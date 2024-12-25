Тренд на макраме в интерьере: 5 идей, как украсить пространство чем-то плетеным

Макраме снова на пике популярности, и это больше, чем просто отголоски 70-х. Современные интерьеры подхватили тренд и вывели его за рамки привычного бохо. Теперь плетеные элементы можно встретить в минималистичных, скандинавских, эклектичных пространствах и даже в лофтах. А главное – они добавляют текстуры, тепла и уюта, но не перегружают интерьер.

Вот как можно интегрировать макраме в ваш дом и сделать его стильным.

1. Панно на стене

Плетеное панно – это классика, которая отлично смотрится как в спальне над кроватью, так и в гостиной над диваном. Если вам кажется, что это слишком "хиппи", выбирайте лаконичные дизайны: монохромные или в светлых пастельных оттенках. В минималистичных интерьерах панно с геометрическим рисунком станет интересным акцентом.

Совет: вместо стандартного белого макраме попробуйте варианты из черных или темно-зеленых нитей – они смотрятся современно и добавляют глубины.

2. Подвесы для растений

Если цветы в горшках просто стоят на подоконнике – это скучно. Подвесы из макраме добавят вертикальной динамики и освободят место. Подойдут для растений с длинными свисающими стеблями – папоротников, сциндапсусов или плюща.



Интересная идея: сочетайте несколько подвесов на разной высоте, создавая мини-оранжерею прямо в комнате.

3. Абажуры и светильники

Плетеные абажуры – это не просто тренд, а отличный способ добавить уюта за счет мягкого рассеянного света. Макраме хорошо смотрится на настольных лампах, потолочных светильниках и даже на гирляндах.

В интерьере лофта такой элемент станет неожиданным акцентом, смягчая строгость бетона и металла. А в скандинавском стиле абажуры из светлой пряжи идеально впишутся в общую концепцию природных материалов.

4. Декор мебели



Макраме можно использовать не только как отдельный элемент, но и в качестве декора мебели. Например, спинки стульев или табуретов с плетеными вставками выглядят свежо и необычно. Другой вариант – мягкие плетеные подушки, которые легко освежат диван или кровать.



Если вы хотите попробовать что-то совсем нестандартное, обратите внимание на плетеные шторы или перегородки – они добавляют уединения, но не блокируют свет.

5. Коврики и подставки

Коврики из макраме – это не только красиво, но и практично. Они подходят для ванной, спальни или гостиной. Главное – выбирать устойчивые к влаге материалы, если вы планируете использовать их в местах с высокой влажностью.

Для кухни или стола макраме-подставки под тарелки и стаканы будут стильным и функциональным решением. Это простой способ сделать обеденный стол более уютным и "жизненным".

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как добавить в интерьер ротанг и плетеный декор.