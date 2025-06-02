С ворсом или без? Какой ковер выбрать в 2025 году

Кажется, ковер снова главный герой интерьера. Но не все модели заслуживают места в современной квартире. Разбираемся, что действительно в тренде в 2025 году, а что стоит признать устаревшим.

Высокий ворс

Да, они мягкие и уютные. Но в 2025 году ковры с высоким ворсом – это уже не универсальное решение. В спальне – еще ок. В гостиной – скорее нет: визуально "тянут" пространство вниз, быстро теряют свежесть и тяжело в уборке. Это тот случай, когда эффект "вау" быстро сменяется раздражением.

Низкий ворс





Ковры с коротким ворсом – стабильная классика. Они не спорят с мебелью, легко чистятся, и смотрятся уместно почти в любом интерьере. Особенно актуальны модели в светлых оттенках и с минималистичными узорами. Такой ковер – это как белая рубашка: не надоедает и всегда в тему.

Плетеные ковры

Плетеные и джутовые ковры остались с нами из 2024 года и не сдают позиции. Они про фактуру, текстуру и натуральность – все, что сейчас любят в сканди, эко– и бохо-интерьерах. Отлично подходят для кухонь-столовых, прихожих и даже ванных комнат.

Безворсовые ковры

Если вам важно, чтобы ковер легко чистился, не скатывался и не накапливал пыль – выбирайте безворсовые. Особенно актуальны модели с геометрией, сдержанным цветом и чуть грубоватой текстурой. Идеальны для домов, где живут дети, кошки или оба сразу.

Бабушкин ковер



Бабушкин ковер – вещь с характером. Он действительно вернулся в интерьерную моду, но не в том виде, в каком мы его помним из детства. Сегодня в тренде винтажные восточные ковры с чуть выцветшим, как будто состаренным рисунком – такие, что будто прошли сквозь время. Они хорошо работают в минималистичных или эклектичных интерьерах, где служат акцентом, а не грузом. Но это тонкая грань: если ковер выглядит слишком "новым под старину" или сочетается с тяжелой мебелью и яркими текстилями, он сразу уводит интерьер в сторону музейной экспозиции, а не актуального дизайна. Поэтому, чтобы бабушкин ковер смотрелся по-настоящему стильно, важно обрамить его простыми формами, светлыми стенами и современной обстановкой.



"Мальдивский песок"

Это название закрепилось за коврами молочного, кремового и пыльно-бежевого оттенка с мягкой текстурой – словно мех кролика. Они практически растворяются в пространстве, делают интерьер мягче и легче. Ненавязчиво, но при этом добавляют уют. Эти ковры – идеальный фон для современной мебели и декора.

Если вы сейчас выбираете ковер: обратите внимание на нейтральные цвета, легкую фактуру, натуральные материалы и короткий или вообще отсутствующий ворс. Все остальное – либо неактуально, либо скоро выйдет из моды.