Как выбрать аксессуары для шкафов в зависимости от типа и размера вещей

Чтобы вещи в шкафу всегда были под рукой не занимали много места нужно правильно организовать зону для хранения. О том, как это сделать и какие аксессуары могут пригодиться, рассказала Маргарита Колпакова, эксперт эксперт сети магазинов "Лема́на ПРО" ("Леруа Мерлен")

С чего начать?

С разбора гардероба! Проведите ревизию, чтобы освободить место и избавиться от ненужных вещей. Достаньте вещи из шкафа, внимательно осмотрите их и решите, что вам действительно нужно, а с чем пора расстаться. Оставшуюся одежду, обувь и аксессуары рассортируйте, например, на две группы: повседневного и сезонного использования.

Как хранить повседневные вещи?





Чаще всего повседневные вещи хранят на полках, но это не всегда удобно – стопки могут быстро приходить в беспорядок, а нужную вещь приходится искать дольше. В этом случае хороший вариант – использовать вешалки. Так одежда всегда на виду, меньше мнется и сразу готова к использованию. Особенно это актуально для рубашек, пиджаков и платьев, которые легко теряют форму при хранении в сложенном виде. Можно организовать пространство так, чтобы часто используемые вещи висели ближе.

Вешалки должны соответствовать типу и размеру одежды:

Для рубашек и футболок – классические плечики. Чаще всего они сделаны из пластика или металла. Для тяжелой верхней одежды – деревянные плечики, которые не прогнутся под весом вещи. Длина вешалок должна соответствовать ширине плечей, тогда одежда не будет спадать или деформироваться при хранении.

Для костюмов – плечики с нескользящей нижней перекладиной. На верхнюю перекладину удобно вешать пиджак или жакет, а на нижнюю – брюки. К тому же, для юбочных костюмов во многих вешалках предусмотрены выемки на нижней перекладине, за которые удобно цеплять петли-ленты.

Для брюк, джинсов, штанов – брючные плечики. Они могут быть разные: с зажимами или многоярусные.

Для одежды с бретельками – плечики с выемками на верхней планке. Они предотвращают соскальзывание бретелей. На на такие вешалки можно повесить несколько вещей.

Для аксессуаров тоже предусмотрены вешалки. Они различаются по конфигурации, на них можно вешать шарфы, ремни, галстуки.





Но не всю одежду удобно хранить на вешалках. Для свитеров, джинсов, домашней одежды отлично подойдут подвесные органайзеры. С их помощью можно рационально использовать пространство в шкафу и держать под рукой вещи, которые не требуют хранения на плечиках. Это особенно полезно, если в шкафу не хватает полок, но хочется поддерживать порядок.

Как хранить сезонные вещи?





Все, что используется по особым случаям или убирается в шкаф на долгое время, можно сложить в подходящие по размеру короба или корзины и переложить на верхние полки. Для экономии места (например, когда речь идет о зимней одежде, в том числе верхней), вещи можно упаковать в вакуумные пакеты.

Верхнюю одежду можно спрятать в чехол, чтобы защитить от пыли и повесить в шкаф, где она не будет мешать доступу к повседневной одежде.

Как хранить обувь?

Если площадь шкафа позволяет, обувь можно хранить на открытых полках. Для экономии пространства подойдут специальные органайзеры – с ними одна пара займет в два раза меньше места. В остальных случаях обувь можно спрятать в специальные коробки и ставить их друг на друга.

Еще один вариант – приобрести подвесной органайзер. Он крепится на штангу и создает дополнительное пространство для хранения.

Как хранить мелкие предметы?





Для нижнего белья или аксессуаров – очков, сумок, шапок, перчаток и прочего – тоже нужно предусмотреть место. Им может стать органайзер с готовыми прямоугольными или квадратными секциями: останется только разложить в него вещи и убрать на полку. А для тех, кому важно менять размер отсеков под свои нужды, подойдут разделители – раздвижные планки, которыми можно разграничить пространство ящика на нужное количество частей.

Какое бы решение для себя вы ни выбрали, учитывайте, что именно и как вы будете хранить вещи. Тогда грамотно подобранные аксессуары для шкафа помогут лучше организовать пространство и сделают вашу повседневную жизнь проще.