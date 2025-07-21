Как выбрать журнальный столик: трендовые формы, материалы и цветовые решения

Журнальные столики давно перестали быть просто подставкой под чашку кофе. Сегодня они задают настроение всей гостиной, работают как центр композиции и могут многое рассказать о вкусе хозяйки. Рассказываем, какие столики сейчас в тренде, от каких решений пора отказаться, и на что обратить внимание при покупке.

Что уже неактуально

Начнем с того, что стоит оставить в прошлом:

Громоздкие деревянные столы с резьбой и лаком – визуально утяжеляют интерьер, особенно в небольших квартирах.

Стеклянные столики на хромированных ножках – привет из 2000-х, и он явно не в моде.

Мебель из дешевого МДФ с имитацией мрамора или дерева – выглядит неаккуратно и часто портит общее впечатление.

Что в тренде



Современные журнальные столики – это прежде всего легкость, тактильность и нестандартные формы. Вот основные тренды:



Органические формы. Забудьте про четкие прямоугольники. В моде – "плавные" столешницы, будто вдохновленные природой: овалы, неправильные круги, "капли".

Натуральные материалы. Камень (травертин, мрамор), дерево, металл с матовой текстурой – все, что приятно трогать и хочется разглядывать.

Мягкие текстуры. Замшевые и тканевые столики-кубы, пуфы с жесткой поверхностью сверху – удобное и стильное решение, особенно в квартирах без острых углов.

Модульные наборы. Не один, а два-три столика разной высоты и формы – смотрятся динамично и дают больше возможностей для зонирования.

Как выбрать идеальный столик

Перед покупкой важно оценить масштаб и пропорции – столик не должен загромождать пространство или выглядеть случайным. Подумайте о том, как вы будете его использовать: если часто ужинаете у телевизора, выбирайте модель повыше и устойчивее. Тем, кто ценит порядок, подойдут варианты с ящиками или полками. Не забывайте про устойчивость – особенно если в доме есть дети или домашние животные. И наконец, подумайте о визуальном балансе: к нейтральному дивану подойдет акцентный столик, а в ярком интерьере лучше будет смотреться лаконичная модель.

Что сейчас особенно актуально





Травертин и мрамор в натуральной отделке;

Низкие округлые столики в сканди-стиле;

Минималистичные модели на трех ножках;

Темное дерево (орех, венге) с матовым покрытием;

Столики-арт-объекты – как будто скульптура, а не мебель.

И не забывайте: журнальный столик – это еще и площадка для декора. Книги, свечи, ваза с цветами или плоская керамическая чаша сделают его частью интерьера, а не просто функциональной вещью. Но главное – не перегрузите: достаточно 2–3 предметов, чтобы смотрелось стильно.