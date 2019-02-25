Поделки к 8 марта своими руками в начальной школе

К этому весеннему празднику желательно изготовить некоторое количество различных милых поделок. Ведь подарить подарок, сделанный своими руками, захочется не только маме, но и бабушкам, сестрам, любимым учительницам. Представляем вам красивые поделки к 8 Марта, которые может сделать своими руками все учащиеся начальной школы.

Украшение на коробку с конфетами

С таким украшением, выполненным руками вашего ребенка, коробка конфет превращается просто в царский подарок для мамы или бабушки на 8 Марта. А главное, результат творчества приведет в восторг самого начинающего мастера.

Потребуется:

цветная бумага – коричневая, бежевая или светло-коричневая, зеленая;

шаблон листка;

бумажные салфетки сервировочные – нескольких ярких цветов, а также желтые;

ножницы;

картон;

линейка;

степлер;

клей.

Изготовление поделки пошагово для учащегося начальной школы:

На листе бумаги коричневого и бежевого цвета, делаем разметки полос по 1 см шириной, как показано на фото пошагового описания.

По полученным разметкам проводим линии, используя линейку. Нарезаем на каждом листе бумаги, указанных двух цветов, полоски по намеченным линиям, не дорезая до края 1 – 2 см.

Переплетаем полоски двух цветов.

Из картона вырезаем небольшой овал. Размер овала должен позволять свободно вписываться овальной фигуре в габариты имеющейся у вас коробки конфет.

Теперь скачиваем шаблон резных красивых листочков, можно использовать разные.

Вырезаем листочки по полученным шаблонам из зеленой бумаги. Все листочки приклеиваем в верхней части овала так, чтобы большая их часть находилась вне контура овала.

Теперь приступаем к изготовлению цветочков. Складываем друг на друга 5 – 6 салфеток, обводим круг, диаметром 5 см, вырезаем.

В центре все слои скрепляем степлером, нарезаем ножницами бахрому по всей окружности.

Из желтых салфеток, сложенных в 4 слоя, вырезаем круги по 1, 5 см. Также делаем бахрому и приклеиваем в центре каждого разноцветного цветка.

Приклеиваем цветки на листики, а всю конструкцию к коробке с конфетами.

Если вы не планируете приклеивать эту цветочную поделку-корзинку к коробке с конфетами изначально, то для овала можно взять более плотный картон. В таком виде поделка также станет отличным подарком к 8 Марта. Выполнить ее своими руками ученик начальной школы вполне может самостоятельно.

Букет алых гвоздик

Очень эффектная и простая в изготовлении поделка на 8 Марта. Развив эту идею и подойдя к ней творчески, можно изготовить букеты из других разных цветов.

Потребуется:

бумага гофрированная – любого цвета;

картон плотный;

салфетки сервировочные красные;

клей;

ножницы;

степлер;

атласная лента;

кисточка.

Изготовление:

Каждую бумажную салфетку сворачиваем пополам два раза, скрепляем получившуюся конструкцию степлером.

Вырезаем круг из многослойного квадрата круг, нарезаем по всей окружности. Все нарезки распушаем, получаем цветок.

Изготавливаем достаточное количество таких цветков, чтобы получился эффектный букет.

На картоне рисуем контур букета, выбранного размера. Вырезаем по полученному контуру фигуру по форме букета.

Снизу оборачиваем «букет» гофрированной бумагой. В характерном узком месте букета привязываем атласную ленту, завязываем бант.

На свободную часть картона приклеиваем приготовленные цветы.

Между цветами и по контуру букета – поделки к 8 Марта распределяем зеленые листочки очень простой формы, выполненные своими руками. На уроках труда начальной школы можно выбрать и более сложный вариант лепестков, используя шаблоны.

Подарочная туфелька

Можно изготовить пару таких туфель и подарить маме. Можно их поставить на красивую открытку собственноручного исполнения. А вовнутрь туфель положить еще одну свою поделку – бумажный цветок.

Потребуется:

цветной бархатный картон – двух любых цветов;

ножницы;

клей.

