Как охладить квартиру без кондиционера: простые и эффективные способы

Летняя жара, особенно в крупных городах, бывает невыносимой. Панельные дома и помещения под самой крышей прогреваются очень быстро, и горячий воздух стремится попасть внутрь. Оптимальным решением для борьбы с жарой может стать кондиционер, но не всегда есть возможность его установить. В таких случаях приходится справляться другими способами. Предлагаем узнать, как можно охладить квартиру без кондиционера и сохранить ощущение прохлады в помещении.

Почему летом в квартире становится невыносимо жарко

Скорость нагрева помещения в первую очередь зависит от расположения квартиры и теплопроводности внешнего покрытия. Прямые солнечные лучи, попадая на стены и на предметы в доме через окна, быстро повышают температуру в квартире. Также играет роль и плотность материалов. Кирпичные и бетонные стены долго накапливают тепло в течение дня и медленно отдают его ночью, а в панельных домах процесс теплопередачи проходит намного быстрее.

Но главным источником поступления горячего воздуха в квартиру остаются открытые окна и двери. В пиковые часы сквозняк "загоняет" жару в комнату. При этом вентиляция не сильно спасает ситуацию, особенно на верхних этажах. Раскаленная крыша создает очень сложные условия для жизни.





Как охладить помещение без кондиционера: 10 эффективных способов

Кондиционер является одним из лучших способов получения прохлады в жару, но его установка не всегда бывает возможной. Впрочем, есть несколько других способов охлаждения комнат в квартире. Предлагаем 10 доступных способов, как спастись от жары в квартире, большинство из которых не требуют больших вложений и подойдут практически для любого типа жилья.

Шторы и жалюзи

Чтобы ограничить проникновение солнечных лучей в квартиру, следует держать окна закрытыми и защищенными. Например, с помощью штор или жалюзи. Плотная ткань или металлическое покрытие будут отражать до 90% солнечного излучения, что, в свою очередь, скажется на температуре в комнатах.

Особенно эффективными являются шторы-блэкауты и рулонные шторы с термоотражающим покрытием. Жарким летом зашторивать окна стоит уже с самого утра и держать закрытыми до вечера.

Солнцезащитная пленка и фольга

Другой способ ограничить попадание солнечных лучей – наклеить на стекла специальную солнцезащитную пленку. Ее покрытие не пропускает большую часть инфракрасного спектра, но при этом не сильно влияет на освещенность в комнате. Стоит учитывать, что пленка будет защищать от солнечного тепла не только летом, но и зимой, поэтому ее стоит убирать в холодное время года.

В качестве подручных средств иногда применяют обычную алюминиевую фольгу, которая есть практически в каждом доме. Ее тоже наклеивают на стекла гладкой (отражающей) стороной к улице. Фольга не будет пропускать свет внутрь комнаты и имеет не самый привлекательный эстетический вид.





Правильное проветривание помещения

Основная масса горячего воздуха поступает извне через открытые окна и двери. Чтобы снизить температуру в квартире, следует контролировать проветривание. Окна необходимо закрывать в середине дня – особенно с 12:00 до 16:00, а проветривать помещение только ранним утром и поздним вечером, когда жара спадает.

Хорошим решением будет проверить вентиляцию. Если она работает исправно, то горячий воздух, накапливающийся под потолком, будет отводиться через вентиляционный коридор.

Вентиляторы с холодной водой или льдом

Обычный вентилятор лишь разгоняет воздух, но не охлаждает его. Чтобы создать "эффект кондиционера", можно поставить перед прибором емкости с холодной водой или льдом, бутылки с замороженной водой или аккумуляторы холода. С помощью таких охладителей можно действительно снизить температуру, а вентилятор распределит прохладу по всей комнате.

Несмотря на жару, не рекомендуется направлять охлажденный воздух на себя. Это и опасно для здоровья, и менее эффективно. Вентилятор, направленный на мебель и стены, помогает рассеивать тепло, а охлажденные поверхности будут снижать общую температуру в комнате.





Испарительный охладитель воздуха

Это устройство – относительно недорогая альтернатива кондиционеру. Он работает по принципу, схожему с предыдущим способом, но более эффективно. Вентилятор прогоняет горячий воздух через испарительные пластины. Для процесса испарения вода забирает тепло, в результате чего температура немного снижается. Главное – постоянно пополнять резервуары холодной водой.

Охлажденные простыни

Простым, но эффективным способом охлаждения будет помещение нескольких простыней в морозильную камеру на 20-30 минут. После этого охлажденное постельное белье можно развесить в комнате или расстелить на кровати. Перед заморозкой рекомендуется завернуть простыни в полиэтиленовый пакет и герметично упаковать, чтобы они не впитали посторонние запахи.

Однако врачи не рекомендуют оборачиваться холодным бельем. Чрезмерное охлаждение может навредить здоровью.





Увлажнение воздуха

Влажный воздух ощущается немного холоднее сухого. Если в наличии нет испарителя, можно повысить влажность вручную. Для этого достаточно распылить прохладную воду на стены и занавески при помощи пульверизатора.

Холодная влажная уборка

Частая влажная уборка летом – эффективный прием, который поможет немного снизить температуру в комнатах. Мытье полов и протирание столов холодной водой выполняет сразу две задачи – охлаждает нагретую поверхность и увеличивает влажность.

Также на время жары стоит убрать с пола ковры. Они удерживают тепло и мешают свободной циркуляции воздуха.





Отключение техники и замена ламп

Каждый электроприбор выделяет тепло при работе. Даже если он находится в энергосберегающем режиме, все равно сохраняется минимальный нагрев. Приготовление пищи, стирку и мытье посуды в посудомоечной машине лучше выполнять ранним утром или вечером, когда температура упадет.

Стоит заменить все лампы накаливания светодиодными. Они практически не выделяют тепла и потребляют намного меньше электроэнергии.

Комнатные растения

Комнатные растения – еще один доступный способ, как спастись от жары в квартире. Они испаряют влагу через листья, повышая общую влажность и снижая температуру. Помимо этого, растения насыщают воздух кислородом и делают интерьер уютнее. Уже один только внешний вид создает ощущение прохлады и близости к природе.





Чего делать не стоит

В борьбе с жарой важно не только правильно применять методы, но и избегать распространенных ошибок. Стоит отказаться от следующих приемов:

Держать постоянно открытыми окна . В зной горячий воздух очень быстро попадет в квартиру и прогреет ее. Все усилия, сделанные до этого для охлаждения помещения, пройдут впустую.

. В зной горячий воздух очень быстро попадет в квартиру и прогреет ее. Все усилия, сделанные до этого для охлаждения помещения, пройдут впустую. Оборачиваться мокрыми простынями. Врачи предупреждают: такой способ охлаждения малоэффективен и опасен для здоровья. Из-за переохлаждения значительно возрастают риски заболеть.





Подведем итог

Существует несколько эффективных способов, как охладить квартиру, и можно сделать это без кондиционера. Лучше всего задействовать сразу несколько методов, чтобы результат был максимальным. Но главное – ограничить поступление горячего воздуха с улицы в помещение.