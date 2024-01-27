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Конец света в 2024 году: миф или реальность?

Конец света в 2024 году: миф или реальность?

2024 год уже наступил, а вместе с ним и очередная волна предсказаний о конце света. Но стоит ли им верить? В этой статье мы рассмотрим 5 причин, почему не стоит поддаваться панике и готовиться к апокалипсису.

Вопрос о том, сколько осталось человечеству, всегда интересовал людей и остается предметом жарких споров даже в современном мире. Существует множество причин верить или отрицать такие возможности. Kleo.ru предлагает узнать, будет ли конец света в 2024 году и какие для этого есть предпосылки.

5 причин не верить в конец света в 2024 году

Предсказания конца света существовали на протяжении всей истории человечества и будут появляться и дальше. Страх перед неизвестностью и невозможность повлиять на события вызывают панику у людей. И чем абсурднее и апокалиптичнее версия будущего, тем охотнее в нее верят. Предлагаем узнать, какие существуют причины, чтобы не верить в близкий конец света.

Астрономические данные

Одной из самых распространенных теорий конца света является угроза из космоса. Утверждается, что столкновение с крупными метеоритами и планетами, аномальные солнечные вспышки или события в других галактиках могут повлиять на события на нашей планете, которые в итоге приведут к концу цивилизации.

Современные технологии и развитая астрономия позволяют ученым детально наблюдать за событиями в ближнем космосе и отслеживать все возможные виды угроз извне. Сотрудники НАСА утверждают, что в ближайшие 100 лет нет опасности для нашей планеты из космического пространства. Именно на этот срок откладывается потенциальное столкновение с астероидом Апофис – наиболее вероятной угрозой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Научные исследования

Конец света могут вызвать не только внешние факторы, но и события на нашей планете. В качестве самой правдоподобной теории выдвигается версия о разрушении земной коры и высвобождении магмы. Это произойдет из-за постоянно возрастающей нагрузки на природу и некоторые астрономические факторы. Авторы данной теории утверждают, что конец света ожидается уже в 2036 году.

Несмотря на относительную близость опасной даты, не стоит слепо верить такому предположению. Аналитики и представители науки активно изучают не только космос, но и земные события. Для масштабных событий и катаклизмов, которые могли бы привести к концу света в ближайшее время, должны быть серьезные предпосылки. Сегодня их нет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Множество ложных предсказаний

Еще одной причиной, почему не стоит верить в конец света в 2024 году, является череда несбывшихся пророчеств. Например, одним из самых известных событий стал «конец света по календарю майя». День 21 декабря 2012 года должен был стать последним для земной цивилизации. Как мы можем сейчас видеть, никаких катаклизмов не произошло. Позднее сторонники конспирологии и теории заговора утверждали, что конец света действительно наступил, но в параллельной вселенной.

На протяжении всей истории человечества появлялись пророки, которые предупреждали о грядущих катаклизмах. И каждый раз предсказания конца света не сбывались. Одним из первых задокументированных пророчеств стало предупреждение астрологов о Великом потопе в 1554 году в Европе. Десятки тысяч человек покинули свои дома, чтобы избежать страшного события, которое в итоге так и не наступило. Впоследствии «пророки конца света» стали появляться все чаще, а их прогнозы становились более апокалиптичными.

Но рекордсменкой по количеству несбывшихся предсказаний стала болгарская ясновидящая Ванга. Интересно и то, что после ее смерти начали появляться очень странные пророчества, о которых до этого никто ничего не слышал. И с каждым годом таких предсказаний становится все больше, а в предыдущих меняется дата событий на новую. Ранее похожую роль играл Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, но его имя уже успело стать нарицательным и часто используется только в саркастичных целях.

Негативное влияние паники

Главным чувством, которое охватывает большинство людей при новостях о приближающемся конце света, является обычная паника. В этом состоянии человек не способен мыслить рационально и готов на все, чтобы спасти себя, свою семью и близких.

Следует помнить, что паникой часто пользуются нечистоплотные предприниматели. При этом в прибыли остаются все – от продавцов соли и спичек до строителей подземных убежищ. Так, в декабре 2012 года московские дельцы предлагали спастись от конца света в советском бункере за внушительную сумму.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Важность здравого смысла

В любой ситуации, какой бы сложной и опасной она ни была, нужно сохранять спокойствие и объективно оценивать факты. Здравый смысл и мнения авторитетных лиц помогут принимать правильные решения. Главное, не поддаваться панике и действовать рационально.

При появлении информации о конце света важно определить, насколько он реален. Если это событие предсказал какой-то экстрасенс-ясновидящий несколько веков назад, то сразу стоит усомниться в достоверности предсказателя. В случае новостей о скорой гибели цивилизации из-за столкновения с метеоритом или неизвестной планетой следует понять для себя, почему это не смогли заметить астрономические службы, а знают сомнительные источники. Каждое подобное известие необходимо оценивать максимально скептически.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Будет ли конец света, каждый человек решает самостоятельно, и в 2024 году в этом отношении ничего не поменяется. Клео.ру обращает внимание на то, что нет предпосылок для завершения истории человечества в скором времени.

27 января 2024, 20:21
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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