от выполнения домашнего задания.

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Если вы заметили такие признаки, необходимо незамедлительно обратиться к нейропсихологу или логопеду и провести диагностику. Тем самым вы поможете и ребенку, и себе, а также решите многие проблемы, связанные с обучением в школе.

Не отмахивайтесь от диагноза и не закрывайте на него глаза. Подумайте о том, что, как это ни парадоксально, вам повезло и у вашего ребенка особые творческие способности. Возможно, он станет знаменитым художником, писателем или артистом? Но чтобы ребенок с дислексией в полной мере смог проявить свои таланты, изменения должны коснуться в первую очередь системы образования.

Где помогут

Осенью 2016 года стараниями Марии Пиотровской, дочери директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, была создана Ассоциация родителей и детей с дислексией. «Мы обнаружили, что люди ничего не знают про дислексию, — рассказывает Пиотровская о целях Ассоциации. — И поняли, что основной нашей задачей должно стать информирование. Чтобы люди привыкли к слову «дислексия», понимали, что это не болезнь, а особенность восприятия, которая требует особого педагогического подхода. Ведь чем раньше будет диагностирована дислексия, тем лучше».

Цель Ассоциации — дать детям возможность получить качественное фундаментальное образование в России, поддержать и развить их творческий потенциал и талант. За время работы Ассоциацией уже разработаны методы диагностики дислексии у детей и методики обучения врачей и педагогов для работы с такими детьми. В штаб-квартире Ассоциации на Гоголевском бульваре работает центр «Клуб Интеллект 135», где можно пройти диагностику и получить рекомендации, какие занятия нужны ребенку. Здесь вас всегда ждет хорошая новость: «Неуспеваемость — излечима!»