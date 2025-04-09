Растения на кухне: 5 комнатных цветов, которые очищают воздух и украшают пространство

Хлорофитум

Если на кухне часто пахнет жареным или чем-то “очень ароматным”, хлорофитум – идеальный сосед. Он не боится перепадов температур, тени и пара. Поставь его повыше: например, на полку или подвесное кашпо. Поливать – по настроению, но без фанатизма.

Мята

Свежая мята в горшке – отличное решение для кухни. Она и пространство украсит и всегда под рукой для чая или десерта. Мята любит свет, так что выбирай самое солнечное место. И не забывай прищипывать верхушки – так кустик будет гуще, а аромат – ярче.

Тимьян и розмарин





Эти два – звёзды прованской кухни и идеальные компаньоны для мясных блюд. Устойчивы к засухе и не требуют особой заботы. Им нужно много света, так что размещай ближе к окну. Бонус: можно сразу рвать и бросать в сковородку.

Алоэ

Алоэ – не про изысканность, а про пользу. Он не только очищает воздух, но и пригодится при ожоге или сухости кожи. Главное – не переливать, он не любит слишком влажную почву.

Где размещать растения на кухне



Выбирай места, где нет прямого жара от плиты и не скапливается пар. Подоконник, полка у окна, навесные кашпо, даже угол барной стойки – всё подойдёт. Не ставьте всё в одну точку: лучше расставить зелень по кухне, чтобы она “работала” и визуально, и по воздуху.



Нужен ли особый уход?

Нет. Главное – не ставить растения впритык к варочной поверхности и не забывать о свете. Полив – по типу растения. Иногда можно протирать листья от пыли – особенно у тех, что стоят ближе к плите.