Как охладить квартиру без кондиционера: простые и эффективные способы

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Жарко дома, а кондиционера нет? Узнайте, как охладить квартиру без климатической техники — эффективные, доступные способы для комфортной температуры в помещении.

Летняя жара, особенно в крупных городах, бывает невыносимой. Панельные дома и помещения под самой крышей прогреваются очень быстро, и горячий воздух стремится попасть внутрь. Оптимальным решением для борьбы с жарой может стать кондиционер, но не всегда есть возможность его установить. В таких случаях приходится справляться другими способами. Предлагаем узнать, как можно охладить квартиру без кондиционера и сохранить ощущение прохлады в помещении.

Почему летом в квартире становится невыносимо жарко

Скорость нагрева помещения в первую очередь зависит от расположения квартиры и теплопроводности внешнего покрытия. Прямые солнечные лучи, попадая на стены и на предметы в доме через окна, быстро повышают температуру в квартире. Также играет роль и плотность материалов. Кирпичные и бетонные стены долго накапливают тепло в течение дня и медленно отдают его ночью, а в панельных домах процесс теплопередачи проходит намного быстрее.

Но главным источником поступления горячего воздуха в квартиру остаются открытые окна и двери. В пиковые часы сквозняк "загоняет" жару в комнату. При этом вентиляция не сильно спасает ситуацию, особенно на верхних этажах. Раскаленная крыша создает очень сложные условия для жизни.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как охладить помещение без кондиционера: 10 эффективных способов

Кондиционер является одним из лучших способов получения прохлады в жару, но его установка не всегда бывает возможной. Впрочем, есть несколько других способов охлаждения комнат в квартире. Предлагаем 10 доступных способов, как спастись от жары в квартире, большинство из которых не требуют больших вложений и подойдут практически для любого типа жилья.

Шторы и жалюзи

Чтобы ограничить проникновение солнечных лучей в квартиру, следует держать окна закрытыми и защищенными. Например, с помощью штор или жалюзи. Плотная ткань или металлическое покрытие будут отражать до 90% солнечного излучения, что, в свою очередь, скажется на температуре в комнатах.

Особенно эффективными являются шторы-блэкауты и рулонные шторы с термоотражающим покрытием. Жарким летом зашторивать окна стоит уже с самого утра и держать закрытыми до вечера.

Солнцезащитная пленка и фольга

Другой способ ограничить попадание солнечных лучей – наклеить на стекла специальную солнцезащитную пленку. Ее покрытие не пропускает большую часть инфракрасного спектра, но при этом не сильно влияет на освещенность в комнате. Стоит учитывать, что пленка будет защищать от солнечного тепла не только летом, но и зимой, поэтому ее стоит убирать в холодное время года.

В качестве подручных средств иногда применяют обычную алюминиевую фольгу, которая есть практически в каждом доме. Ее тоже наклеивают на стекла гладкой (отражающей) стороной к улице. Фольга не будет пропускать свет внутрь комнаты и имеет не самый привлекательный эстетический вид.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Правильное проветривание помещения

Основная масса горячего воздуха поступает извне через открытые окна и двери. Чтобы снизить температуру в квартире, следует контролировать проветривание. Окна необходимо закрывать в середине дня – особенно с 12:00 до 16:00, а проветривать помещение только ранним утром и поздним вечером, когда жара спадает.

Хорошим решением будет проверить вентиляцию. Если она работает исправно, то горячий воздух, накапливающийся под потолком, будет отводиться через вентиляционный коридор.

Вентиляторы с холодной водой или льдом

Обычный вентилятор лишь разгоняет воздух, но не охлаждает его. Чтобы создать "эффект кондиционера", можно поставить перед прибором емкости с холодной водой или льдом, бутылки с замороженной водой или аккумуляторы холода. С помощью таких охладителей можно действительно снизить температуру, а вентилятор распределит прохладу по всей комнате.

Несмотря на жару, не рекомендуется направлять охлажденный воздух на себя. Это и опасно для здоровья, и менее эффективно. Вентилятор, направленный на мебель и стены, помогает рассеивать тепло, а охлажденные поверхности будут снижать общую температуру в комнате.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Испарительный охладитель воздуха

Это устройство – относительно недорогая альтернатива кондиционеру. Он работает по принципу, схожему с предыдущим способом, но более эффективно. Вентилятор прогоняет горячий воздух через испарительные пластины. Для процесса испарения вода забирает тепло, в результате чего температура немного снижается. Главное – постоянно пополнять резервуары холодной водой.

Охлажденные простыни

Простым, но эффективным способом охлаждения будет помещение нескольких простыней в морозильную камеру на 20-30 минут. После этого охлажденное постельное белье можно развесить в комнате или расстелить на кровати. Перед заморозкой рекомендуется завернуть простыни в полиэтиленовый пакет и герметично упаковать, чтобы они не впитали посторонние запахи.

Однако врачи не рекомендуют оборачиваться холодным бельем. Чрезмерное охлаждение может навредить здоровью.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Увлажнение воздуха

Влажный воздух ощущается немного холоднее сухого. Если в наличии нет испарителя, можно повысить влажность вручную. Для этого достаточно распылить прохладную воду на стены и занавески при помощи пульверизатора.

Холодная влажная уборка

Частая влажная уборка летом – эффективный прием, который поможет немного снизить температуру в комнатах. Мытье полов и протирание столов холодной водой выполняет сразу две задачи – охлаждает нагретую поверхность и увеличивает влажность.

Также на время жары стоит убрать с пола ковры. Они удерживают тепло и мешают свободной циркуляции воздуха.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Отключение техники и замена ламп

Каждый электроприбор выделяет тепло при работе. Даже если он находится в энергосберегающем режиме, все равно сохраняется минимальный нагрев. Приготовление пищи, стирку и мытье посуды в посудомоечной машине лучше выполнять ранним утром или вечером, когда температура упадет.

Стоит заменить все лампы накаливания светодиодными. Они практически не выделяют тепла и потребляют намного меньше электроэнергии.

Комнатные растения

Комнатные растения – еще один доступный способ, как спастись от жары в квартире. Они испаряют влагу через листья, повышая общую влажность и снижая температуру. Помимо этого, растения насыщают воздух кислородом и делают интерьер уютнее. Уже один только внешний вид создает ощущение прохлады и близости к природе.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Чего делать не стоит

В борьбе с жарой важно не только правильно применять методы, но и избегать распространенных ошибок. Стоит отказаться от следующих приемов:

  • Держать постоянно открытыми окна. В зной горячий воздух очень быстро попадет в квартиру и прогреет ее. Все усилия, сделанные до этого для охлаждения помещения, пройдут впустую.
  • Оборачиваться мокрыми простынями. Врачи предупреждают: такой способ охлаждения малоэффективен и опасен для здоровья. Из-за переохлаждения значительно возрастают риски заболеть.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Существует несколько эффективных способов, как охладить квартиру, и можно сделать это без кондиционера. Лучше всего задействовать сразу несколько методов, чтобы результат был максимальным. Но главное – ограничить поступление горячего воздуха с улицы в помещение.

Ульяна Володская

Журналист

 

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