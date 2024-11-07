Керамогранит из двух универсальных коллекций компании Vitra демонстрирует хорошее соотношение цены и качества

Серии керамического гранита Marblesystem и Stonesystem, помимо того, что совместили в себе оба аспекта, отличаются сравнительно невысокой стоимостью, что делает их доступным вариантом отделки для потребителей самой разной категории.



При обилии предложений по обустройству внутренних и наружных пространств на современном рынке каждый, как правило, ищет оптимальный вариант, исходя из собственного видения, вкусовых потребностей, особенностей проекта и финансовых возможностей. Это в полной мере относится и к плитке, широко представленной в сегменте облицовочных материалов.

На фабрике Vitra, осуществляющей свою деятельность с 1991 года, ежегодно выпускаются линейки покрытий для стен и пола, пользующиеся спросом у домовладельцев и профессиональных декораторов, архитекторов и ремонтников. Почетное место в этом ряду занимают многочисленные имитации натуральных фактур. В первую очередь это продиктовано актуальными тенденциями, обращенными к естественной среде обитания, где в любое время года уютно и комфортно. Копии камня и дерева способны подарить чувство защищенности и наполнить пространство положительными эмоциями. Фирменный каталог предприятия располагает богатым ассортиментом всевозможных копий других материалов, которые переосмыслены в современном ключе.





С задачами по организации долговечного, безопасного, удобного и эстетически притягательного пространства прекрасно справляются коллекции Marblesystem и Stonesystem, необычайно востребованные на профессиональном и любительском уровне. Представленные с текстурой мрамора и камня соответственно они несут природную энергию, но при этом обладают всеми полезными свойствами керамогранита. Кроме того, они доступны по стоимости, что делает их конкурентоспособным продуктом на международном рынке. Предлагаем краткий обзор каждой.

Традиционные сорта мрамора интерпретированы по-новому в серии плитки Marblesystem, по праву считающейся хитом нескольких сезонов. Включающая в себя десять копий оригинала она предлагает остановить свой выбор на максимально подходящем варианте, будь то белый с динамичным рисунком керамогранит Бреча или аналог черной расцветки Сан Лорен, нежный Перла или насыщенный Эмперадор. Размер каждого изделия 60х120 см, который относится к универсальным, поскольку одинаково применим и к вертикальным, и горизонтальным поверхностям. Полученные посредством неравномерной шлифовки модели «под мрамор» в интерьере демонстрируют мягкий блеск, но в отличие от полированных аналогов лаппатированные более прочные и износостойкие. Marblesystem подходит для проектов самого разного значения, идеально впишется в классические и современные дизайны.

Вторая коллекция, Stonesystem, вдохновлена строгой текстурой разных пород камней и также предлагает комплексный подход в оформлении внутренних пространств. Десять артикулов формата 60х120 см качественно воспроизводят натуральный материал, включая копии «под травертин» (ДекоТравертин) и Чеппо Ди Гре, вызывающую ассоциации с терраццо. Матовая поверхность облицовки не только усиливает идентичность с оригиналами, но также обеспечивает более простой уход. Stonesystem в отличие от многих аналогичных предложений делает акцент на аутентичность текстуры камня, адаптируя ее к современным запросам домовладельцев.

По материалам сайта керамогранит.ru