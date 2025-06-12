Модульные панно как антитренд: почему уже не актуально и какие есть альтернативы?

Модульное панно – это композиция из нескольких частей (картин или панелей), которые вместе образуют единый образ на стене. Еще недавно такой декор был на пике популярности. Со временем модульные картины из модного атрибута превратились в признак устаревшего оформления. Многие дизайнеры считают такой прием неоригинальным. Однако списывать модульные панно не стоит – при грамотном исполнении они могут выглядеть стильно.

Бум модульных композиций (особенно когда одно изображение делилось на части) привел к перенасыщению и потере новизны. Классический вариант – фотография или картина, разделенная на 3–5 полотен – сейчас практически не используется дизайнерами, ассоциируясь с шаблонным декором. На смену ему пришли более актуальные решения. Вместо одного "нарезанного" постера используют композиции из нескольких самостоятельных картин, объединенных общей темой или стилем. Несколько отдельных полотен с единой идеей выглядят современнее и интереснее, чем одно изображение, разрезанное на части.





Современные тренды: что пришло на смену

Международная интерьерная мода предлагает множество альтернатив модульным панно. Главный вектор – индивидуальность и разнообразие декора стен. На смену однообразным сетам пришли более творческие форматы:

Галерейная развеска . Набор разноплановых постеров, рисунков и фотографий создает на стене импровизированную галерею. Сейчас это особенно актуально: популярны эклектичные композиции, сочетающие разные жанры и форматы искусства. Разнообразие рам и размеров придает обстановке уникальность и уют.

. Набор разноплановых постеров, рисунков и фотографий создает на стене импровизированную галерею. Сейчас это особенно актуально: популярны эклектичные композиции, сочетающие разные жанры и форматы искусства. Разнообразие рам и размеров придает обстановке уникальность и уют. Крупноформатное искусство . Одно большое полотно (абстрактная картина, фотография или постер) способно заменить собой целую композицию. Акцентная работа над диваном или кроватью смотрится эффектно и не перегружает пространство.

. Одно большое полотно (абстрактная картина, фотография или постер) способно заменить собой целую композицию. Акцентная работа над диваном или кроватью смотрится эффектно и не перегружает пространство. Текстиль и хендмейд. В тренде природные материалы и фактуры: вместо привычных холстов на стене размещают гобелены, макраме или плетеные панно. Такой декор привносит в интерьер тепло и оригинальность.





Важно помнить, что само по себе настенное искусство не устаревает – выходят из моды лишь шаблонные приемы. Картины на стенах никогда не выйдут из моды – важно только выбирать их со вкусом и в духе времени. Любителям модульных панно стоит отдавать предпочтение авторским композициям или делать их на заказ, а тем, кто хочет идти в ногу с трендами – экспериментировать с декором стен: от галерейных развесок до крупных абстрактных полотен, чтобы интерьер выглядел актуально.