Изготовление пошагово руками школьницы\школьника:

Скачиваем шаблон туфельки, каблука и любого цветка.

Располагаем шаблоны основы туфельки и каблука на приготовленном листе картона одного цвета. Обводим и вырезаем по контуру.

С обратной стороны наносим пунктирные линии, как на шаблоне.

По этим линиям сгибаем шаблон, добиваясь получения туфельки, склеиваем детали.

Так же обводим и контур каблука, сгибаем по линиям, склеиваем.

Если вы решили изготовить пару туфелек, то повторяем весь процесс еще раз.

На цветной картон другого цвета накладываем шаблон цветка, обводим контур карандашом, вырезаем.

Приклеиваем цветок к туфельке и поделка к 8 Марта на конкурс в начальной школе готова. Невероятно оригинальная поделка, выполненная своими руками, порадует маму или бабушку.

Аппликация объемная с колокольчиками

Эту поделку на 8 Марта можно изготовить в двух вариантах, более простой для самых маленьких деток и более сложный для деток начальной школы. Более простой вариант предусматривает простое раскрашивание деталей рисунка шаблона. Мы же рассмотрим пошаговое описание изготовления объемной аппликации.

Потребуется:

тонкий картон – светлого цвета;

цветная бумага – голубая, желтая, оранжевая, красная, розовая;

ножницы;

карандаш;

прозрачная бумага или тонкий пергамент;

клей.

Изготовление:

Голубую бумагу обрезаем по всем сторонам, отступив от краев на 2 см. Если есть фигурные ножницы, то лучшим вариантом будет воспользоваться ими для получения узора по контуру.

Проклеиваем полученный фон для аппликации клеем и приклеиваем к тонкому картону.

Скачиваем шаблон открытки с колокольчиками.

Накладываем прозрачную бумагу на шаблон и срисовываем все детали рисунка.

Вырезаем каждую деталь отдельно.

Все детали накладываем на цветную бумагу разных цветов и вырезаем. Приклеиваем на голубую основу аппликации точно также, как на шаблоне.

Для каждого колокольчика вырезаем по три разноцветные детали его изображения на шаблоне.

Каждую деталь колокольчика складываем пополам. Приклеиваем все три детали колокольчика, накладывая их в сложенном пополам виде, друг на друга.

Расправляем объемный цветок и приклеиваем по месту одного колокольчика.

На готовой открытке – аппликации можно сделать поздравительные надписи для мамы или бабушки.

Сувенир «панда»

Если ваш ребенок-школьник уже обладает опытом рукоделия, то от изготовления открыток и аппликаций можно перейти к изготовлению сувенира на 8 Марта.

Потребуется:

картон – белый, черный, зеленый;

ватные палочки – 1 – 2 упаковки;

акриловая краска – черная, белая;

кисточка;

ножницы;

клей ПВА.

Изготовление:

Из картона вырезаем фигурку панды, сделать это очень просто, изобразив две соединенные между собой фигуры – круг и овал, лежащий горизонтально. У всех ватных палочек отрезаем верхушки. Приклеиваем верхушки ватных палочек по всей окружности круга и овала. Так заполняем всю площадь фигур, приклеивая заготовки по кругу, уменьшая диаметр последующего круга. Нижние концы ватных палочек во втором и последующих слоях после приклеивания слегка пригибаем к центру. Приподнявшиеся верхние части будут придавать фигурке объем. В последнем завершающем слое ватные заготовки располагаем вертикально. На черном картоне рисуем лапки, ушки, вырезаем и приклеиваем все по местам. На лапках ставим точки белой краской, а черной краской наносим пятна на «шкурку» для большего сходства с пандой. Также рисуем ушки на белом и черном картоне, причем черные ушки должны быть немного больше белых. Склеиваем вместе две заготовки ушек, приклеиваем их по месту. Также просто рисуем, вырезаем и приклеиваем глазки и носик. Можно красиво обработать обратную сторону и прикрепить магнитик, подарить маме или бабушке сувенир в таком виде. А можно наклеить поделку на лист картона, как показано на видео. На картоне делаем поздравительные надписи и дарим маме или учительнице, как объемную открытку – аппликацию.

