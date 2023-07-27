Смартфон TECNO CAMON 19 – сочетание нереально красивого корпуса и функциональных фишек

Яркий мерцающий корпус

С первых секунд смартфон цепляет своим дизайном. Задняя крышка телефона выполнена в трех нестандартных сияющих цветах. В магазинах они представлены как: эко черный, цифровой зеленый и морская соль. Всех их объединяет нереальное сияние и плавный переход от более светлого оттенка к темному. Мне, как девушке, реально важно, как выглядит мой телефон, поэтому данной бюджетной модели за дизайн однозначно ставлю большой плюс!

Тактильные ощущения

Сразу отмечу, что телефон очень приятно держать в руке за счет специального матового покрытия. Помимо дороговизны, которую обеспечивает это покрытие, оно еще и отпечатки пальцев не «собирает». За счет этого телефон всегда выглядит опрятно и свежо.

Размеры

Размер данного смартфона не отличается какими-то особыми габаритами - 166.6/74.4/8.3 мм. Сейчас крупногабаритные смартфоны стали уже абсолютной нормой. И практически все производители держат подобную планку, так как есть спрос. За счет этого, кстати, телефон обладает большой диагональю. А тоненькая рамочка только способствует «раздвижению горизонтов», и телефон выглядит вовсе безрамочным.

Дисплей

Дисплей установлен с IPS матрицей, что позволяет смартфону передавать цвета на высоком уровне. Благодаря такому решению картинки на экране телефона видно почти под любым углом обзора. Экран защищен хорошим олеофобным покрытием, которое препятствует оставлению следов от пальцев, а также отталкивает влагу и жир. Такое покрытие не требует особого ухода, постоянно протирать его не придется. Если появится желание поставить защитное стекло или же наклеить пленку, это смело можно сделать.

Камера

Для меня камера является еще одним важным показателем в смартфоне. На мой взгляд камера хороша, что основная, что фронтальная. Снимки получаются живыми, в меру яркими и детализированными. Смартфон также оснащен технологией искусственного интеллекта, который самостоятельно настраивает выдержку, ISO, яркость и так далее. Но, как мне показалось, фотографии в таком режиме получаются чересчур красочными и даже немного не естественными. Но, для красивых пейзажей, где контрастность важна – самое то.

Хочется отметить и ночной режим, который хорошо справляется со своей задачей в ночное время суток. Несмотря на нехватку света, фото все равно получаются детальными и светлыми. В любом случае всегда можно самостоятельно настроить нужные вам показатели в настройках.

Селфи-камера установлена на 16 Мп, фотки получаются четкими, без потери цвета. Фронтальная камера также имеет свои режимы – портрет (с размытием заднего фона), широкоугольные селфи, ночной режим, таймлапс, режим «улучшений», где можно выровнять тон кожи и все в таком духе.

Видео также получаются качественными, поддерживается формат 2К. Для бюджетной линии смартфонов вполне приличное разрешение.

Мощный аккумулятор

Заряженный до 100% телефон держится на протяжении целого дня при активном использовании. Этому способствует емкость аккумулятора - 5000 мА·ч. На рынке сейчас редко встретишь телефон с меньшей емкостью в данном ценовом сегменте, так как они потеряли свою востребованность. Адаптер питания, входящий в комплект, обладает мощностью – 18 Вт и способен полностью зарядить устройство чуть больше, чем за полтора часа. Кабель стандартный - USB-C, в основном сейчас все смартфоны снабжены разъемом под такой кабель.

Начинка

TECNO CAMON 19 оснащен надежным восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, благодаря чему смартфон без задержек и перегрева справляется со всеми задачами. А также оперативной памятью в 6 Гб и встроенной 128 Гб. Для меня этого более чем достаточно. Если окажется маловато, то можно вставить карту памяти и вся нужная информация – фото, видео, контакты, заметки – будет всегда под рукой.

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Основные технические характеристики

Габариты: 166,63/74,37/8,3 мм.

Вес: 198,7 г.

Экран: IPS матрица, диагональ - 6,78″, разрешение -1080 х 2460

Процессор: MediaTek Helio G85

Аккумулятор: 5000 мА·ч, зарядка 18 Вт (1,5 часа – 100%).

Память: 6 ГБ «оперативки», 128 ГБ встроенной памяти, имеется слот microSD.

Камеры: тройная основная 64 Мп + 2 Мп + Ai и селфи-камера 16 Мп.

Связь: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, NFC.

Подведем итоги

Самое важное обстоятельство, которое заставит еще более лояльно относится к данной модели – это ее цена. В зависимости от магазина она варьируется в пределах от 13 до 15 тысяч рублей. Можно также поискать скидки в разных интернет-магазинах и ухватить смартфон по меньшей стоимости.

Мне невероятно понравился дизайн. В особенности оформление корпуса в стиле «морская соль», переливающееся на солнышке разными пастельными тонами. Особое значение для меня имеют хорошая камера и емкий аккумулятор, которые также оставили хорошее впечатление. В общем и целом, оценка смартфона положительная.