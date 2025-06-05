От Баухауса до сюрреализма: культовые предметы интерьера, изменившие представление о доме

Предметы интерьера порой красноречивее любого наряда рассказывают о наших вкусах, ценностях и индивидуальности. Некоторые вещи выходят за рамки обычного функционала, становясь символами эпохи. Представляем подборку культовых предметов для дома, которые по праву заслужили звание икон стиля.

Кресло Barcelona: Баухаус

Созданное в 1929 году Людвигом ван дер Роэ и Лилли Райх для павильона Германии на Всемирной выставке в Барселоне, это кресло стало квинтэссенцией философии Баухауса – убеждения, что истинная красота заключена в функциональности. Его лаконичные, чистые линии и полное отсутствие избыточного декора стали манифестом новой эры, где практичность и минимализм возведены в абсолют. Кресло Barcelona не просто мебель, это архитектурный объект, воплощающий дух модернизма и до сих пор считающийся эталоном элегантности.





Лампа Wagenfeld WA 24: Мастерство геометрии

Разработанная Вильгельмом Вагенфельдом в 1924 году эта настольная лампа является образцом вневременного дизайна. Ее совершенство кроется в простых, но идеально сбалансированных геометрических формах: круглое основание, цилиндрический стержень и полусферический абажур из опалового стекла. Гармоничное сочетание прозрачного стекла и никелированного металла придает лампе утонченность и изысканность. До сих пор дизайн WA 24 является источником вдохновения для многих производителей и остается заветной мечтой коллекционеров и ценителей минимализма по всему миру.





Диван “Губы” Bocca

В 1970 году итальянское дизайн-бюро Studio 65 подарило миру поистине провокационный и чувственный предмет интерьера – диван "Губы". Его концепция взяла за основу знаменитую сюрреалистическую скульптуру Сальвадора Дали – модель губ Мэй Уэст. Классический вариант дивана обтянут яркой алой тканью, напоминающей оттенок красной помады. За прошедшие десятилетия появились многочисленные интерпретации этой культовой модели в различных оттенках: от черного до золотого.





Стиль живет не только в шкафу, но и в каждом уголке нашего дома, добавляя характера пространству вокруг нас. Эти культовые предметы интерьера – от строгого Баухауса до игривых "Губ" – наглядно показывают, как вещи могут стать частью нашей истории и рассказать о нас куда больше, чем любой наряд.