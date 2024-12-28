Новый год закончился: какой зимний декор оставить после праздников, чтобы сохранить уют

Новогодние гирлянды потухли, елка разрядилась, и пришло время прощаться с главным символом зимних праздников. Но вот беда – вместе с елкой из дома исчезает уютная атмосфера, которую так приятно было чувствовать долгими зимними вечерами. Убирать ли все подчистую? Не обязательно. Часть декора можно и даже нужно оставить, чтобы продлить ощущение тепла и уюта.

Теплый свет гирлянд

Кто сказал, что гирлянды – это только про Новый год? Маленькие огоньки отлично впишутся в зимний интерьер и без елки. Развесьте их на полке, зеркале или вдоль карниза. Теплый, мягкий свет мгновенно создаст атмосферу расслабления, особенно в паре с уютным пледом и чашкой какао.

Рождественские венки



Рождественские венки из еловых ветвей – это не только праздничный символ, но и прекрасный элемент зимнего интерьера. Если убрать яркие красные ленты и шарики, венок можно оставить на двери или повесить на стену. Его натуральная текстура и свежий лесной аромат будут создавать уютное настроение в доме еще долго после праздников. Для разнообразия можно добавить в венок сухие апельсины, корицу или несколько нейтральных украшений, чтобы он выглядел менее празднично, но по-зимнему стильно.



Натуральные акценты

Еловые веточки, шишки и деревянные элементы декора не кричат о празднике, но идеально поддерживают зимнее настроение. Сложите шишки в красивую вазу или деревянный поднос, добавьте немного сухоцветов – и стильная композиция готова.

Свечи



Оставьте свечи – и побольше. Они выглядят красиво и днем, и вечером. Если новогодний канделябр уже порядком наскучил, замените его простыми подсвечниками или поставьте свечи разных размеров на поднос. Белые, кремовые или с легким ароматом корицы.



Текстиль

Теплые пледы, подушки и скатерти с зимними мотивами могут остаться с вами до конца сезона. Главное – выбирайте нейтральные дизайны без явных новогодних принтов. Геометрические узоры, клетка или фактурная вязка – то, что нужно.

Декор в стекле



Прозрачные вазы, заполненные еловыми веточками или теми же гирляндами, выглядят современно и ненавязчиво. Если хочется немного цвета, добавьте ягоды или сушеные апельсины.



Мотивы природы

Фигурки оленей, снежинки, керамические домики – все это вполне может стать частью зимнего интерьера без намека на праздник. Главное, не перебарщивать с количеством, чтобы интерьер не выглядел перегруженным.

Как не переборщить?



Важно сохранить баланс. Если вы оставляете часть декора, убедитесь, что он выглядит уместно. Смело убирайте все, что ассоциируется исключительно с праздником: шары, блестящая мишура и красно-золотые акценты. И помните: зимний уют – это про тепло, натуральные текстуры и спокойные оттенки.

