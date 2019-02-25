Поделки к 8 марта своими руками в начальной школе
К этому весеннему празднику желательно изготовить некоторое количество различных милых поделок. Ведь подарить подарок, сделанный своими руками, захочется не только маме, но и бабушкам, сестрам, любимым учительницам. Представляем вам красивые поделки к 8 Марта, которые может сделать своими руками все учащиеся начальной школы.
Украшение на коробку с конфетами
С таким украшением, выполненным руками вашего ребенка, коробка конфет превращается просто в царский подарок для мамы или бабушки на 8 Марта. А главное, результат творчества приведет в восторг самого начинающего мастера.
Потребуется:
- цветная бумага – коричневая, бежевая или светло-коричневая, зеленая;
- шаблон листка;
- бумажные салфетки сервировочные – нескольких ярких цветов, а также желтые;
- ножницы;
- картон;
- линейка;
- степлер;
- клей.
Изготовление поделки пошагово для учащегося начальной школы:
- На листе бумаги коричневого и бежевого цвета, делаем разметки полос по 1 см шириной, как показано на фото пошагового описания.
- По полученным разметкам проводим линии, используя линейку. Нарезаем на каждом листе бумаги, указанных двух цветов, полоски по намеченным линиям, не дорезая до края 1 – 2 см.
- Переплетаем полоски двух цветов.
- Из картона вырезаем небольшой овал. Размер овала должен позволять свободно вписываться овальной фигуре в габариты имеющейся у вас коробки конфет.
- Теперь скачиваем шаблон резных красивых листочков, можно использовать разные.
- Вырезаем листочки по полученным шаблонам из зеленой бумаги. Все листочки приклеиваем в верхней части овала так, чтобы большая их часть находилась вне контура овала.
- Теперь приступаем к изготовлению цветочков. Складываем друг на друга 5 – 6 салфеток, обводим круг, диаметром 5 см, вырезаем.
- В центре все слои скрепляем степлером, нарезаем ножницами бахрому по всей окружности.
- Из желтых салфеток, сложенных в 4 слоя, вырезаем круги по 1, 5 см. Также делаем бахрому и приклеиваем в центре каждого разноцветного цветка.
- Приклеиваем цветки на листики, а всю конструкцию к коробке с конфетами.
Если вы не планируете приклеивать эту цветочную поделку-корзинку к коробке с конфетами изначально, то для овала можно взять более плотный картон. В таком виде поделка также станет отличным подарком к 8 Марта. Выполнить ее своими руками ученик начальной школы вполне может самостоятельно.
Букет алых гвоздик
Очень эффектная и простая в изготовлении поделка на 8 Марта. Развив эту идею и подойдя к ней творчески, можно изготовить букеты из других разных цветов.
Потребуется:
- бумага гофрированная – любого цвета;
- картон плотный;
- салфетки сервировочные красные;
- клей;
- ножницы;
- степлер;
- атласная лента;
- кисточка.
Изготовление:
- Каждую бумажную салфетку сворачиваем пополам два раза, скрепляем получившуюся конструкцию степлером.
- Вырезаем круг из многослойного квадрата круг, нарезаем по всей окружности. Все нарезки распушаем, получаем цветок.
- Изготавливаем достаточное количество таких цветков, чтобы получился эффектный букет.
- На картоне рисуем контур букета, выбранного размера. Вырезаем по полученному контуру фигуру по форме букета.
- Снизу оборачиваем «букет» гофрированной бумагой. В характерном узком месте букета привязываем атласную ленту, завязываем бант.
- На свободную часть картона приклеиваем приготовленные цветы.
- Между цветами и по контуру букета – поделки к 8 Марта распределяем зеленые листочки очень простой формы, выполненные своими руками. На уроках труда начальной школы можно выбрать и более сложный вариант лепестков, используя шаблоны.
Подарочная туфелька
Можно изготовить пару таких туфель и подарить маме. Можно их поставить на красивую открытку собственноручного исполнения. А вовнутрь туфель положить еще одну свою поделку – бумажный цветок.
Потребуется:
- цветной бархатный картон – двух любых цветов;
- ножницы;
- клей.
Изготовление пошагово руками школьницы\школьника:
- Скачиваем шаблон туфельки, каблука и любого цветка.
- Располагаем шаблоны основы туфельки и каблука на приготовленном листе картона одного цвета. Обводим и вырезаем по контуру.
- С обратной стороны наносим пунктирные линии, как на шаблоне.
