Как выращивать крокусы в открытом грунте: советы садоводов

Крокусы олицетворяют пробуждение природы и приход весны. Еще совсем недавно выращивать первоцветы решались немногие цветоводы. Подобное ограничение обуславливалось ранними сроками цветения, ведь подснежники появлялись сразу после таяния снега.

Благодаря появлению гибридных сортов, распускающихся вплоть до конца мая или осенью, посадка и уход за крокусами в открытом грунте становится все более популярным. Тем более что выращивание декоративного цветка под силу даже неопытным садоводам.

Разновидности крокусов

Все виды крокусов условно разделены на 15 групп. В первую входят первоцветы, цветущие осенью, а оставшиеся 14 групп представлены весенними сортами.

Если выбирать среди крокусов, распускающихся осенью, в ландшафтном дизайне отдают предпочтение следующим видам:

крокус прекрасный. Цветки крупные, сиреневые, с витиеватым узором из темных жилок. Встречаются голубые, насыщенно-синие, светло-фиолетовые и белоснежные формы. Появляются в сентябре;

шафран банатский. Высота цветоноса от 12 до 14 сантиметров. Цветки напоминают воронку, нежного сиреневого оттенка. Распускается в сентябре;

крокус хорошенький. Цветки светлые, с насыщенными лиловыми полосами. Распускается в сентябре-октябре, не боится легких заморозков.

Среди весенних первоцветов особой популярностью пользуются:

крокус золотистый. Достигает в высоту 20 сантиметров, листья узкие, появляются одновременно с цветками. Цветы золотисто-желтые, распускаются в апреле и цветут до 20 дней;

крокус Томизани. Из одной клубнелуковицы развивается до 3 цветков высотой 6 сантиметров. Цветки розовые с сиреневым отливом, иногда имеют белую окантовку. Распускаются в апреле и цветут на протяжении 3 недель;

крокус двухцветковый. Цветки могут быть белоснежного, сиренево-голубого с коричневыми пятнышками, лилового или красного оттенка. Встречаются виды с фиолетово-коричневыми полосами. Зев белый или желтый;

крокус весенний. Может достигать в высоту до 17 сантиметров. В зависимости от сорта, цветки имеют лиловый, бело-сиреневый, светло-лиловый с фиолетовыми пятнами, насыщенный фиолетовый или белый окрас. Распускаются ранней весной.

К неприхотливым и плодовитым весенним первоцветам также относят голландские гибриды. Селекционерами уже выведено более 50 сортов.

Цветки могут быть белого, фиолетового, лилового, сиреневого оттенка, с сетчатым, пятнистым или полосатым узором. Распускаются в мае и цветут до 17 дней.

Посадка в открытый грунт

Если вы задались целью украсить свой приусадебный участок крокусами, важно выбрать качественный посадочный материал. Во время покупки нужно внимательно осмотреть луковицы. Наличие темных пятен, гнили или механических повреждений недопустимо.

Весенние разновидности цветов высаживаются с конца августа вплоть до середины октября. Крокусы, которые цветут осенью – летом.

Особое внимание уделите участку, который собираетесь украсить первоцветами. Обязательно прислушайтесь к рекомендациям опытных цветоводов:

выбранное место должно быть хорошо освещенным. Также подходят тенистые зоны под деревьями. Глухой тени лучше избегать, так как бутоны полностью не раскроются;

луковичная культура не переносит чрезмерного увлажнения. Не стоит выбирать участки, на которых застаивается талая или дождевая вода;

почва должна быть нейтральной, легкой, рыхлой. Кислую среду, крокусы не любят. Создать комфортные условия для их роста и развития сможет обогащение грунта торфом с известью или перепревшим навозом. Если почва глинистая, необходимо добавить золу.

После выбора участка можно приступать к посадке крокусов:

взрыхлить почву и сделать лунки. Оптимальное расстояние между ними составляет 7-10 сантиметров;

при высаживании в рыхлую почву углубления должны быть в 2 раза больше размера луковицы. Для тяжелого грунта объем лунки равен размеру клубней;

при подготовке места для посадки, в землю стоит добавить мелкий гравий, крупный речной песок, отсев или керамзит. Они сыграют роль дренажа, который препятствует застаиванию воды и загниванию посадочного материала;

удобрить почву компостом;

высадить луковицы;

обильно полить.

Крокусы не нужно выкапывать каждый год. Первоцветы могут расти на одном участке до 5 лет. За этот период материнская клубнелуковица «обзаводится» колонией деток, а место посадки больше напоминает ковер из цветов. Каждые 3-5 лет их нужно рассаживать.

Правила ухода

После посадки крокусов, уход за цветами в открытом грунте требует минимальных усилий. Вам достаточно запомнить основные правила:

Своевременно рыхлить землю и освобождать ее от сорняков. Особенно важно соблюсти это условие весной, при появлении цветущих побегов. Если зима была снежной, а весна дождливой, цветам вполне хватает влаги. Дополнительный полив нужен только в случае малоснежной зимы и засушливой весны, а также в период появления первых всходов. Несмотря на то, что первоцветы относятся к засухоустойчивым культурам, сухой грунт во время их активного роста может стать причиной измельчания клубнелуковиц. Летом поливать цветок не нужно. В качестве подкормки используются минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Азотсодержащие средства могут привести к развитию грибковой болезни. Свежую органику использовать нельзя, но разрешается применение торфа и полностью разложившегося навоза. В первый раз подкормку вносят ранней весной, по снегу (30-40 грамм минерального удобрения на 1м2). В период цветения процедура повторяется фосфорным и калийным удобрением. Листья с цветка обрывать нельзя, пока они полностью не засохнут. В противном случае крокус ослабнет. Увядшие цветки стоит удалять. Это позволит сформировать новые бутоны и увеличить продолжительность цветения. После увядания листьев необходимо провести мульчирование почвы. В качестве мульчи подойдут сухие листья или торф.

После окончания цветения крокусы не нуждаются в особом уходе.

Выкапывание и хранение

Выкапывают клубни 1 раз в 3-5 лет. Для первоцветов, распускающихся осенью, процедура проводится с начала июня до середины августа. Выкопка крокусов, цветущих весной осуществляется в июле-сентябре.

Посадочный материал нужно подсушить в тени, освободить от корней и чешуек, тщательно осмотреть и отбраковать больные клубни. Места механических повреждений дезинфицируют толченым активированным углем или древесной золой.

Посадочный материал хранится в темном, сухом прохладном помещении. Через 2-3 месяца луковицы можно снова высаживать в почву.

Проблемы в выращивании крокусов

Уход за крокусами в открытом грунте довольно простой. Соблюдение всех рекомендаций позволяет избежать серьезных проблем.

Главными врагами первоцветов являются полевые мыши, которые любят лакомиться луковицами. Если вы извлекли их из земли для просушки, то не оставляйте клубни без присмотра.

Грызуны, тля или трипсы могут быть переносчиками вирусных болезней. Если вы заметили, что цветки крокусов стали приплюснутыми, а на лепестках появились серые пятна, заболевший первоцвет нужно выкопать и уничтожить. Для дезинфекции землю рекомендуется полить горячим раствором марганцовки.

Чтобы избежать фузариоза, серой и склероциальной гнили, перед высадкой, луковицы необходимо обработать фунгицидными средствами.

Крокусы совершенно непривередливы. При посадке, главное, отобрать качественный материал и соблюдать простые рекомендации. И тогда, весной или осенью, декоративные цветы порадуют буйством красок и тонким ароматом.