Красивые поделки на 23 февраля из фетра
Подарки ко Дню Защитника Отечества можно приобрести в магазине, а можно изготовить своими руками, например из фетра. Фетр позволит сделать красивые и практичные поделки на 23 февраля, а работать с ним смогут даже дети. Сюрприз, сделанный самостоятельно, доставит множество приятных минут вам и вашим близким.
Оригинальный футляр для подарка
Преподнести мужчине заранее купленный подарок можно в красивой и оригинальной упаковке, сделанной своими руками. Красочная оберточная бумага больше подходит для дам, поэтому в данном мастер-классе мы рассмотрим необычную поделку из фетра на 23 февраля, сделанную своими руками.
Инструменты и материалы:
- высокая коробка из-под чипсов;
- черный фетр лист А4;
- белый фетр лист А4;
- красный фетр;
- термоклей;
- утюг;
- пуговицы;
- зубочистка;
- черная акриловая краска.
Последовательность действий:
- Открываем коробочку с чипсами и удаляем содержимое.
- От листа белого фетра отрезаем 5 см, а лист черного фетра уменьшаем на 2 см. Замеры могут немного отличаться, все зависит от размеров баночки.
- Оборачиваем будущий футляр белым фетром, оставляя внизу небольшую полоску. Затем приклеиваем материал к баночке, используя термоклей.
- Черный фетр будет имитировать смокинг, поэтому верх должен быть декорирован отворотами. Загибаем верхние уголки листа внутрь и проглаживаем горячим утюгом. Поверх белого фетра приклеиваем черный материал, отступив несколько сантиметров от края баночки.
- На линии сгиба черного фетра приклеиваем пуговицы, достаточно будет трех штучек.
- Из красного фетра вырезаем небольшую полоску, размером 3х8 см. Складываем полоску посередине и фиксируем клеем и кусочком красного фетра. Получившийся бантик приклеиваем на верхней части смокинга.
- С помощью зубочистки и черной краски рисуем на белом фетре небольшие точечки, имитирующие пуговицы на рубашке.
- Из черного фетра вырезаем кружок по размеру крышки от баночки и полоску размером 3х12 см. Приклеиваем материал к верхней части крышки. Полоску сворачиваем и склеиваем концы.
- Получившуюся фигуру приклеиваем в центре крышки. Закрываем верх цилиндра небольшим кружочком из черного фетра.
- Из черного фетра вырезаем два небольших кармана и приклеиваем их к смокингу.
- Упаковка для подарка готова, осталось вложить в нее приготовленный сюрприз и закрыть крышку. В карман смокинга можно положить небольшую записку или открытку с поздравлением. Изготавливая поделки на 23 февраля из фетра своими руками, не забывайте добавлять декоративные элементы. Они отразят ваш индивидуальный стиль и сделают сувенир уникальным.
Сюрприз в военной форме
Поддержать основную тематику праздника и сделать своему мужчине оригинальный подарок, поможет этот простой мастер-класс с пошаговыми фото. Для изготовления поделки на 23 февраля из фетра можно подобрать любой цвет военной формы, сделать индивидуальные погоны и звание. Для декора понадобятся простые и доступные материалы, среди которых важное место занимает фетр.
За основу поделки берется небольшая бутылка подходящей формы, можно использовать дорогие алкогольные напитки.
Инструменты и материалы:
- бутылка;
- плотный синий фетр;
- черный фетр;
- тонкая голубая ленточка;
- золотистые пуговицы и звезды;
- термоклей;
- золотистая нить.
Последовательность действий:
- Вырезаем четыре одинаковые заготовки для погон. По размеру они должны подходить к бутылке. Склеиваем заготовки по две.
- На верхнюю часть фетровых погон приклеиваем голубую ленточку, формируя параллельные полоски. Между полосками приклеиваем пуговицы и звездочки.
- Для изготовления фуражки замеряем горлышко бутылки и вырезаем полоску из фетра. Полоска должна полностью закрывать крышку и оборачиваться вокруг нее. Склеиваем концы полоски с помощью термоклея.
- Берем небольшой круг из фетра, переворачиваем бутылку и устанавливаем горлышко на круг. Немного смещаем бутылку от центра и вырезаем кружок, соответствующий диаметру пробки.
