Главное - безопасность: что нужно знать об интерьерных свечах и как их правильно выбрать

Свеча может быть не только красивой, но и безопасной. Главное — выбирать осознанно.

Свечи давно перестали быть просто источником света – они стали элементом интерьера, способом задать настроение и подчеркнуть стиль дома. Но за красивыми баночками и ароматами может скрываться то, о чем редко задумываются: состав.

Из чего делают свечи

Большинство свечей, которые мы видим на полках магазинов, изготавливаются из парафина – побочного продукта нефтепереработки. При горении он может выделять вещества вроде толуола и бензола. Они в малых количествах не убьют, но уж точно не добавят пользы воздуху в квартире.

Опасные добавки

Чтобы свеча горела красиво и пахла "дорого", производители используют синтетические ароматизаторы и красители. При горении они выделяют продукты распада – от формальдегида до ацетальдегида. Особенно это актуально для свечей с ярким цветом и "парфюмерным" запахом.

Как понять, что свеча может быть вредной

  • У свечи слишком резкий, "химический" аромат.

  • После горения остается густой черный налет на стенках.

  • Фитиль в металле (часто содержит свинец, хотя формально это запрещено).

Чем заменить

  • Соевые свечи – горят дольше, чище и почти не коптят.

  • Пчелиный воск – самый экологичный вариант, обладает легким медовым ароматом.

  • Кокосовый воск – тренд последних лет: дает мягкое пламя и хорошо держит натуральные ароматы.

Совет

Если вы любите свечи и не готовы отказаться от уюта, просто обращайте внимание на маркировку: ищите слова soy wax, beeswax, coconut wax и уточнение о натуральных ароматизаторах (essential oils).


Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

