Православные праздники в жизни многих людей занимают основное место. Каждый день года посвящен какому-нибудь событию. Представляем православный календарь на октябрь 2019 года на каждый день с пояснениями и постами.

Памятные даты

В православном календаре на октябрь представлены не все праздники, так как в один и тот же день почитают нескольких святых.

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дата Памятный день Описание праздников, пояснение 1 День памяти преподобного Евмения. Жил на острове Крит в Греции. Он был епископом и помогал бедным. Но однажды произошло чудо. В самый засушливый период его молитвы призвали на землю дождь. 2 Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Святые мученики Ипофим, Савватий и Дормидонт были жестоко наказаны в 3 в нашей эры за веру в Иисуса Христа. 3 Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта. Плакида был язычником, но знатным римским воином, его почитали, когда полководец появлялся в бою, враги трепетали от его мощи. В мирских делах он проявлял добродетель, помогая людям. Такая же была его жена и дети. Веру обрел Плакида уже в летах. 4 Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня. Отдание праздника называют последний день, когда совершаются обряды в честь него. 5 Собор Тульских Святых. Достаточно новая традиция, ей всего более 30 лет. Празднование посвящено святым, связанным с городом Тулой. Он установлен один для всех. 6 Словенской, Иверской Гавайской, Мироточивой - икон Божией Матери. Самый новый памятный день посвящен иконе Богоматери, которая находится на Гавайях. В 2007 году она начала выделять масляную жидкость, называемую миро. 7 Первомученицы равноапостольной Феклы. Мощи святой находятся на Кипре в монастыре ее имени. Сама великомученица жила в 1 веке нашей эры и погибла за веру. 8 Преставление преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Основатель Троице-Сергиевой Лавры, а также части других монастырей. 9 Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова. Является одним из 12 апостолов. Также он написал пять книг Нового Завета. 10 Cвященномученика Петра, митрополита Крутицкого. Жил в 19-20 веке, всю жизнь преподавал науки при духовном училище. До революции был статским советником. Сан принял только в 1920 году. 11 Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих. Собор является общим праздненством, посвященным всем святых, которые похоронены под Киево-Печерской Лаврой, где также покоится тело былинного героя Ильи Муромца. Объединены святые с 11 по 19 век. 12 Преподобного Феофана Милостивого. Является святым, который жил в Палестине. Он был богатым, но заботился о бедных, давая им кров и пищу, приглашая к себе. К концу жизни обеднел. Мощи Милостивого исцеляют больных различными недугами. 13 Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении. Епископ Григорий является первым, кто принес веру в Армянское царство в 4 веке нашей эры. Он воспитывался своей кормилицей в христианстве на территории современной Турции, так как его родители погибли. Затем поступил в римский легион, где продолжал проповедовать. Своими молитвами он вылечил царя Тиридата, который после этого крестился и сделал христианство государственной религией. 14 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. 14 число в православный календарь на октябрь 2019 года на каждый день представлено многими именами. Здесь чтут Савву Вишерского, апостола Анании, а также несколько икон Богородицы. Но Покров является главным. По преданию Богоматерь сошла с небес в сопровождении апостолов и накрыла их омофором, защитив от бед. 15 Блаженного Андрея, юродивого. Жил в Константинополе в 13 веке. Когда город был окружен войсками, он вместе с другими горожанами отправился на молитву в церковь и увидел пришедшую к людям Богородицу, которая накрыла их своим покровом, защитив от гибели. 16 Трубчевской иконы Божией Матери. Икона была написана в 18 веке специально для Сканова монастыря, который постоянно страдал от пожаров. После внесения ее в храм беды прекратились. 17 Благоверного князя Владимира Ярославовича, Новгородского чудотворца. Русский князь, жил в 11 веке, воевал за Русь, ходил в поход на южные рубежи Финляндии. Благодаря ему в Великом Новгороде возвели крепость и Софийский собор. 18 Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея Руси чудотворцев. Празднования дня 12 московских святителей объединены в один собор. Рни жили в разное время с 14 по 20 век, но все несли слово Божие и совершали благочестивые поступки. 19 Апостола Фомы. Один из 12 учеников Христа, который принес христианство, по некоторым данным, в Индию и Китай. На индийской земле апостол и скончался, там же хранились его мощи до 4 века. 20 «Умиление» Псково-Печерской иконы Божией Матери. Является списком с Владимирской иконы Богоматери. Не раз защищала Псков от нашествия врагов. В 16 веке помогла против польского князя Стефана, а в войну с Наполеоном от французских войск. 21 Преподобной Таисии Египетской. Святая, проживавшая в Египте в 4 веке. До своего отречения от мира была куртизанкой, так как имела очень привлекательную внешность. Веру приняла по настоянию Панфнутия Великого. 22 Корсунской иконы Божией Матери Считается, что написано святым Лукой, в Россию привезена князем Владимиром. Называется так, потому что попала в страну через Корсунь. 23 Иконы Божией Матери "Предвозвестительница". Носит другое название Акафистная, находится в монастыре Зограф на Афоне. По преданию икона рассказала инокам монастыря о нападении на них войск, выступавших против Византии, а так же о том, что монахи погибнут, если запрутся в монастыре. 24 Апостола от 70-ти Филиппа. Последователь Иисуса Христа, исцелял ослепших на территории Греции, Сирии, Турции. 25 Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня. Филермской иконы Богородицы и десной руки Иоанна Крестителя. Во время войны с Наполеоном, после захвата Мальты, резиденция ордена госпитальеров должна была быть перенесена в Россию. Для этого в Гатчине построили был построен Приоратский дворец. Вместе с рыцарями в Россию были перевезены и реликвии. 26 Иверской иконы Божией Матери. Икона находится в Иверском монастыре на святой Афонской горе. Дата написания неизвестна. В монастырь ее доставили после того, как жительница Никеи опустила икону в море, чтобы спасти. В обитель ее принес монах после того, как получил видение. 27 Память святых отцев 7 Вселенского собора. Вселенские соборы собирались для решения важных вопросов, связанных с Евангелием. 28 Иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Образ был написан в Оптиной Пустыне в 1890 году. В это время в губернии был неурожай. Икона спасла калужскую область. 29 Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни. Лонгин был одним из первых христиан, происходит из Кападокии. 30 Икон Божией Матери "Прежде Рождества и по Рождестве Дева", "Избавительница". Празднование в честь нескольких икон Богоматери, которые считаются чудодейственными. 31 Апостола и евангелиста Луки. Один из семидесяти апостолов, проповедовал в Греции, Египте, Ливии. Является первым иконописцем.

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Постные дни октября

Православный календарь на октябрь 2019 года включает в себя только однодневные постные дни, так как нет великих праздников. Они проходят 2, 4, 9, 11, 18, 23, 25, 30.

Календарь на октябрь 2019 года на каждый день составлен по источникам храмов, но в разных частях России в эти дни могут добавляться свои традиционные памятные религиозные даты.