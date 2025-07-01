Плинтус в цвет пола или стен: что выбрать для современного интерьера

Плинтус – это не просто отделка, скрывающая стык пола и стены. Он способен подчеркнуть геометрию помещения, задать визуальные акценты или, наоборот, раствориться в общем фоне. Но выбрать его на глаз – ошибка. Особенно сейчас, когда классическая белизна уступает место более гибкому подходу к цвету и материалу.





Плинтус в цвет пола: цельность, сдержанность, классика

Такой подход хорош для интерьеров, где пол – основной герой. Если вы выбрали выразительный паркет, дерево с насыщенной текстурой или керамогранит под бетон, плинтус в тон усиливает ощущение цельности. Пространство кажется приземленным, собранным и продуманным.

Подходит:

для интерьеров в стиле классика, сканди, минимализм;

при большом количестве отделки на стенах (обои, панели);

в комнатах с невысокими потолками – не "режет" стены.

Нюанс: не стоит использовать цвет пола, если он слишком тёмный – визуально это "съест" объем комнаты.

Плинтус в цвет стены: эффект растворения и легкости

Плинтус под цвет стен – это современный приём, особенно популярен в минимализме и монохромных интерьерах. Он будто исчезает, не делит стену и не акцентирует внимание на нижней части комнаты. Такое решение особенно хорошо работает с окрашенными стенами, декоративной штукатуркой и фактурными панелями.

Подходит:

для маленьких помещений, где важна "воздушность";

в современных и нейтральных интерьерах;

если стены выполнены в приглушенной или светлой палитре.

Нюанс: подобрать точное совпадение цвета и финиша может быть непросто – придётся колеровать на месте.





А что с белыми плинтусами?

Белый плинтус долгое время считался универсальным решением, особенно в новостройках и базовых ремонтах. Но в современных проектах он всё чаще выглядит чужеродным элементом – особенно если белого в интерьере нет вовсе. Белый плинтус может резать пространство, зрительно делить стену и выглядеть дешево в сочетании с яркими или теплыми стенами.

Когда все еще уместен:

в классических интерьерах с белыми молдингами;

при наличии белых дверей, наличников, потолка;

в проектах с "прохладной" палитрой и строгой геометрией.

Но: если в комнате нет других белых элементов – лучше отказаться от этого выбора в пользу гармоничного тона.

Тренд: цветной плинтус как элемент дизайна

Отдельно стоит отметить новый тренд – использовать плинтус как акцент. Темный серый, графитовый, бежевый, пыльно-синий или даже насыщенный терракот – такие решения задают настроение и делают интерьер выразительным без лишнего декора. Главное – выдержать цветовую логику всей комнаты.





Вывод: подбирайте плинтус как часть палитры, а не по инерции

Плинтус – это визуальный штрих, как рамка у картины. Он может подчеркнуть, объединить или... испортить. В современных интерьерах все чаще отказываются от шаблонных решений. Поэтому главный совет – ориентироваться на контекст: на сочетание пола, стен, мебели и света. И не бояться нестандартных оттенков, если они работают в пользу композиции.