- По этим линиям сгибаем шаблон, добиваясь получения туфельки, склеиваем детали.
- Так же обводим и контур каблука, сгибаем по линиям, склеиваем.
- Если вы решили изготовить пару туфелек, то повторяем весь процесс еще раз.
- На цветной картон другого цвета накладываем шаблон цветка, обводим контур карандашом, вырезаем.
- Приклеиваем цветок к туфельке и поделка к 8 Марта на конкурс в начальной школе готова. Невероятно оригинальная поделка, выполненная своими руками, порадует маму или бабушку.
Аппликация объемная с колокольчиками
Эту поделку на 8 Марта можно изготовить в двух вариантах, более простой для самых маленьких деток и более сложный для деток начальной школы. Более простой вариант предусматривает простое раскрашивание деталей рисунка шаблона. Мы же рассмотрим пошаговое описание изготовления объемной аппликации.
Потребуется:
- тонкий картон – светлого цвета;
- цветная бумага – голубая, желтая, оранжевая, красная, розовая;
- ножницы;
- карандаш;
- прозрачная бумага или тонкий пергамент;
- клей.
Изготовление:
- Голубую бумагу обрезаем по всем сторонам, отступив от краев на 2 см. Если есть фигурные ножницы, то лучшим вариантом будет воспользоваться ими для получения узора по контуру.
- Проклеиваем полученный фон для аппликации клеем и приклеиваем к тонкому картону.
- Скачиваем шаблон открытки с колокольчиками.
- Накладываем прозрачную бумагу на шаблон и срисовываем все детали рисунка.
- Вырезаем каждую деталь отдельно.
- Все детали накладываем на цветную бумагу разных цветов и вырезаем. Приклеиваем на голубую основу аппликации точно также, как на шаблоне.
- Для каждого колокольчика вырезаем по три разноцветные детали его изображения на шаблоне.
- Каждую деталь колокольчика складываем пополам. Приклеиваем все три детали колокольчика, накладывая их в сложенном пополам виде, друг на друга.
- Расправляем объемный цветок и приклеиваем по месту одного колокольчика.
- На готовой открытке – аппликации можно сделать поздравительные надписи для мамы или бабушки.
Сувенир «панда»
Если ваш ребенок-школьник уже обладает опытом рукоделия, то от изготовления открыток и аппликаций можно перейти к изготовлению сувенира на 8 Марта.
Потребуется:
- картон – белый, черный, зеленый;
- ватные палочки – 1 – 2 упаковки;
- акриловая краска – черная, белая;
- кисточка;
- ножницы;
- клей ПВА.
Изготовление:
- Из картона вырезаем фигурку панды, сделать это очень просто, изобразив две соединенные между собой фигуры – круг и овал, лежащий горизонтально.
- У всех ватных палочек отрезаем верхушки.
- Приклеиваем верхушки ватных палочек по всей окружности круга и овала.
- Так заполняем всю площадь фигур, приклеивая заготовки по кругу, уменьшая диаметр последующего круга.
- Нижние концы ватных палочек во втором и последующих слоях после приклеивания слегка пригибаем к центру. Приподнявшиеся верхние части будут придавать фигурке объем.
- В последнем завершающем слое ватные заготовки располагаем вертикально.
- На черном картоне рисуем лапки, ушки, вырезаем и приклеиваем все по местам.
- На лапках ставим точки белой краской, а черной краской наносим пятна на «шкурку» для большего сходства с пандой.
- Также рисуем ушки на белом и черном картоне, причем черные ушки должны быть немного больше белых.
- Склеиваем вместе две заготовки ушек, приклеиваем их по месту.
- Также просто рисуем, вырезаем и приклеиваем глазки и носик.
- Можно красиво обработать обратную сторону и прикрепить магнитик, подарить маме или бабушке сувенир в таком виде.
- А можно наклеить поделку на лист картона, как показано на видео. На картоне делаем поздравительные надписи и дарим маме или учительнице, как объемную открытку – аппликацию.
Букет из пластиковых стаканчиков
Данная поделка наглядно демонстрирует, что в рукоделии очень важна креативная идея. Если такая идея найдена, то изготовить эффектную и простую поделку на 8 Марта не составит особого труда даже для учащегося начальной школы.
Потребуется:
- стаканчики из-под йогурта, разноцветные яркие – 9 шт. по 3 каждоВго цвета;
- шпажки или коктейльные трубочки;
- банка – 0, 5 л;
- шарики надувные разноцветные – 4 шт.;
- ножницы.
