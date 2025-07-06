Стеллаж как перегородка: как зонировать комнату без перегрузки пространства

 150

Когда пустота кажется лишней, стеллаж становится идеальной границей.

Зонирование – один из главных приемов в дизайне современной квартиры. Особенно актуально это для студий, квартир с кухней-гостиной, совмещенных спален и рабочих зон. Но перегородки "в лоб" могут визуально утяжелить интерьер. Альтернатива – стеллаж. Он не только делит пространство, но и остается функциональной мебелью.

Правильно подобранный стеллаж решает сразу три задачи: обозначает границу между зонами, служит системой хранения и делает интерьер живым за счёт асимметрии, полок и наполнения.

Когда стеллаж – лучшее решение

Фото: Pixabay.com / @jarmoluk

Стеллаж как перегородка особенно полезен в следующих случаях:

  • В квартире-студии, чтобы отделить спальню от гостиной или кухни
  • В детской комнате, чтобы выделить зону сна и игр
  • В спальне с рабочим местом, чтобы создать визуальную границу
  • В проходных комнатах, чтобы добавить структуру

В отличие от глухих перегородок, такой прием не блокирует свет, сохраняет ощущение открытого пространства и позволяет менять конфигурацию.

Что учитывать при выборе стеллажа для зонирования

  • Прозрачность. Выбирайте открытые полки или модели с частичной асимметрией – они сохраняют воздух и не давят. Сквозная структура позволяет не терять естественное освещение.
  • Высота. В помещении с невысокими потолками лучше использовать стеллаж до половины стены. В просторных комнатах подойдут модели "от пола до потолка", особенно если крепятся к потолку или полу для устойчивости.
  • Глубина. Оптимальная глубина – 25–35 см. Этого достаточно, чтобы разместить книги, декор, коробки, но не перегрузить комнату.
  • Стабильность. Если есть дети или животные, обязательно закрепляйте конструкцию к стене или полу, особенно если она высокая.
  • Наполнение. Не перегружайте полки: чередуйте книги, растения, корзины, декоративные предметы. Используйте коробки и текстильные ящики, чтобы скрыть мелочи и придать аккуратный вид.

Фото: Pixabay.com / @promofocus

Где именно использовать

  • Между кроватью и зоной отдыха – идеальный способ отделить спальное место в студии.
  • Между кухней и гостиной – удобно размещать посуду, книги рецептов или растения.
  • У входа – как альтернатива прихожей с местом для ключей, сумок и декора.
  • В детской – зонирует пространство на учебную и игровую части.
  • В домашнем офисе – разделяет зону концентрации и личную зону отдыха.

Какие стеллажи лучше работают как перегородки

  • Металлические – устойчивы, выглядят легко, хорошо вписываются в индустриальные и современные интерьеры.
  • Деревянные – универсальны, подходят как для сканди, так и для более классических решений.
  • Модульные – позволяют собрать нужную конфигурацию и при необходимости перестроить ее.
  • С колесиками – мобильны, легко перемещаются без усилий

Советы по стилю и безопасности

  • Не подбирайте стеллаж под цвет пола или стен – пусть он выделяется, но гармонично.
  • Визуально облегчите конструкцию: открытые полки, тонкий профиль, минимум задних стенок.
  • Не ставьте на верхние полки тяжелые предметы – это влияет на устойчивость и внешний вид.

Фото: YouTube / @ethanlevine

Вывод: зонировать – не значит перегородить

Стеллаж – это гибкий, стильный и практичный способ разделить пространство. Он подчёркивает границы, оставаясь при этом мебелью, а не архитектурной конструкцией. Такой подход делает интерьер живым, дышащим и динамичным. И главное – позволяет адаптировать пространство под текущие задачи без ремонта.

Редакция «Клео»

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.