Какие растения опасны для домашних животных

Дом, полный зелени, выглядит уютно и "инстаграмно" – но если у вас есть кошка или собака, некоторые растения могут стать реальной угрозой их здоровью. Увы, не все знают, что модный интерьер с лилиями в вазе или алоэ на подоконнике может обернуться поездкой в ветклинику.

Что действительно опасно





Лилии – один из самых токсичных вариантов для кошек. Даже если животное просто лизнет воду из вазы с лилиями, это может вызвать острую почечную недостаточность. У собак они вызывают менее серьезную реакцию, но все равно не стоит рисковать.

Алоэ вера – несмотря на свою популярность в косметике, в сыром виде это растение токсично как для кошек, так и для собак. Может вызвать рвоту, диарею и вялость.

Диффенбахия – симпатичный зеленый куст с пестрыми листьями, который обожают дизайнеры интерьеров. Но для животных он может стать настоящим кошмаром: вызывает ожоги слизистой, слюнотечение, отек языка и даже проблемы с дыханием.

Монстера, сансевиерия (щучий хвост), филодендрон, плющ – все они содержат вещества, вызывающие раздражение желудка, слюнотечение, рвоту и отказ от пищи.

Что можно

Не обязательно отказываться от зелени в доме. Есть и безопасные альтернативы:

Хлорофитум (зеленая лилия) – не токсичен и даже часто становится любимцем кошек, особенно если не запрещать к нему доступ.

Папоротники (например, нефролепис) – не представляют опасности.

Пальмы – большинство видов, кроме саговниковой, безопасны.

Орхидеи – идеальный выбор для эстетов с животными: красиво и без риска.

Как обезопасить питомца



Если вы не хотите отказываться от опасных растений (а такое бывает, особенно если они уже есть в интерьере), соблюдайте простые меры:



Ставьте растения на подвесные полки или в кашпо вне досягаемости.

Используйте защитные сетки или стеклянные витрины.

Следите, чтобы опавшие листья или лепестки не оставались на полу.

Убедитесь, что питомец не проявляет нездоровый интерес к растениям – это бывает у кошек с дефицитом клетчатки или скукой.

И самое важное: если вы заподозрили отравление (рвота, вялость, судороги, потеря аппетита), не гадайте – сразу обращайтесь к ветеринару. В таких случаях время работает против.

Красивый интерьер и безопасный дом – это реально совместить. Просто выбирайте растения с умом и не забывайте, что даже стильный зеленый уголок должен быть в первую очередь безопасным для всех его обитателей, включая тех, кто ходит на четырех лапах.