Изготовление:
- Со стаканчиков срезаем верхнюю часть.
- На каждый стилизованный цветок у нас уйдет по три стаканчика разного цвета.
- На стаканчиках одного из трех цветов рисуем самые короткие лепестки. А на стаканчиках двух других цветов рисуем лепестки одинаковые по форме и размеру.
- Вставляем два стаканчика так, чтобы лепестки верхнего находились между двумя лепестками нижнего стаканчика.
- Всю конструкцию вставляем в третий стаканчик с короткими лепестками.
- Теперь проделываем небольшое отверстие в нижнем стаканчике и вставляем в него шпажку или коктейльную трубочку.
- Таким образом изготавливаем все три цветка.
- Приступаем к оформлению «вазы», для чего у надувного шарика одного из цветов отрезаем верхнюю часть, надеваем на банку снизу.
- У другого шарика срезаем донышко, надеваем на банку сверху, узкую часть проталкиваем вовнутрь банки. Покрытие банки вторым шариком должно быть не полное, а не доходить до низа на 3 см.
- Из шариков двух других расцветок отрезаем полоски разной ширины и поочередно надеваем на верх банки. У нас получился декор вазы, состоящий из разноцветных полос.
- Вставляем наши цветы в вазу, поделка к 8 Марта, выполненная своими руками, готова. Ученики начальной школы могут выполнить более сложный вариант поделки с шаблонами, скачав их из интернета.
Игольница «божья коровка»
Этой поделке на 8 Марта мама будет рада особенно, ведь это еще и нужная вещь. Выполнить игольницу в таком виде можно в нескольких вариантах, в данном описании предлагаем два из них, наиболее интересных.
Вариант 1
Потребуется:
- шаблон божьей коровки;
- фетр – красный и черный;
- иголка;
- клей;
- нитки.
Изготовление:
- Скачиваем образец шаблона божьей коровки, например, такой, какой вы видите на фото.
- Вырезаем черные детали шаблона и накладываем их на черный фетр, вырезаем.
- Из красного фетра выкраиваем основу, согласно шаблону.
- Верхние детали приклеиваем к основе из красного фетра. Подготовленные детали сшиваем, оставляя отверстие для наполнителя.
Вариант 2
Потребуется:
- фетр – черный, красный;
- нитки;
- иголка;
- клей;
- ножницы.
Изготовление:
- Вырезаем два больших круга нужного диаметра из красного фетра. Размер диаметра зависит от того, какого размера вы хотите сделать игольницу.
- Вырезаем еще два круга из черного фетра для головки нашей стилизованной божьей коровки, размер также произвольный, соразмерный «туловищу».
- На осталось вырезать 6 пятен в виде небольших кружков из черного фетра и одну полоску шириной около сантиметра, длиной равной диаметру красного круга.
- Пятна и полоску приклеиваем на один из кругов красного фетра.
- На всех кругах делаем небольшой срез с одной стороны для соединения головки с туловищем.
Из полосок черного фетра, вырезанных дополнительно, изготавливаем лапки – петельки, пришиваем к туловищу.
- Сшиваем все детали поделки к 8 марта на конкурс в начальной школе, оставив небольшое отверстие, в которое будем вставлять наполнитель. Наполняем нашу поделку, выполненную своими руками, ватой или синтепоном, зашиваем оставленное отверстие.
В данной подборке мы представили мастер-классы поделок различной степени сложности. А также постарались охватить несколько видов самых интересных поделок на 8 Марта, которые могут сделать в начальной школе.
Вполне возможно, что маленький мастер или мастерица захотят, что-то изменить в описании и сделать по-своему.
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А какая поделка на 8 Марта вам понравилось больше всего? 2
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Римма / 25.02.19 18:07Заметила, с тех пор, как сын начал увлекаться поделками, повысилась не только усидчивость у моего «электромоторчика», но и успеваемость в школе. Возможно это как – то связано, надо будет узнать у медиков. Поэтому будем продолжать творить, из вашей подборки выполним все, такого подробного описания найти трудно. Во многих мастер – классах нужно еще «додумывать», а здесь просто бери и делай согласно описанию процесса. Очень, удобно, большое спасибо.
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Мария / 25.02.19 18:07А мы с дочуркой вместе будем делать поделки для мамы, для меня значит, ну и для бабушки, конечно. Она что – то может уже исполнять самостоятельно, но со мной у нее лучше получается (как она говорит). Обязательно выберем два – три варианта из данной подборки поделок, все очень понравились и описание ясное.