Букет из пластиковых стаканчиков

Данная поделка наглядно демонстрирует, что в рукоделии очень важна креативная идея. Если такая идея найдена, то изготовить эффектную и простую поделку на 8 Марта не составит особого труда даже для учащегося начальной школы.

Потребуется:

стаканчики из-под йогурта, разноцветные яркие – 9 шт. по 3 каждоВго цвета;

шпажки или коктейльные трубочки;

банка – 0, 5 л;

шарики надувные разноцветные – 4 шт.;

ножницы.

Изготовление:

Со стаканчиков срезаем верхнюю часть. На каждый стилизованный цветок у нас уйдет по три стаканчика разного цвета. На стаканчиках одного из трех цветов рисуем самые короткие лепестки. А на стаканчиках двух других цветов рисуем лепестки одинаковые по форме и размеру. Вставляем два стаканчика так, чтобы лепестки верхнего находились между двумя лепестками нижнего стаканчика. Всю конструкцию вставляем в третий стаканчик с короткими лепестками. Теперь проделываем небольшое отверстие в нижнем стаканчике и вставляем в него шпажку или коктейльную трубочку. Таким образом изготавливаем все три цветка. Приступаем к оформлению «вазы», для чего у надувного шарика одного из цветов отрезаем верхнюю часть, надеваем на банку снизу. У другого шарика срезаем донышко, надеваем на банку сверху, узкую часть проталкиваем вовнутрь банки. Покрытие банки вторым шариком должно быть не полное, а не доходить до низа на 3 см. Из шариков двух других расцветок отрезаем полоски разной ширины и поочередно надеваем на верх банки. У нас получился декор вазы, состоящий из разноцветных полос. Вставляем наши цветы в вазу, поделка к 8 Марта, выполненная своими руками, готова. Ученики начальной школы могут выполнить более сложный вариант поделки с шаблонами, скачав их из интернета.

Игольница «божья коровка»

Этой поделке на 8 Марта мама будет рада особенно, ведь это еще и нужная вещь. Выполнить игольницу в таком виде можно в нескольких вариантах, в данном описании предлагаем два из них, наиболее интересных.

Вариант 1

Потребуется:

шаблон божьей коровки;

фетр – красный и черный;

иголка;

клей;

нитки.

Изготовление:

Скачиваем образец шаблона божьей коровки, например, такой, какой вы видите на фото. Вырезаем черные детали шаблона и накладываем их на черный фетр, вырезаем. Из красного фетра выкраиваем основу, согласно шаблону. Верхние детали приклеиваем к основе из красного фетра. Подготовленные детали сшиваем, оставляя отверстие для наполнителя.

Вариант 2

Потребуется:

фетр – черный, красный;

нитки;

иголка;

клей;

ножницы.

Изготовление:

Вырезаем два больших круга нужного диаметра из красного фетра. Размер диаметра зависит от того, какого размера вы хотите сделать игольницу. Вырезаем еще два круга из черного фетра для головки нашей стилизованной божьей коровки, размер также произвольный, соразмерный «туловищу».

На осталось вырезать 6 пятен в виде небольших кружков из черного фетра и одну полоску шириной около сантиметра, длиной равной диаметру красного круга.

Пятна и полоску приклеиваем на один из кругов красного фетра.

На всех кругах делаем небольшой срез с одной стороны для соединения головки с туловищем.

Из полосок черного фетра, вырезанных дополнительно, изготавливаем лапки – петельки, пришиваем к туловищу.

Сшиваем все детали поделки к 8 марта на конкурс в начальной школе, оставив небольшое отверстие, в которое будем вставлять наполнитель. Наполняем нашу поделку, выполненную своими руками, ватой или синтепоном, зашиваем оставленное отверстие.

В данной подборке мы представили мастер-классы поделок различной степени сложности. А также постарались охватить несколько видов самых интересных поделок на 8 Марта, которые могут сделать в начальной школе.

Вполне возможно, что маленький мастер или мастерица захотят, что-то изменить в описании и сделать по-своему.