Куда поставить комод: 5 нетипичных локаций для привычной мебели

Комод – один из самых недооцененных предметов мебели в интерьере. Мы привыкли видеть его в спальне или прихожей, но на самом деле его функциональность и дизайн позволяют использовать его гораздо шире. Если вы ищете свежие решения и хотите освежить интерьер нестандартным способом – пора переосмыслить, куда поставить комод.

1. Комод в ванной комнате

Звучит неожиданно, но деревянный или влагостойкий МДФ-комод отлично вписывается в интерьер ванной. Он подходит для хранения полотенец, запасов косметики и бытовой химии. Главное – выбрать покрытие, устойчивое к влаге и перепадам температуры. А винтажные ручки и фасады создадут атмосферу домашнего СПА.





Совет Поставьте комод под зеркало – он может стать альтернативой стандартной тумбе под раковину

2. Комод в обеденной зоне

Если у вас есть отдельная столовая или просто угол с обеденным столом, комод может заменить сервант. В нем удобно хранить скатерти, посуду, свечи и даже мини-бар. Поставьте сверху лампу, декор или кофе-машину – и у вас получится эстетичный и функциональный акцент.





Совет Для открытых планировок выбирайте низкие модели – они сохраняют воздушность пространства

3. Комод как тумба под телевизор

Замените стандартную ТВ-тумбу на комод. Это решение особенно актуально в гостиных и студиях, где нужен дополнительный скрытый функционал. В ящиках удобно хранить технику, провода, документы и даже игрушки, если у вас есть дети.





Совет Выбирайте модель с низкими ножками – это придаст интерьеру современный вид.

4. Комод в прихожей – нестандартная модель

Казалось бы, классика. Но вместо стандартной обувницы попробуйте использовать винтажный или дизайнерский комод с узким корпусом. Он добавит уюта и глубины даже в самой скромной по площади зоне. Повесьте над ним зеркало и добавьте декоративные элементы.





Совет Используйте комод с комбинированными секциями – часть с выдвижными ящиками, часть с дверцами

5. Комод у изголовья кровати

Вместо стандартных прикроватных тумб попробуйте симметрично расставить по бокам кровати два мини-комода. Это особенно удобно, если у вас высокая кровать или необходимо больше места для хранения. Кроме того, это визуально "заземлит" пространство спальни.





Совет Подбирайте комоды одинаковой высоты с матрасом – это создаст гармонию в пропорциях

Комод – универсальная мебель, которая способна удивлять. Не ограничивайтесь шаблонами: подумайте, куда поставить комод, чтобы он стал не просто местом хранения, а настоящим героем вашего интерьера.