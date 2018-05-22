Как посадить жимолость и как ухаживать для хорошего урожая

Жимолость имеет не только привлекательный внешний вид для создания декоративной изгороди, но и очень вкусные плоды. Благодаря этим плюсам, а также лёгкой посадке и уходу за ней в открытом грунте, жимолость заполучила внимание, а затем и любовь многих дачников.

Как не ошибиться при выборе саженцев

Качество жимолости и её ягод, а также всех остальных садовых кустарников, по большей части зависят от качества выбранных саженцев. У жимолости есть десятки разных видов, часть которых съедобная, другая же не годится для употребления в пищу и носит исключительно декоративный характер.

Несмотря на свою разнообразность, все сорта жимолости имеют практически одинаковый вид, поэтому иногда отличить их невозможно, даже обладая самым опытным и набитым глазом. Из-за этого вы можете подвергнуться обману недобросовестных продавцов, так что желательно приобретать саженцы жимолости только в проверенных местах.

Как уже упоминалась ранее, жимолость можно использовать в декоративных целях для создания цветущей изгороди. В данном случае обратите внимание на кусты, в характеристике которых указано, что они могут вырасти в высоту до 3 м. Если данной цели у вас нет, и вы просто хотите полакомиться самыми первыми ягодами на вашем огороде, то для вас вполне подойдут низкорослые сорта.

Вот несколько советов, которые помогут вам подобрать идеальный куст для выращивания в ваших условиях:

Оптимальными для покупки будут саженцы, возраст которых не превышает 2 лет, а рост составляет около 40 см также стоит обратить внимание на количество ответвлений – их должно быть несколько штук. Осмотрите выбранный саженец со всех сторон. На нём не должно быть видимых повреждений, а тем более болезней. Не переживайте, что у некоторых сортов саженцев ствол шелушится. Это особенность определённых видов. Проследите за тем, чтобы ветки не были сухими. Они должны быть гибкими, но и не слишком эластичными. Куст будет отлично расти, если при покупке саженцев на них уже будут почки. Если же таковых не имеется, и корневая система плохо развита, присмотритесь к другим саженцам.

Когда сажать жимолость

Итак, вы выбрали подходящий вам кустик и задумались над тем, когда посадить жимолость в открытый грунт, как осуществлять посадку и уход за ней. Разберёмся сначала с тем, когда можно посещать саженцы в открытый грунт:

Весна. Сажать жимолость можно весной, но только когда снег полностью сошёл, и почва успела прогреться. Исключение составляет май – на протяжении этого месяца жимолость сажать не рекомендуется, так как в это время для неё характерен быстрый рост побегов. Рекомендуется закончить посадки до того, как почки на жимолости распустятся. Лето. Посадкой кустов можно заниматься на протяжении июля и августа. Июнь стал исключением по той же причине, что и май – в этот период наблюдается быстрый рост побегов. Осень. Это наиболее подходящий сезон для высаживания жимолости. Но затягивать тоже не стоит: постарайтесь закончить посадочные работы до середины октября.

Выбор подходящего места

Жимолость – довольно неприхотливое растение. Но если вы хотите получить максимально богатый урожай, позаботьтесь заранее о месте для вашего кустарника. Желательно подобрать болотистый участок, но если такого в вашей округе нет, достаточно будет предоставить жимолости светлый защищённый от ветра кусочек земли. Не будет лишним, если вы посадите куст рядом с другими плодовыми культурами или рядом с забором.

Суглиняная или супесчаная почва – ещё одна привилегия данного кустарника. Если почва очень бедная, её можно удобрить органикой.

Посадка ростков

Заранее взрыхлите почву, избавьтесь от всех сорняков. Сажать кустарники стоит в небольшие ямы, пропорции которых должны быть приблизительно 40 на 40 см. Если в ваши планы входит посадка нескольких кустов, то делайте ямки на расстоянии 1,5 метра друг от друга, чтобы спустя несколько лет растения не мешали друг другу.

Почву перед посадкой самих растений необходимо удобрить. В ямки всыпьте немного перегноя или хорошо перепревшего навоза.

Этого может быть достаточно, но если почва очень бедная, добавьте в каждую яму следующие компоненты:

суперфосфат – 100 г;

зола древесная – 200-300 г;

сульфат калия – 30 г.

Их необходимо перемешать с нижним слоем почвы.

