Трансформируемая зона в квартире: что это такое и как ее организовать

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Когда в квартире каждый метр на счету, важно использовать пространство с умом. Гибкие решения могут заметно изменить повседневный комфорт.

Когда в распоряжении не 150 квадратов, а, скажем, 38, каждый метр должен работать. Не просто быть, а реально выполнять функцию – и желательно не одну. В этом и смысл трансформируемой зоны. Это часть квартиры, которая умеет быстро меняться под ваши задачи: утро – рабочий созвон, вечер – ужин с подругой, ночь – полноценный сон.

С чего начать?

Первое, с чего стоит начать, – продумать сценарии жизни. Что вы делаете в этой комнате днем, а что вечером? Если утром вы работаете за ноутбуком, а вечером смотрите кино, не стоит ставить там массивный письменный стол. Лучше выбрать откидной вариант – его можно убирать в стену или прятать за фасадом шкафа. То же касается кроватей: сегодня в тренде подиумы с выкатными матрасами, которые днем не загромождают пространство.

Многофункциональная мебель – основа трансформации

Фото: unsplash.com
Универсальный must-have – раскладной диван. Только не эконом-варианты, на которых спина отваливается, а полноценные модели с хорошим матрасом. Они выполняют сразу три роли: зона отдыха, место для сна и иногда даже хранения (в ящиках под сиденьем).

Мобильные перегородки 

Если вы любите зонировать пространство, используйте мобильные элементы: ширмы, стеллажи на колесах, раздвижные перегородки. Их можно двигать, убирать или полностью менять в зависимости от настроения и ситуации. Это особенно удобно, если квартира одна, а задачи у всех разные: кто-то работает, кто-то делает зарядку, кто-то просто хочет полежать с книгой.

Этажерки на колесах: удобно и стильно

Этажерки на колесах незаменимы в маленьких кухнях и ванных, но отлично вписываются и в жилые комнаты. Можно хранить косметику, документы или даже посуду, а при необходимости просто выкатывать туда, где она нужна.

Легкость трансформации – ключ к комфорту

Фото: freepik.com

Важный момент: все должно быть легким в управлении. Не должно быть так, чтобы вы каждый вечер полчаса раскладывали кровать и складывали стол. В идеале – одно движение руки. Иначе трансформация быстро надоест, и зона снова станет просто загроможденным пространством.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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