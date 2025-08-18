Важные мелочи: как выбрать штору для ванной

Штора для ванной – деталь, которая кажется второстепенной, но именно она формирует общий вид пространства и делает его аккуратным. Если выбрать модель наспех, можно испортить даже самый стильный интерьер. Поэтому к выбору стоит подойти внимательно.

Размер

Главное правило – штора должна быть больше по ширине, чем сама ванна или душевая зона. Обычно берут запас около 20–30 см, чтобы ткань красиво драпировалась и не тянулась впритык. По длине она должна полностью закрывать ванну, но не волочиться по полу.

Материал





Для практичности выбирают винил или полиэстер с водоотталкивающей пропиткой. Такие шторы легко мыть, они быстро сохнут и служат дольше. Если хочется уюта, можно добавить текстильную декоративную штору поверх функциональной – это сейчас тренд. Нижний слой защищает от воды, верхний отвечает за эстетику.

Дизайн

Если ванная маленькая, лучше выбрать однотонные светлые оттенки или прозрачные модели, которые визуально "раздвигают" пространство. В просторных ванных можно позволить себе смелые принты – геометрию, абстракцию или модные градиенты. Универсальное решение – спокойные нейтральные тона, которые легко сочетать с любыми аксессуарами.

Уход



Чтобы штора дольше сохраняла вид, ее нужно регулярно полоскать водой, просушивать и раз в месяц стирать (текстиль – в машинке, винил – протирать мягким средством). Никогда не оставляйте штору скомканной – это главный источник плесени.