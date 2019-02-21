Когда празднуют День дочери в 2019 году в России

В нашей стране в последние годы все чаще обращают на такие важные праздники, как день отца, матери, братьев и сестер. Но они наступят еще не скоро, а вот День дочери не за горами. Об этой дате знают немногие, но практически у всех есть кого поздравить в этот день. Мы расскажем когда в России был впервые утвержден День дочери, и какого числа в 2019 году мы сможем его отметить.

Когда День дочери в России

На сегодняшний день информации о том, кто и когда впервые предложил отмечать День дочери в России, очень мало. Да и даты фиксированной нам не известно, но понятно, что чаще всего он выпадает на 25 апреля. Именно 25 апреля в 2019 году будет отмечаться этот светлый и добрый праздник.

У праздника настоящие американские корни, только в США его название звучит, как «День труда дочерей и сыновей!». Но суть этого события не в том, о чем мог подумать каждый русский патриот.

Главная особенность праздника состоит в возможности американских родителей взять в этот день с собой на работу любое чадо. Там дети наблюдают за тем, каким трудом маме с папой достаются средства к существованию. Так проходит воспитание финансовой грамотности и повышается ценность денег.

История праздника

День дочери в России, да и в любой другой стране, имеет социальную основу. Празднуя его в 2019 году, какого числа бы это ни было, общество рассчитывает привлечь внимание к подрастающему поколению будущих женщин, к проблемам, которые они испытывают. Активисты, выступающие за это, стараются помочь девочкам адаптироваться в окружающей их действительности и помочь найти свое место в обществе.

Другие склоняются к версии, что День дочери помогает подчеркнуть важность девочки, как члена семьи. Они просто причисляют дату к ряду других прекрасных праздников – Дню матери, например.

Почему же именно дочка удостаивается сегодня столько внимания? А все потому, что совсем недавно при появлении сына родители испытывали гордость. Тогда как девочка не приносила столько радости, ведь ее придется отпускать в другую семью рано или поздно и она уже не сможет стать продолжателем рода.

Рождение дочери раньше считалось постыдным явлением, и отголоски прошлого до сих пор сказываются на жизни современного человека. Чтобы как-то это исправить и возникла идея создания праздника.

Как отмечают праздник

В России этот праздник в 2019 году приходится на 25 апреля. День дочери отмечается в каждой стране по-разному. Даже в пределах одного государства могут отличаться традиции празднования этой даты.

Социальные службы, следуя установленным правилам, устраивают семинары и конференции, на которых разбираются возможные проблемы, связанные с притеснением девочек в семье и обществе. Родители, которые становятся добровольными слушателям подобных лекций, обычно резко меняют свое отношение к собственному ребенку и пытаются сами встать на его место.

Зачастую у них меняется взгляды на воспитание подростков женского пола, появляется больше любви и заботы к ним.

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Помимо этого, на подобных мероприятиях часто затрагивается вопрос будущего девушек. Родители обсуждают, как правильно воспитывать дочек, чтобы те стали успешными и целеустремленными, научились добиваться поставленных задач и стать независимым в будущем человеком. Обычно весь процесс проходит в виде доверительной беседы, во время которой организаторы и все желающие делятся с другими мамами секретами хорошего воспитания.

Не обходится День дочери и без традиционных развлечений:

спортивных состязаний по гимнастике, легкой атлетике или другим женским видам спорта;

конкурсов красоты или танцевальных соревнований;

концертов;

интересных экскурсий на различные тематики.

Интересно, что в Индии этому празднику уделяют большое внимание. В честь Дня дочери устраиваются общественные мероприятия и программы, в которых родственники могут поздравить своих детей и внуков.

Поскольку День дочери – семейный праздник, то и праздновать его нужно с самыми близкими людьми. Можно подарить девочкам подарки и подготовить культурную программу, которая будет интересна всем. Например, посетить кинотеатр и посмотреть премьеру всем вместе, или отправиться в музей, на выставку, в парк аттракционов. Главное, чтобы время, потраченное на совместный досуг, было наполнено любовью и уважением к собственной дочери.

Кстати, если в семье нет маленьких представительниц женского пола, то смело поздравляйте жену и маму, ведь и она была и остается чьей-то дочкой.

Нужно ли дарить подарки, когда наступит День дочери в 2019 году? Это дело каждого, но как приятно будет маленькой принцессе получить что-то особенное, предназначенное ей только потому, что она есть на белом свете! Что именно выбрать также не принципиально, ведь это такой же праздник, как 8 марта или День рождения. Главное, чтобы презент подошел ребенку, а для этого лучше заранее разузнать вкусы и предпочтения своего чада.