Выбор прикроватных тумбочек: как найти идеальный вариант под ваш стиль кровати

Прикроватная тумбочка – не просто место для книги или стакана воды, это неотъемлемая часть интерьера спальни, отражающая ваш вкус и стиль. Редакция "Клео.ру" рассказывает, как выбрать тот самый идеальный вариант, который гармонично дополнит вашу кровать и создаст уютную атмосферу.





Определите свой стиль

Сначала необходимо понять, в каком стиле выполнена ваша кровать и вся спальня в целом. Это может быть классика с резными элементами, минимализм с четкими линиями, скандинавский стиль с натуральными материалами или, возможно, романтичный прованс. От этого будет зависеть форма, материал и декоративные элементы прикроватной тумбочки.

Пропорции имеют значение

Размеры тумбочки должны соответствовать габаритам кровати. Если у вас массивная кровать с высоким изголовьем, миниатюрная тумбочка просто потеряется рядом с ней. И наоборот, громоздкая тумбочка может выглядеть нелепо рядом с изящной кроватью. Идеально, когда высота тумбочки совпадает с высотой матраса или немного превышает ее – так вам будет удобнее дотягиваться до предметов на ней.

Выбор материала

Материал тумбочки должен сочетаться с остальной мебелью. Дерево – универсальный вариант, подходящий для большинства стилей. Металлические тумбочки или модели со стеклянными элементами подойдут для современных интерьеров. Если вы стремитесь к экологичности и натуральности, обратите внимание на материалы из ротанга или бамбука.





Цветовые решения

Цвет тумбочки может быть как нейтральным, так и акцентным. Белые и пастельные оттенки придадут спальне легкости и свободного пространства. Темные цвета добавят глубины и создадут контраст. Не бойтесь экспериментировать с яркими цветами, если хотите освежить интерьер и добавить ему уникальности.

Функциональность и хранение

Подумайте о том, что вы планируете хранить в тумбочке. Нужны ли вам ящики для белья, полки для книг или достаточно будет небольшой поверхности для телефона и лампы? Современные тумбочки могут иметь встроенные зарядные устройства, скрытые отделения или трансформироваться в небольшой столик для завтрака в постели.

Детали и аксессуары

Мелочи делают образ завершенным. Ручки, ножки, декоративные элементы – все это должно гармонировать с общим стилем спальни. Например, тумбочка с латунными ручками прекрасно впишется в стиль ар-деко, а модели с резьбой подчеркнут классический интерьер.





Парные или разные?

Существует мнение, что прикроватные тумбочки должны быть одинаковыми. Но современные тенденции позволяют отходить от этого правила. Разные по дизайну, но объединенные общим элементом (цветом, материалом) тумбочки делают интерьер интереснее и живее.

Практические советы при выборе