Доставка – в подарок: как магазины кроватей и матрасов удерживают спрос

Осень – время постепенного возвращения спроса на мебель и предметы спального интерьера после традиционного периода летнего застоя на рынке. В этом году ряд крупных ритейлеров приняли инициативы для дополнительной стимуляции покупательской активности.

​

Новые схемы логистики

Одна из знаковых инициатив, которая уже изменила рынок дистанционных продаж кроватей и матрасов – это прямая доставка от фабрик клиентам. Это формат в свое время опробовал и внедрил на рынок интернет-гипермаркет Matras.ru, который теперь возит брендовые кровати и матрасы по всей стране в относительно сжатые сроки.

Подобный формат доставки позволил не только снизить сроки ожидания заказов конечными потребителями, но и расширить границы доставки, исключив передержку грузов на промежуточных складах и ожидание попутных маршрутов.

Доставка – в подарок

Еще одна примечательная новость на рынке – бесплатная доставка габаритных заказов, к которым относятся и матрасы, и кровати. Теперь некоторые бренды и коллекции можно заказать не просто в формате прямой доставки до двери, но и не потратив ни копейки личных средств.

Причем, речь идет не только о московском или питерском регионе, а о стране в целом, включая отдаленные населенные пункты. Для тех мест, где на внутреннем рынке аналогичные товары предлагают посредники, бесплатная доставка станет настоящим спасением. Жители регионов смогут заказывать матрасы и спальные аксессуары без переплаты, не тратясь на логистику.

Уточнить стоимость и условия доставки в ваш населенный пункт вы можете на сайте официального дилера. Обратите внимание, что условия доставки у разных брендов могут отличаться.

Доставка без предоплаты

Не менее важно отметить такую инициативы, как доставка без предоплаты, на которую переходят крупные дистанционные ритейлеры. Например, уже упомянутый Matras.ru сегодня дает возможность заказать подавляющее большинство позиций из стандартного каталога с оплатой при получении.

Кроме того, нестандартные матрасы также можно заказывать без авансовых платежей, несмотря на то, что производство подобных изделий – финансовый риск для фабрики. Однако, как показывает практика, все в итоге оказываются в выигрыше от подобной инициативы.

Это, к тому же, повышает доверие потребителей к виртуальным покупкам – и если речь идет о дорогих матрасах и кроватях, то оплата при получении выступает гарантом спокойствия.