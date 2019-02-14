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Красивые поделки на 23 февраля из фетра

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Подарки ко Дню Защитника Отечества можно приобрести в магазине, а можно изготовить своими руками, например из фетра. Фетр позволит сделать красивые и практичные поделки на 23 февраля, а работать с ним смогут даже дети. Сюрприз, сделанный самостоятельно, доставит множество приятных минут вам и вашим близким. 

Оригинальный футляр для подарка 

Преподнести мужчине заранее купленный подарок можно в красивой и оригинальной упаковке, сделанной своими руками. Красочная оберточная бумага больше подходит для дам, поэтому в данном мастер-классе мы рассмотрим необычную поделку из фетра на 23 февраля, сделанную своими руками.

Инструменты и материалы:

  • высокая коробка из-под чипсов;
  • черный фетр лист А4;
  • белый фетр лист А4;
  • красный фетр;
  • термоклей;
  • утюг;
  • пуговицы;
  • зубочистка;
  • черная акриловая краска.

 

Последовательность действий:

  • Открываем коробочку с чипсами и удаляем содержимое.
  • От листа белого фетра отрезаем 5 см, а лист черного фетра уменьшаем на 2 см. Замеры могут немного отличаться, все зависит от размеров баночки.

  • Оборачиваем будущий футляр белым фетром, оставляя внизу небольшую полоску. Затем приклеиваем материал к баночке, используя термоклей.

  • Черный фетр будет имитировать смокинг, поэтому верх должен быть декорирован отворотами. Загибаем верхние уголки листа внутрь и проглаживаем горячим утюгом. Поверх белого фетра приклеиваем черный материал, отступив несколько сантиметров от края баночки.

  • На линии сгиба черного фетра приклеиваем пуговицы, достаточно будет трех штучек.

  • Из красного фетра вырезаем небольшую полоску, размером 3х8 см. Складываем полоску посередине и фиксируем клеем и кусочком красного фетра. Получившийся бантик приклеиваем на верхней части смокинга.

  • С помощью зубочистки и черной краски рисуем на белом фетре небольшие точечки, имитирующие пуговицы на рубашке.

  • Из черного фетра вырезаем кружок по размеру крышки от баночки и полоску размером 3х12 см. Приклеиваем материал к верхней части крышки. Полоску сворачиваем и склеиваем концы.

  • Получившуюся фигуру приклеиваем в центре крышки. Закрываем верх цилиндра небольшим кружочком из черного фетра.

  • Из черного фетра вырезаем два небольших кармана и приклеиваем их к смокингу.

  • Упаковка для подарка готова, осталось вложить в нее приготовленный сюрприз и закрыть крышку. В карман смокинга можно положить небольшую записку или открытку с поздравлением. Изготавливая поделки на 23 февраля из фетра своими руками, не забывайте добавлять декоративные элементы. Они отразят ваш индивидуальный стиль и сделают сувенир уникальным.

  • А вы умеете делать поделки своими руками?

Сюрприз в военной форме

Поддержать основную тематику праздника и сделать своему мужчине оригинальный подарок, поможет этот простой мастер-класс с пошаговыми фото. Для изготовления поделки на 23 февраля из фетра можно подобрать любой цвет военной формы, сделать индивидуальные погоны и звание. Для декора понадобятся простые и доступные материалы, среди которых важное место занимает фетр.

 

За основу поделки берется небольшая бутылка подходящей формы, можно использовать дорогие алкогольные напитки.

Инструменты и материалы:

  • бутылка;
  • плотный синий фетр;
  • черный фетр;
  • тонкая голубая ленточка;
  • золотистые пуговицы и звезды;
  • термоклей;
  • золотистая нить.

