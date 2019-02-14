Красивые поделки на 23 февраля из фетра

Подарки ко Дню Защитника Отечества можно приобрести в магазине, а можно изготовить своими руками, например из фетра. Фетр позволит сделать красивые и практичные поделки на 23 февраля, а работать с ним смогут даже дети. Сюрприз, сделанный самостоятельно, доставит множество приятных минут вам и вашим близким.

Оригинальный футляр для подарка

Преподнести мужчине заранее купленный подарок можно в красивой и оригинальной упаковке, сделанной своими руками. Красочная оберточная бумага больше подходит для дам, поэтому в данном мастер-классе мы рассмотрим необычную поделку из фетра на 23 февраля, сделанную своими руками.

Инструменты и материалы:

высокая коробка из-под чипсов;

черный фетр лист А4;

белый фетр лист А4;

красный фетр;

термоклей;

утюг;

пуговицы;

зубочистка;

черная акриловая краска.

Последовательность действий:

Открываем коробочку с чипсами и удаляем содержимое.

От листа белого фетра отрезаем 5 см, а лист черного фетра уменьшаем на 2 см. Замеры могут немного отличаться, все зависит от размеров баночки.

Оборачиваем будущий футляр белым фетром, оставляя внизу небольшую полоску. Затем приклеиваем материал к баночке, используя термоклей.

Черный фетр будет имитировать смокинг, поэтому верх должен быть декорирован отворотами. Загибаем верхние уголки листа внутрь и проглаживаем горячим утюгом. Поверх белого фетра приклеиваем черный материал, отступив несколько сантиметров от края баночки.

На линии сгиба черного фетра приклеиваем пуговицы, достаточно будет трех штучек.

Из красного фетра вырезаем небольшую полоску, размером 3х8 см. Складываем полоску посередине и фиксируем клеем и кусочком красного фетра. Получившийся бантик приклеиваем на верхней части смокинга.

С помощью зубочистки и черной краски рисуем на белом фетре небольшие точечки, имитирующие пуговицы на рубашке.

Из черного фетра вырезаем кружок по размеру крышки от баночки и полоску размером 3х12 см. Приклеиваем материал к верхней части крышки. Полоску сворачиваем и склеиваем концы.

Получившуюся фигуру приклеиваем в центре крышки. Закрываем верх цилиндра небольшим кружочком из черного фетра.

Из черного фетра вырезаем два небольших кармана и приклеиваем их к смокингу.

Упаковка для подарка готова, осталось вложить в нее приготовленный сюрприз и закрыть крышку. В карман смокинга можно положить небольшую записку или открытку с поздравлением. Изготавливая поделки на 23 февраля из фетра своими руками, не забывайте добавлять декоративные элементы. Они отразят ваш индивидуальный стиль и сделают сувенир уникальным.

Сюрприз в военной форме

Поддержать основную тематику праздника и сделать своему мужчине оригинальный подарок, поможет этот простой мастер-класс с пошаговыми фото. Для изготовления поделки на 23 февраля из фетра можно подобрать любой цвет военной формы, сделать индивидуальные погоны и звание. Для декора понадобятся простые и доступные материалы, среди которых важное место занимает фетр.

За основу поделки берется небольшая бутылка подходящей формы, можно использовать дорогие алкогольные напитки.

Инструменты и материалы:

бутылка;

плотный синий фетр;

черный фетр;

тонкая голубая ленточка;

золотистые пуговицы и звезды;

термоклей;

золотистая нить.

Последовательность действий:

Вырезаем четыре одинаковые заготовки для погон. По размеру они должны подходить к бутылке. Склеиваем заготовки по две. На верхнюю часть фетровых погон приклеиваем голубую ленточку, формируя параллельные полоски. Между полосками приклеиваем пуговицы и звездочки. Для изготовления фуражки замеряем горлышко бутылки и вырезаем полоску из фетра. Полоска должна полностью закрывать крышку и оборачиваться вокруг нее. Склеиваем концы полоски с помощью термоклея. Берем небольшой круг из фетра, переворачиваем бутылку и устанавливаем горлышко на круг. Немного смещаем бутылку от центра и вырезаем кружок, соответствующий диаметру пробки. Сворачиваем полученную заготовку пополам и выравниваем края. Получается заготовка в форме подковы. С внутренней части изделия делаем небольшие надрезы и склеиваем края заготовки термоклеем. Получился верх фуражки. Полученную верхнюю часть приклеиваем к сделанной ранее полоске, тщательно соединяя заготовки. Закрываем верхнюю часть фуражки фетровым кружочком и очищаем изделие от излишков клея. Из черного фетра делаем козырек, длинной примерно 4 см и высотой 2 см. Приклеиваем козырек к фуражке, сгибаем его и фиксируем некоторое время. Между козырьком и основной частью фуражки приклеиваем золотистую нить. Она послужит дополнительным декором и скроет излишки клея. Центр фуражки украшаем золотой пуговицей и одеваем ее на бутылку.

Основные элементы формы готовы. Саму бутылку можно декорировать атласными лентами, пуговицами и звездами.

Форму гармонично дополнит белая рубашка и галстук, также выполненные из лент. Готовый подарок, сделанный своими руками на 23 февраля, выглядит очень эффектно, солидно и празднично.

Однако не забывайте, что самые красивые поделки из фетра требуют аккуратности и терпения. Поэтому тщательно работайте с мелкими элементами и уделяйте внимание деталям.

Брелок из фетра

Фетр можно использовать не только для праздничного декора, но и для изготовления оригинального сувенира. Небольшой брелок в виде танка, сделанный из этого практичного материала, эффектно дополнит связку ключей и станет отличным подарком мужчине на 23 февраля.

Для изготовления поделки из фетра можно использовать готовые шаблоны, или сделать выкройки своими руками.

Инструменты и материалы:

фетр;

мулине;

ножницы;

иголки;

холлофайбер;

шнурок.

Последовательность действий:

Рисуем на бумаге основные детали, которые потребуются для выкройки. Нам понадобятся две основы для танка, два небольших прямоугольника и шесть кружков для колес.

Прикладываем заготовки к листам фетра и вырезаем необходимые детали. Цвет материала можно использовать любой, главное делать составляющие элементы разных оттенков.

К каждой из двух заготовок для танка пришиваем по три колеса и добавляем декор по своему вкусу. Можно сделать яркую надпись или украсить танк фетровой звездой.

Заготовки для дула сшиваем между собой, оставляя свободным верх изделия. Наполняем полученную деталь холлофайбером и зашиваем.

С внутренней стороны одной из деталей танка пришиваем шнурок, используем потайной шов.

Собираем детали танка. Прикрепляем дуло между заготовками и сшиваем две части изделия до середины. Наполняем сувенир холлофайбером и зашиваем.

Аналогичным образом можно сделать самолет, корабль, штурвал или вертолет. При работе с фетром можно проявить творческую фантазию и сделать уникальный презент для вашего защитника. Используйте различные мастер-классы, фото и видео материалы, и вскоре вы сможете создавать настоящие произведения искусства.

Фетр для изготовления праздничных поделок можно приобрести в магазине для рукоделия. Там вы найдете большой выбор материала, различной плотности.

Лучше всего взять несколько вариантов фетра, разной толщины. Плотный материал отлично подходит для изготовления сувениров и крупных деталей, а тонкий фетр незаменим при большом количестве мелких элементов.

Цветовая палитра представлена довольно широко, поэтому вы смело можете фантазировать и создавать яркие и необычные поделки из фетра на 23 февраля, популярные в ДОУ. Эти подарки порадуют близких на 23 февраля или украсят любой другой праздник.