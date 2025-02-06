Почему теперь все ставят вазы на пол?

Если раньше вазы стояли на комодах и столах, то теперь они гордо занимают место прямо на полу. Дизайнеры уверены: напольные вазы – это не просто аксессуар, а полноценный элемент интерьера, который может задать настроение всему пространству. Они делают комнату интереснее, добавляют динамики и помогают расставить стильные акценты.

Куда ставить напольную вазу?

Самое очевидное место – гостиная. Напольная ваза может дополнить зону рядом с диваном, стоять у стены или даже на стыке двух зон, например, между кухней и столовой. В спальне она создаст уют, особенно если в ней будут сухоцветы или ветки эвкалипта. В прихожей ваза с высоким декором сразу задаст стиль пространства.

Но есть и исключения. В маленьких комнатах такая деталь может выглядеть громоздко, а в интерьере с обилием мелкого декора – создавать ощущение перегруженности.

Какие вазы выбирать?



Популярны керамические, стеклянные и металлические вазы. Гладкие и лаконичные – для минимализма, текстурные – для более уютных интерьеров. Высота тоже важна: средние (50–70 см) универсальны, а большие (от 90 см) подойдут для просторных помещений.



Что в них ставить? Высокие сухоцветы, ветки, декоративные травы. Свежие цветы тоже возможны, но тут важно учитывать удобство смены воды.

Напольная ваза – это быстрый способ обновить интерьер без кардинального ремонта. Она добавляет стиль, акценты и ощущение завершенности. Главное – подобрать правильный размер и форму, чтобы аксессуар гармонично вписался в пространство.

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