Интерьер в стиле нового сканди: уют с яркими акцентами

Скандинавский стиль уже давно стал синонимом уюта и минимализма. Белые стены, натуральное дерево, мягкие текстуры – кто-то скажет, что это уже классика, а кто-то – что он слегка поднадоел. Но на смену привычному сканди приходит его свежее прочтение – новый сканди. Больше цветов, больше текстур, больше индивидуальности!

Что такое новый сканди?

Представьте себе ту самую скандинавскую базу, но вместо монохромной строгости – яркие, но сбалансированные акценты. Новый сканди не боится насыщенных оттенков, неожиданных сочетаний и смелых деталей, которые создают глубину и характер. Это про жизнь, стиль и уют, но без скуки.

Добавляем цвет: не бойтесь экспериментировать



Новый сканди обожает базу в светлых оттенках, но на этот раз сочетает ее с глубокими цветами: лесной зеленью, терракотой, пыльно-голубым и даже винным бордо. Например, стена в спальне может быть выкрашена в насыщенный серо-зеленый, а текстиль и аксессуары – в теплых песочных и янтарных тонах.



Совет: если вы не готовы к кардинальным изменениям, начните с акцентов – декоративных подушек, пледов или ковра. Они легко освежат пространство и добавят той самой "изюминки".

Текстуры – новый must-have

Ключ к уюту – в насыщенных текстурах. Новый сканди играет на контрастах: мягкий меховой плед на фоне грубоватого льна, гладкие деревянные поверхности и плетеные детали, матовый металл и бархатистая керамика. В итоге интерьер получается не просто стильным, но и тактильным – хочется трогать, разглядывать, погружаться в эту атмосферу.

Совет: обратите внимание на объемные вязаные элементы – пледы с крупной вязкой, чехлы для стульев или пуфы. Они создают эффект уюта даже в самой лаконичной комнате.

Мебель: немного ретро и локальной истории



Минималистичная мебель – это хорошо, но новый сканди тянется к уникальности. Винтажные комоды, ретро-кресла с обновленной обивкой или предметы, сделанные локальными мастерами, добавляют пространству особое тепло.



Идея: включите в интерьер что-то с историей. Это может быть старая деревянная полка из бабушкиного дома, переделанная в современном ключе, или новая вещь в стиле mid-century modern.

Свет и аксессуары

Свет всегда был главным элементом сканди-стиля, и новый сканди сохраняет эту традицию. Многоуровневое освещение, свечи, гирлянды, светильники с мягким теплым светом – все это остается. Но вместо лаконичных форм можно добавить что-то необычное: подвесы из цветного стекла, лампы с металлическим блеском или торшеры с текстильными абажурами в ярких оттенках.

Что касается аксессуаров, то они становятся чуть более выразительными. Картины в абстрактном стиле, декоративные вазы с интересной фактурой или постеры с графичными принтами отлично впишутся в новый сканди.

Финальный штрих: растения



Живые растения остаются важной частью интерьера, но теперь речь идет не только о классических монстерах и суккулентах. Попробуйте что-то новое: большие деревца в кадках, композиции из сухоцветов или необычные горшки, которые сами по себе становятся акцентом.



Ранее мы рассказывали, как оттенки в интерьере влияют на наше настроение.