- Сворачиваем полученную заготовку пополам и выравниваем края. Получается заготовка в форме подковы. С внутренней части изделия делаем небольшие надрезы и склеиваем края заготовки термоклеем. Получился верх фуражки.
- Полученную верхнюю часть приклеиваем к сделанной ранее полоске, тщательно соединяя заготовки.
- Закрываем верхнюю часть фуражки фетровым кружочком и очищаем изделие от излишков клея.
- Из черного фетра делаем козырек, длинной примерно 4 см и высотой 2 см. Приклеиваем козырек к фуражке, сгибаем его и фиксируем некоторое время.
- Между козырьком и основной частью фуражки приклеиваем золотистую нить. Она послужит дополнительным декором и скроет излишки клея.
- Центр фуражки украшаем золотой пуговицей и одеваем ее на бутылку.
Основные элементы формы готовы. Саму бутылку можно декорировать атласными лентами, пуговицами и звездами.
Форму гармонично дополнит белая рубашка и галстук, также выполненные из лент. Готовый подарок, сделанный своими руками на 23 февраля, выглядит очень эффектно, солидно и празднично.
Однако не забывайте, что самые красивые поделки из фетра требуют аккуратности и терпения. Поэтому тщательно работайте с мелкими элементами и уделяйте внимание деталям.
Брелок из фетра
Фетр можно использовать не только для праздничного декора, но и для изготовления оригинального сувенира. Небольшой брелок в виде танка, сделанный из этого практичного материала, эффектно дополнит связку ключей и станет отличным подарком мужчине на 23 февраля.
Для изготовления поделки из фетра можно использовать готовые шаблоны, или сделать выкройки своими руками.
Инструменты и материалы:
- фетр;
- мулине;
- ножницы;
- иголки;
- холлофайбер;
- шнурок.
Последовательность действий:
- Рисуем на бумаге основные детали, которые потребуются для выкройки. Нам понадобятся две основы для танка, два небольших прямоугольника и шесть кружков для колес.
- Прикладываем заготовки к листам фетра и вырезаем необходимые детали. Цвет материала можно использовать любой, главное делать составляющие элементы разных оттенков.
- К каждой из двух заготовок для танка пришиваем по три колеса и добавляем декор по своему вкусу. Можно сделать яркую надпись или украсить танк фетровой звездой.
- Заготовки для дула сшиваем между собой, оставляя свободным верх изделия. Наполняем полученную деталь холлофайбером и зашиваем.
- С внутренней стороны одной из деталей танка пришиваем шнурок, используем потайной шов.
- Собираем детали танка. Прикрепляем дуло между заготовками и сшиваем две части изделия до середины. Наполняем сувенир холлофайбером и зашиваем.
- Аналогичным образом можно сделать самолет, корабль, штурвал или вертолет. При работе с фетром можно проявить творческую фантазию и сделать уникальный презент для вашего защитника. Используйте различные мастер-классы, фото и видео материалы, и вскоре вы сможете создавать настоящие произведения искусства.
Фетр для изготовления праздничных поделок можно приобрести в магазине для рукоделия. Там вы найдете большой выбор материала, различной плотности.
Лучше всего взять несколько вариантов фетра, разной толщины. Плотный материал отлично подходит для изготовления сувениров и крупных деталей, а тонкий фетр незаменим при большом количестве мелких элементов.
Цветовая палитра представлена довольно широко, поэтому вы смело можете фантазировать и создавать яркие и необычные поделки из фетра на 23 февраля, популярные в ДОУ. Эти подарки порадуют близких на 23 февраля или украсят любой другой праздник.
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А вам нравятся поделки из фетра? 3
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Анна / 14.02.19 12:43У меня не очень получается сделать погоны и фуражку. Форма совсем не держится, видимо тонкий материал. Кажется все просто, но на деле работы очень много.
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Вероника / 14.02.19 12:42С фетром работаю уже несколько лет. Всегда выглядит дорого и солидно. Я обычно декорирую кружки, с бутылкой я думаю сложнее.
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Dina / 14.02.19 12:42Очень здорово смотрится военная форма на бутылке. В этом году обязательно удивлю мужа таким подарком.