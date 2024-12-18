Вместо ИКЕА: где покупать декор для дома

После ухода IKEA с российского рынка вопрос "где купить стильный и доступный декор для дома" стал для многих настоящей головной болью. Хочется, чтобы было красиво, функционально и при этом не приходилось жертвовать семейным бюджетом. Мы собрали несколько классных мест, где вы найдете все – от минималистичных картин до уютных пледов, и при этом сможете лично оценить качество.

СИН





Этот магазин уже давно стал спасением для тех, кто ищет простые, но стильные вещи. Тут можно найти все: от аромасвечей до декоративных подушек. Трендовые оттенки – бежевый, терракотовый, хаки – делают декор универсальным.

Madame Coco: турецкий шик с французской душой

Если вам не хватает утонченности в интерьере, присмотритесь к Madame Coco. Этот турецкий бренд за два года в России стал настоящей находкой для тех, кто ценит европейскую эстетику. Вдохновленный французским шиком, он идеально вписывается в любую концепцию: от современного минимализма до уютной классики. Ассортимент Madame Coco представлен как на сайте, так и офлайн. Так что можно прийти в магазин, пощупать товар и понять подходит он вам или нет. А главное, ценник здесь более чем приятный, так что можно собрать корзину мечты без ущерба для бюджета.



Хотите добавить в интерьер что-то стильное, но без перегруза? Возможно, картина Eloina станет отличным выбором. Такой декор – это, знаете, как базовый тренч: подходит ко всему и всегда уместен.



Если чувствуете слабость к изящным деталям, поднос Camelote – то, что нужно. Белый фон, золотая окантовка – выглядит дорого, но без излишнего пафоса.

Светильник Josselin – как уютное объятие в конце длинного дня. Компактный, но с характером: янтарный свет мягко подсвечивает комнату, превращая ее в идеальное место для отдыха.



COZY HOME



Название говорит само за себя. Здесь можно найти те самые мелочи, которые делают дом уютным и теплым: милые фарфоровые чашки, плетеные корзины для хранения и пастельное постельное белье. Идеально для тех, кто хочет обустроить дом без лишней суеты.



Westwing

Если хотите добавить интерьеру нотку утонченности обратите внимание на Westwing. Это онлайн-магазин, где представлено множество товаров: от мебели до текстиля и посуды. Ассортимент поражает разнообразием – здесь можно найти изделия европейских брендов и дизайн-студий. Да, ценник немного выше, чем в других магазинах, но зато вы получаете вещи с уникальной историей.

