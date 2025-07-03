Жалюзи, римские или рулонные шторы : что лучше выбрать с точки зрения стиля и красоты

Выбор оконного декора может серьезно повлиять на общий облик интерьера – особенно если речь о шторах, которые сегодня давно вышли за рамки чисто функциональной роли. Жалюзи, римские или рулонные шторы, роллеты – у каждого варианта свои плюсы и минусы. Рассказываем, на что обратить внимание, если важны не только удобство, но и визуальный эффект.

Жалюзи





Горизонтальные жалюзи до сих пор встречаются в интерьерах, особенно в офисных или минималистичных жилых пространствах. Они подходят для кухонь или кабинетов, где важно легко регулировать свет и при этом не отвлекаться на детали. Однако визуально жалюзи редко добавляют уюта. Это скорее функциональный выбор, чем декоративный.

Совет: если все же хочется жалюзи – выбирайте модели из дерева или под дерево. Они смотрятся теплее, чем классические алюминиевые.

Римские шторы





Они выглядят аккуратно, подходят и для классических, и для современных интерьеров, а за счет мягких складок добавляют комнате текстильный акцент. Хорошо сочетаются с лаконичной мебелью и минимализмом, а если выбрать плотную ткань, обеспечат неплохую защиту от солнца. Минус – в сложенном виде они закрывают часть окна, особенно если конструкция старого типа.

Совет: выбирайте нейтральные ткани, которые будут смотреться стильно не один сезон. Белые, кремовые или светло-серые римские шторы – это база.

Рулонные шторы





Рулонки – это идеальный вариант для небольших помещений или окон, к которым нужен доступ (например, на кухне или в ванной). Они максимально просты в уходе, не занимают лишнего места и отлично сочетаются с современными интерьерами. Особенно выигрышно смотрятся полупрозрачные варианты – они дают мягкий свет и при этом визуально не утяжеляют окно.

Минус – в интерьере с обилием текстиля такие шторы могут выглядеть скучно.

Совет: комбинируйте с декоративными гардинами или выбирайте ткань с легкой текстурой.

Что выбрать?

Если вам важен уют и мягкость – смело берите римские шторы. Нужно что-то максимально нейтральное и легкое – подойдут рулонки. Хочется строгости – жалюзи.Но главное – отталкивайтесь от общего стиля интерьера. Оконный текстиль должен не спорить с ним, а дополнять.



