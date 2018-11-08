Украшаем зал на Новый 2019 год своими руками: лучшие идеи

В канун новогодних праздников всем приходится решать задачу, как украсить зал на Новый год 2019 своими руками в доме, офисе, школе или детском саду. Празднование традиционно происходит в самом большом помещении, где ставят елку. Для создания волшебной атмосферы можно украсить потолок, окна, стены.

Такое тематическое декорирование будет просто необходимо, если по какой-то причине не поставили новогоднюю елку. С помощью пошаговых инструкций, фото и разнообразных идей по украшению помещения можно будет преобразить к празднику любое пространство.

Выбор цветовой гаммы для новогоднего интерьера

Прежде чем приступить к украшению помещения, необходимо продумать цветовую гамму новогоднего декора.

Для этого необходимо учитывать несколько важных факторов:

цвета символа наступающего Нового года по восточному календарю;

стандартную цветовую гамму новогоднего праздника;

цветовую палитру интерьера помещения, которое украшается к празднику.

Символом наступающего 2019 года по восточному календарю будет Желтая Земляная Свинья. Для нее характерна цветовая гамма от желтого до коричневого и шоколадного.

Традиционными цветами Нового года считаются следующие:

белый;

красный;

серебряный;

золотой;

зеленый.

Эти цвета должны гармонично вписываться в интерьер помещения. Необязательно использовать всю цветовую палитру, решая, как украсить зал на Новый год 2019 своими руками. Для праздничного декора достаточно двух-трех основных цветов.

Большинство залов оформляется в нейтральных пастельных тонах. На этом фоне эффектно будут смотреться яркие цветовые акценты и контрастный декор. Использование большого количества оттенков сделает декоры слишком пестрым и безвкусным.

Представленные фото идей новогоднего декора зала помогут понять, как нужно подбирать цветовую гамму для создания праздничной композиции.

Украшение новогодней елки

Главным символом праздника является новогодняя елка. Она должна быть центром праздничной композиции в помещении, где состоится встреча Нового года.

Чтобы она действительно превратилась в центральную композицию новогоднего декора, необходимо при ее украшении учитывать ряд правил. Не стоит вешать на елку все имеющиеся игрушки. Обилие новогодней мишуры и украшений, за которыми не видно хвои, – это худший вариант новогодней елки.

Дизайнеры рекомендуют выбрать одну из существующих схем размещения игрушек на елке:

в шахматном порядке;

по кругу или по спирали;

по вертикали.

При размещении игрушек в шахматном порядке нужно использовать шары контрастных цветов. Согласно фен-шую, с помощью такой схемы можно привлечь в дом денежные потоки.

Если использовать круговую или спиральную схему, то можно расширить спектр цветов, начав от самых светлых оттенков, переходя постепенно к более ярким и насыщенным. При таком способе украшения новогодней елки можно экспериментировать с цветами.

Есть возможность обыгрывать размер елочных шаров начиная с самых маленьких, повешенных на верхушке елки, заканчивая крупными, которые украшают ее нижние ветки. При такой схеме украшения важно соблюдать органичность и симметричность.

Если размещать украшения на елке по вертикали, то нужно наметить точные вертикальные линии на елке, где будут висеть шары. Вместе с ними в вертикально развешивается дождик или подходящая по цветовой гамме елочная мишура. У вертикальных рядов из елочных украшений могут быть одинаковые или контрастные цвета.

Вместо традиционной живой или искусственной елки можно сделать на стене праздничную инсталляцию. Такой вариант украшения помещения имеет массу преимуществ:

можно будет не губить живое дерево;

реализовать свои креативные способности в полной мере;

освободить пространство в помещении;

упростить процесс уборки в комнате после завершения праздника.

Представленные фото доказывают, как легко и просто можно самостоятельно украсить стену в зале, создав новогоднюю инсталляцию вместо традиционной новогодней елки.

Украшение дверей

После того как будет наряжена елка, можно приступать к оформлению помещения. Начать можно с дверей. На них обычно размещают новогодний венок из еловых веток, елочных шаров и шишек, который можно сделать своими руками. Такой декор будет уже с порога настраивать на праздничный лад.

Сделанные собственными руками рождественские венки можно опрыскать из аэрозольного баллончика серебряной или белой краской, которая создаст иллюзию снега.

Кроме еловых веток для украшений дверей можно использовать и нетрадиционные материалы:

кофейные зерна;

пряности;

ломтики цитрусовых.

Такие композиции не только украсят двери, но и наполнят дом праздничным ароматом. Из них можно сделать праздничные композиции, наклеив дольки подсушенных апельсинов, лимонов или мандаринов на картонное основание.