Последовательность действий:

  1. Вырезаем четыре одинаковые заготовки для погон. По размеру они должны подходить к бутылке. Склеиваем заготовки по две.
  2. На верхнюю часть фетровых погон приклеиваем голубую ленточку, формируя параллельные полоски. Между полосками приклеиваем пуговицы и звездочки.
  3. Для изготовления фуражки замеряем горлышко бутылки и вырезаем полоску из фетра. Полоска должна полностью закрывать крышку и оборачиваться вокруг нее. Склеиваем концы полоски с помощью термоклея.
  4. Берем небольшой круг из фетра, переворачиваем бутылку и устанавливаем горлышко на круг. Немного смещаем бутылку от центра и вырезаем кружок, соответствующий диаметру пробки.
  5. Сворачиваем полученную заготовку пополам и выравниваем края. Получается заготовка в форме подковы. С внутренней части изделия делаем небольшие надрезы и склеиваем края заготовки термоклеем. Получился верх фуражки.
  6. Полученную верхнюю часть приклеиваем к сделанной ранее полоске, тщательно соединяя заготовки.
  7. Закрываем верхнюю часть фуражки фетровым кружочком и очищаем изделие от излишков клея.
  8. Из черного фетра делаем козырек, длинной примерно 4 см и высотой 2 см. Приклеиваем козырек к фуражке, сгибаем его и фиксируем некоторое время.
  9. Между козырьком и основной частью фуражки приклеиваем золотистую нить. Она послужит дополнительным декором и скроет излишки клея.
  10. Центр фуражки украшаем золотой пуговицей и одеваем ее на бутылку. 

Основные элементы формы готовы. Саму бутылку можно декорировать атласными лентами, пуговицами и звездами.

Форму гармонично дополнит белая рубашка и галстук, также выполненные из лент. Готовый подарок, сделанный своими руками на 23 февраля, выглядит очень эффектно, солидно и празднично.

Однако не забывайте, что самые красивые поделки из фетра требуют аккуратности и терпения. Поэтому тщательно работайте с мелкими элементами и уделяйте внимание деталям.

Брелок из фетра

Фетр можно использовать не только для праздничного декора, но и для изготовления оригинального сувенира. Небольшой брелок в виде танка, сделанный из этого практичного материала, эффектно дополнит связку ключей и станет отличным подарком мужчине на 23 февраля.

Для изготовления поделки из фетра можно использовать готовые шаблоны, или сделать выкройки своими руками.

Инструменты и материалы:

  • фетр;
  • мулине;
  • ножницы;
  • иголки;
  • холлофайбер;
  • шнурок.

Последовательность действий:

  • Рисуем на бумаге основные детали, которые потребуются для выкройки. Нам понадобятся две основы для танка, два небольших прямоугольника и шесть кружков для колес.

  • Прикладываем заготовки к листам фетра и вырезаем необходимые детали. Цвет материала можно использовать любой, главное делать составляющие элементы разных оттенков.
  • К каждой из двух заготовок для танка пришиваем по три колеса и добавляем декор по своему вкусу. Можно сделать яркую надпись или украсить танк фетровой звездой.

  • Заготовки для дула сшиваем между собой, оставляя свободным верх изделия. Наполняем полученную деталь холлофайбером и зашиваем.

  • С внутренней стороны одной из деталей танка пришиваем шнурок, используем потайной шов.

  • Собираем детали танка. Прикрепляем дуло между заготовками и сшиваем две части изделия до середины. Наполняем сувенир холлофайбером и зашиваем.

  • Аналогичным образом можно сделать самолет, корабль, штурвал или вертолет. При работе с фетром можно проявить творческую фантазию и сделать уникальный презент для вашего защитника. Используйте различные мастер-классы, фото и видео материалы, и вскоре вы сможете создавать настоящие произведения искусства.

Фетр для изготовления праздничных поделок можно приобрести в магазине для рукоделия. Там вы найдете большой выбор материала, различной плотности.

Лучше всего взять несколько вариантов фетра, разной толщины. Плотный материал отлично подходит для изготовления сувениров и крупных деталей, а тонкий фетр незаменим при большом количестве мелких элементов. 

Цветовая палитра представлена довольно широко, поэтому вы смело можете фантазировать и создавать яркие и необычные поделки из фетра на 23 февраля, популярные в ДОУ. Эти подарки порадуют близких на 23 февраля или украсят любой другой праздник.

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14.02.2019
Теги: поделки 23 февраля своими руками

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