Нечистая сила в доме: семь признаков негативной энергетики

Некоторые кожей ощущают присутствие враждебно настроенных потусторонних сил

Далеко не все люди верят в тонкие миры, привидений, сгустки негативной энергии и так далее. Однако практически все хоть раз, да сталкивались с необъяснимыми событиями. Эксперты по паранормальным явлениям отмечают, что иногда в квартире человека может поселиться нечистая сила. Как выявить присутствие непрошенных гостей, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Странный аромат

Люди, которым доводилось сталкиваться с нечистой силой, отмечают, что потусторонние гости приносят с собой неприятные запахи. Некоторые говорят, что аромат похож на запах сырой земли, другие описывают нечто схожее с миазмами, которые источают тухлые яйца. Иногда в доме неожиданно начинает пахнуть чужим резким парфюмом.

Непонятные звуки

Самый распространенный, так сказать классический признак того, что вы дома не одни. Обычно в темное время суток в «нехорошей квартире» отчетливо слышны всевозможные скрипы, звон посуды, шаги и даже покашливание. Если такое звуковое сопровождение регулярно не дает вам спать, пора подумать о чистке помещения.

Перебои электричества

Разумеется, если в квартире постоянно мигают лампочки и выбивает пробки, в первую очередь, нужно обратиться к электрику. Однако в совокупности с другими признаками это также может говорить о появлении в доме враждебной энергетики.

Необъяснимый холод

Очевидцы рассказывают, что появление в доме засланцев из тонких миров часто сопровождается «могильным холодом». Если в жаркий летний день по коже неожиданно пробежал мороз, стоит задуматься о том, одни или вы дома.

Гибель растений

Комнатные цветы – настоящий индикатор появления злобных пришельцев. Если дома завелось привидение или хулиганит барабашка, растения тут же отреагируют. Зеленым украшениям квартиры сложно находиться в помещении, где царствует негативная энергетика. Обычно цветы начинают вянуть по непонятной причине и даже погибают.

Странное поведение животных

Как известно, собаки и в особенности коты очень чутко реагируют на проявления тонких миров. Если животные постоянно следят за чем-то невидимым или замирают, устремив взгляд в одну точку, пора начинать беспокоиться. Впрочем, нужно быть внимательным, возможно ваш котик с большим интересом рассматривает поселившегося на потолке паучка.

Исчезновение вещей

Люди часто жалуются на пропажу вещей, которые потом обнаруживаются в самом неожиданном месте. Возможно, причиной этому ваша забывчивость и рассеянность. Однако, если любимое платье вдруг оказалась закинуто на антресоли, здесь, скорее всего, не обошлось без невидимого соседа. Чтобы избавить квартиру от непрошенных постояльцев, можно пожечь церковные свечи, обрызгать углы святой водой или почистить пространство шалфеем и благовониями.