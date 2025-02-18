Розовый для взрослых: почему этот цвет больше не ассоциируется с Барби?

Когда-то розовый был прочно закреплен за образом детских комнат, кукольных домиков и всего милого и инфантильного. Но времена меняются, и сегодня розовый – это не про Барби, а про элегантность, статус и дизайнерскую смелость. Современные оттенки этого цвета делают интерьер сложным, интересным и, что самое главное, стильным.

Какой розовый выбираем в 2025 году?





Забудь про кислотные и неоновые оттенки – они остались в прошлом. В этом году в тренде пудровые, пыльные, карамельные и терракотово-розовые оттенки. Они выглядят благородно, отлично сочетаются с другими цветами и не перегружают пространство.

Особое внимание стоит уделить сложным полутонам: бежево-розовый, розовое золото, оттенок румянца или припыленная роза. Они создают мягкую, уютную атмосферу и при этом выглядят дорого.

С чем сочетать?





Розовый великолепно дружит с нейтральными цветами: серым, бежевым, графитовым и даже черным. Такой дуэт делает интерьер строгим и современным. Если хочется тепла – добавь теплые коричневые и кремовые оттенки.

Хочется экспериментов? Зеленый, глубокий синий, оливковый и винный создадут с розовым эффектные сочетания. Главное – не бояться контраста!

Где использовать розовый?





Этот цвет прекрасно смотрится в текстиле: бархатные диваны, шторы, постельное белье в нежных розовых оттенках добавят интерьеру шика.

Если хочется акцентов, но без фанатизма – выбирай розовые стулья, вазы, картины или абажуры. Они оживят пространство, но не сделают его слишком девичьим.

А для самых смелых – розовые стены! Особенно эффектно смотрится комбинированное окрашивание: одна розовая стена в сочетании с более нейтральным фоном. Так пространство остается стильным и сбалансированным.

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