Время самих кустов. Расправьте их корни и аккуратно перенесите в подготовленную ямку. Засыпьте образовавшуюся конструкцию почвой так, чтобы стебель оказался в земле примерно на 4-5 см. При помощи лопаты утрамбуйте почву. Вылейте ведро воды, но делайте это крайне аккуратно. Можно придерживать саженец руками, чтобы его не смыло водой. Подождите, пока вся влага впитается и оставшееся пространство в ямке засыпьте сухой землёй и перегноем.

Уход и правила выращивания

Чтобы получить красивый здоровый куст жимолости с большим урожаем, недостаточно просто правильно осуществить его посадку в открытый грунт. Уход на протяжении всего роста – это один из главных пунктов.

Но не стоит пугаться, так как уход за этим прекрасным растением не доставит вам много хлопот, особенно первые 3 года после высадки.

В это время вам нужно:

Периодически поливать почву. При умеренном мягком климате делать это придётся всего несколько раз за сезон по 10 л на каждый куст. При сильной жаре количество поливов стоит удвоить, иначе ягоды будут горчить. Во время обильных дождей поливать жимолость нет необходимости. Удалять из почвы нежелательную растительность, то есть сорняки, а также периодически рыхлить землю. Так, к корням растения будет поступать больше кислорода. Рыхлить почву лучше всего после дождя. Особенно осторожно стоит делать это первое время, так как риск повредить корни очень велик. Опускайте лопату в землю не глубже чем на 8 см. В обрезании кустов нет необходимости – они не разрастаются слишком сильно, тем самым не доставляя лишних проблем. В последующие года стоит повторить тот же уход, но при необходимости периодически ещё и подкармливать растения. Чем именно? Разберёмся в следующем пункте.

Подкормка

Так как при посадке жимолость довольно щедро удобряется, ближайшие 2 года она вообще не нуждается в подкормке. Затем удобрения вносятся 1 раз в 2 года. Не стоит подкармливать кусты чаще при нормальной условиях, так как удобрения в больших количествах тоже могут нанести вред.

Вот список тех компонентов, которыми можно подкормить ваш куст для получения богатого урожая:

компос – 5 кг;

зола древесная – 100 г;

двойной суперфосфат – 40 г.

Это те удобрения, которые лучше всего вносить ранней осенью. Весной же жимолость можно подкормить аммиачной селитрой исходя из пропорции 15 г на квадратный метр. Аммиачную селитру можно заменить ведром воды со столовой ложкой мочевины в ней.

Болезни

Несмотря на высокую устойчивость к болезням жимолость иногда могут покорить некоторые недуги. В основном это грибковые болезни, такие как:

мучнистая роса;

красноватая с оливковым оттенком пятнистость;

туберкуляриоз;

почернение ветвей.

Крайне редко жимолость может заболеть раком, лекарств против которого в массовых продажах пока нет. А вот против вышеописанных грибковых болезней препаратов масса. Например:

бордоская смесь;

оксихлорид меди;

коллоидная сера;

скор.

И это далеко не полный список препаратов. Подробнее с ними можно ознакомиться в специализированных магазинах, попросив показать разные фунгициды.

Вредители

К вредителям жимолость тоже довольно устойчива. Учёные насчитали всего 38 насекомых, которых интересуют листья и плоды жимолости. По сравнению с другими культурами это число довольно невелико. Основной вредитель плодов – жимолостная гусеница.

Если плоды на вашей жимолости раньше времени сохнут, опадают и при этом приобретают синий цвет, это может служить сигналом о появлении названной гостьи.

Листья жимолости также интересуют следующих вредителей:

тля;

минеры;

пилильщики;

ложнощитовки;

листовёртки;

жимолостные клещи.

Против насекомых, прогрызающих листья и плоды, помогают препараты:

Интра-Вир;

Элексар;

Децис.

Против насекомых, сосущих сок жимолости, помогают препараты:

Рогором; Актелликом; Конфидор.

Соблюдая эти простые правила посадки и ухода за жимолостью в открытом грунте, вы получите шикарные кусты с очень аппетитными ягодками. Справиться с выращиванием данного растения сможет даже начинающий садовод. Поэтому, если собственный кустик жимолости – ваша давняя мечта, не раздумывайте и отправляетесь за саженцами. И пусть садовые работы приносят вам только удовольствие!