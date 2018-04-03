Как красиво покрасить яйца на Пасху - креативные идеи

Светлый церковный праздник, Пасху, православные христиане отмечают в начале апреля. Это торжество горячо любимо в народе, поскольку не только символизирует победу над смертью, но и означает завершение Великого поста.

Самой интересной для детей и взрослых традицией является крашение яиц, позволяющее весело провести время, получить удовольствие и проявить фантазию. Предлагаем познакомиться с подборкой самых лучших способов как красиво покрасить яйца на пасху своими руками!

Простые варианты

С давних пор хозяйки красили яйца на Пасху луковой шелухой: она позволяет получить ровный цвет, при этом полностью безвредна. Такие яйца на Руси называли крашенками.

Порядок действий:

На литр воды следует взять шелуху десятка луковиц среднего размера. Кипятить на небольшом огне в течение 40 минут. Накрыв крышкой, оставить отвар на 75 минут. Процедить его, после поместить в жидкость сырые яйца, подсолить. Поставить на газ и варить 7 минут. Яйца залить холодной водой и подождать, пока они остынут.

Если все сделано правильно, должен получиться ярко-красный цвет. Не менее просто пользоваться и другими натуральными природными красителями для того, чтобы красиво покрасить яйца на Пасху:

Кофе и тмин придадут нежный коричневый оттенок. Свекла – симпатичный розовый. Морковь – светло-оранжевый. Крапива – зеленый. Куркума – желтый. Красная капуста – нежный голубой тон.

Сначала делается отвар: овощи режут на небольшие кусочки, специи насыпают в воду, далее емкость ставят на газ и кипятят 20 минут, после охлаждают и разливают по стаканам. Вареные яйца помещают в получившиеся жидкости и оставляют для воздействия.

Такие природные «краски» безопасны, но не дадут возможности получить яркий насыщенный цвет, а на окрашивание потребуется не менее 12 часов. Улучшить эффект поможет добавление чайной ложки уксуса на 1 литр средства.

Вариации с луковой шелухой

Не стоит думать, что старый и проверенный способ, который используется уже десятки лет – скучный. Проявив фантазию, можно сделать очень необычные пасхальные яйца, которые станут подлинным украшением любого стола.

Рассмотрим два способа покраски:

Ажурный рисунок. Яйцо на Пасху оборачивается кружевом, после чего помещается в раствор красителя или луковую шелуху. Получается необычный легкий рисунок.

Природные мотивы. Для создания такого «растительного» дизайна потребуются какие-либо веточки или листики: петрушки, укропа, комнатного папоротника. Скорлупу следует смочить, после наложить на нее выбранный вариант украшения, плотно замотать капроном или марлей. Затем воспользоваться луковой кожурой ранее описанным методом, далее промыть яйцо, срезать марлю и осторожно отсоединить зелень.

Результат поразит – сама скорлупа окрасится в насыщенный красный, а отпечаток листика останется белоснежным.

Красота при помощи зеленки

Если вы еще не выбрали как красиво покрасить яйца на пасху своими руками, значит вы не видели следующую идею... Очень красива и изящна «мраморная» методика, позволяющая получить необычную скорлупу. Для реализации потребуется луковая шелуха, марля и зеленка.

Действовать следует:

Марлю сложить в несколько слоев, нарезать прямоугольниками такого размера, чтобы в них легко было завернуть яйцо и завязать. Измельчить луковую шелуху при помощи ножниц. Налить в глубокую тарелку воду, окунуть в ее яйцо. Обвалять его в шелухе. Поместить яйцо в марлю, если потребуется – добавить шелухи. Плотно завязать марлю, должен получиться своеобразный мешочек. Аналогичным образом обработать все пасхальные яйца. Теперь необходимо взять старую кастрюлю, добавить в нее воды, подсолить и опустить яйца. На небольшом огне довести до кипения, после влить пузырек зеленки и варить не менее 10 минут. Слить воду, залить яйца холодной водой. Когда скорлупа остынет, следует защитить руки резиновыми перчатками, разрезать марлю и еще раз промыть каждое яйцо проточной водой. Дать высохнуть. Смазать готовые «мраморные» продукты растительным маслом.

Получится очень красиво и оригинально, а главное – просто! Вместо шелухи, можно мелко нарезать газету, она позволит создать неожиданный и очень элегантный эффект.

Стильный декупаж

Украсить пасхальные яйца своими руками можно при помощи салфеток, используя технику декупажа. Для создания такой изящной композиции потребуется желатин (он исполнит роль клея), его разводят водой, после чего подогревают и размешивают до однородного состояния. Теперь осталось наложить выбранную салфетку на скорлупу, осторожно пройтись по ней желатиновым «клеем» и просушить яйцо.

Использование текстиля

Еще один способ того, как украсить яйца на Пасху, доступный детям и взрослым. Требует осторожности – сырое яйцо обматывают нитками мулине, использовать можно различные цвета, после варят в подсоленной воде. Затем нитки срезаются, получится необычный узор.

Очень похож и способ окраса при помощи ткани – берется небольшой лоскуток шерсти или шелка, накладывается лицевой стороной на скорлупу, а после зашивается крупными стежками.

Красота сейчас не имеет значения, главное – каждое яйцо, должно быть, упаковано в собственный «мешочек». Они опускаются в кастрюлю с водой, в которую также добавляют 1 ст. л. уксуса (9%).

Через 10 минут кипения на небольшом огне яйца можно выключать и заливать водой. Когда продукт остынет, тканевый мешочек распарывается.

Для самых умелых

Есть несколько способов изящной и оригинальной раскраски яиц к Пасхе, реализации которых требует некоторых умений:

нанесение рисунка перманентным маркером. Позволяет учесть свою фантазию и проявить вкус, но требует умения рисовать и осторожности. Изображение наносится на предварительно сваренные яйца;

Использование пищевого красителя в несколько слоев поможет добиться своеобразного эффекта градиента. Делается так: краситель разводится по инструкции, яйцо полностью в него погружается на пару минут, затем надо дать ему время просохнуть. Теперь необходимо создать слои: яйцо погружается повторно, но не полностью, сверху остается самый светлый слой, все, что находится ниже – темнее. Вновь просушив, аналогичным образом делают третий слой. Получается своеобразная лесенка. Секрет успеха прост – не спешить, дать скорлупе просохнуть после каждого этапа.

Оригинальный пасхальный «деликатес» можно создать и при помощи полосок скотча: они наклеиваются на скорлупу, затем она помещаются в краситель (как пищевой, так и «овощной»). Осталось подождать, пока краска полностью высохнет и аккуратно отклеить полоски. Получатся белые «дорожки» различной толщины на ярком фоне.

Описанные способы можно комбинировать, например, оклеить яйцо полосками скотча и окрасить его натуральными красителями или луком. Как видите, красиво покрасить яйца на пасху своими руками не так уж и сложно, главное - не бояться пробовать, тогда и результат будет радовать душу и сердце.