Перед созданием новогоднего шедевра нужно немного подсушить дольки цитрусовых в духовке или на батарее, нарезав их перед этим на кружочки толщиной в 4 см.

Когда они подсохнут, то приобретут жесткость. Из них можно делать фигурки, фиксируя кружочки с помощью клея.

Украшение окон и подоконников

В большом помещении всегда есть окна. Их необходимо тоже украсить, используя для этого гирлянды, снежинки, елочные игрушки и подручные средства. Такая композиция с подсветкой будет особенно красиво смотреться в вечернее время как изнутри, так и снаружи.

На стекла можно нанести тематические рисунки с помощью недорогих материалов. Для украшения оконных стекол можно использовать аэрозольную белую краску и подготовленные трафареты. Такой способ украшения окон малозатратный, и не требует особых художественных талантов.

Можно нанести узоры на стекло с помощью обычной зубной щетки и зубной пасты. К процессу украшения окон можно привлечь детей, которые подскажут родителям, как можно украсить зал на Новый год 2019 и с удовольствием примут участие в этом интересном процессе.

На окна необходимо повесить светящиеся и несветящиеся гирлянды. Последние можно сделать собственными руками практически из любых материалов:

кожуры цитрусовых;

кусочков ткани;

фетра;

бусинок;

пуговиц;

елочных игрушек;

перышек;

еловых шишек;

бумаги.

Подключив фантазию и посмотрев предложенные варианты украшения окон и подоконников, можно создать настоящие новогодние шедевры собственными руками.

На окнах можно создать настоящие шедевры из различных фигурок, свечей, флористических новогодних композиций, сделанных своими руками. Даже если просто наклеить на окна красиво вырезанные снежинки и светящиеся гирлянды, можно создать в доме на все новогодние каникулы невероятно уютную, теплую и волшебную атмосферу зимней сказки.

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Фигурки можно вырезать из картона или бумаги. Маленькие стилизованные новогодние елки можно сделать из простого цветочного горшка, клубка зеленой пряжи, украшенного маленькими фигурными пуговками и блестками. Рядом с ними ставят свечи, подсвечники для которых могут быть сделаны из красивых прозрачных стаканов или кожуры апельсинов.

Над подоконником вешаются фигурки птичек, снеговиков, мишек, оленей, носков для подарков. Их можно вырезать по готовым трафаретам из разноцветного фетра и прикрепить на атласные ленточки.

Украшение стен

Само помещение можно украсить бумажными фигурками символа наступающего года. Милая свинка в окружении бумажных снежинок станет красивой тематической композицией на стене рядом с новогодним столом, диваном или креслами. Такие панно также можно разместить в простенке между окнами.

Фигурки для украшения помещения можно сделать плоскими или объемными. Размещать их нужно группами, создавая законченную композицию. Если в зале есть камин, то его можно украсить гирляндами из еловых веток и атласных лент, свечами, новогодними шарами, сложенными в прозрачную стеклянную вазу.

Для изготовления украшений на стены, можно использовать разнообразные материалы:

сухие ветки деревьев, которые покрывают специальной белой краской;

бумагу;

прутья лозы или ивы, из которых делают оригинальные новогодние венки;

шерстяную пряжу;

шкурки цитрусовых, из которых можно вырезать с помощью формы для печенья разные фигурки и подвесить их как подвески рядом с фигурками на стену.

При украшении стен следует исходить из общей стилистики оформления зала, подбирая для нее подходящий новогодний декор. В классических интерьерах отлично будут смотреться свечи, большие елочные шары и сделанные вручную гирлянды из фигурок оленей, снеговиков, белых мишек.

В помещение, оформленное в стиле кантри или рустик, гармонично впишутся деревянные веточки, обсыпанные стилизованным снегом, фигурки, вырезанные из некрашеного картона и собранные на шпагат, гирлянды из апельсиновых корок, украшенных звездочками гвоздики и палочками корицы.

Для стилистики хайтека отлично подойдут светящиеся гирлянды и блестящие украшения, большие стеклянные емкости со свечами и елочными шарами. Выбор декора обязательно должен учитывать интерьер помещения. Новогодние украшения залы должны стать его естественным продолжением.

Украшение потолка и люстры

Также можно украсить потолок помещения, развесив рядом с люстрой красивые подвески из елочных шаров, стилизованные подсвечники из фигурных стеклянных банок и елочные венки. Красиво на большой люстре, висящей над праздничным столом, будут смотреться подвески из ажурных снежинок.

На сам потолок можно наклеить светящиеся ночью фигурные звездочки и снежинки, которые создадут очарование новогодней ночи и превратят большую комнату в уголок волшебной страны.

При подборе украшений для разных мест в зале следует придерживаться единообразия и гармоничного сочетания разных новогодних тематик.