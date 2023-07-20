Салаты-закуски на Новый год 2023 — простые и вкусные рецепты

На Новый 2023 год можно приготовить вкусные салаты и закуски или даже подать салат в виде закуски. Вариантов приготовления таких необычных блюд очень много и такие рецепты обязательно понравятся тем хозяйкам, которые любят готовить что-то новое и оригинальное.

Закусочный рулет для новогоднего стола

Закусочный рулет — это одновременно закуска и салат, рецепт которого стоит обязательно включить в меню на Новый год. Получается очень вкусно, ярко и сытно. Особенно этот свекольный рулет понравится всем поклонникам такого салата, как селедка под шубой.

Ингредиенты:

250 г свеклы;

3 яйца;

1 ст. л. растительного масла;

80 г крахмала;

1/2 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли.

Для начинки:

1 сельдь;

300 г сливочного сыра;

1 соленый огурец;

пучок укропа.

Приготовление:

Предварительно отвариваем свеклу, измельчаем ее на мелкой терке и добавляем к ней соль, яичные желтки, масло и крахмал, который можно заменить мукой. Тщательно все вымешиваем до однородности. Отдельно с добавлением сахара взбиваем белки до крепкой пены и в несколько приемов вмешиваем их в свекольную массу. Тесто переливаем на противень с пергаментом, разравниваем в пласт и выпекаем 13–15 минут при температуре 180 °С. К сливочному сыру добавляем измельченный укроп и мелко нарезанный соленый огурец. Получившейся смесью покрываем остывший бисквит. Поверх сырного слоя кладем кусочки сельди, сворачиваем в рулет, охлаждаем и перед подачей нарезаем порционными кусочками.

Для начинки можно использовать любые другие ингредиенты, это могут быть свежие овощи, жареные грибочки, сухофрукты и т. п.

Шпинатные пирожные на Новый год

На Новый год можно приготовить абсолютно разные салаты и закуски. Но при желании подать на праздничный стол что-то необычное есть интересный рецепт шпинатных пирожных. Закуска необычная, вкусная и заменит любой, даже самый сытный салат.

Интересно! Простое и вкусное меню на Новый год 2023

Ингредиенты для бисквита:

20 г муки;

20 г крахмала;

100 г шпината;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. сахара;

2 яйца;

1/2 ч. л. лимонного сока.

Для начинки:

150 г творожного сыра;

80 г красной рыбы;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

К яичным белкам всыпаем соль вместе с сахаром, вливаем сок лимона и хорошо взбиваем. На выходе должна получится пышная стойкая пена. Шпинат пробиваем блендером вместе с желтками. После подсыпаем муку с крахмалом, перемешиваем и порционно вмешиваем взбитые белки. Тесто переливаем на противень с пергаментом, разравниваем, чтобы получился ровный пласт и ставим в духовку на 15 минут, температура — 180 °С. Для начинки в чашу блендера отправляем творожный сыр, кусочки красной рыбы, всыпаем соль, перец и пробиваем. Корж делим на три равные части. Собираем пирожные, каждый слой покрываем начинкой.

Перед подачей пирожные должны пропитаться. Для украшения можно использовать зелень, сделать маленькие цветочки из тонких ломтиков рыбы. Можно отсадить крем, который использовался для начинки, дополнить красной икрой.

Волованы с селедкой из слоеного теста

Превосходная закуска из слоеного теста. Начинка может любой, в таких аппетитных чашечках можно подать даже салат, например, оливье или крабовый. Получится вкусно, оригинально и необычно.

Ингредиенты:

1 свекла;

1/2 моркови;

70 г сельди;

1 яйцо;

1 ст. л. майонеза;

зеленый лук по вкусу;

слоеное тесто;

1 желток.

Приготовление:

Из слоеного теста вырезаем кружочки. Раскладываем попарно и в каждом втором круге формочкой меньшего диаметра вырезаем кольцо.

Круги перекладываем на противень с пергаментом, накалываем их вилкой. Края смазываем желтком, сверху кладем колечки и также промазываем их яйцом.

При желании слоеные заготовки посыпаем кунжутом и ставим их выпекаться на 15–20 минут при 200 °С. У горячих волованов маленьким стаканом придавливаем серединку.

Для начинки в общую миску отправляем натертое вареное яйцо, свеклу и морковь. Подсаливаем и заправляем майонезом.

Слоеные чашечки наполняем начинкой, сверху горкой выкладываем нарезанную кубиками сельдь.

Украшаем веточкой укропа и колечками зеленого лука.

Если нужно сделать бортики повыше, тогда из теста нужно будет вырезать два колечка. Слоеные корзиночки нужно наполнить начинкой перед самой подачей, так как тесто нежное, быстро пропитается, а закуска будет выглядеть не очень аппетитно.

Салат-закуска «Парижанка» на Новый год

Простой и очень вкусный салат-закуска без майонеза. Готовится он просто и быстро, буквально за считанные минуты. Такой рецепт идеально подходит для праздничного меню на Новый год.

Интересно! Вкусные горячие блюда на Новый год 2023 — рецепты с фото

Ингредиенты:

1 груша;

100 г сыра;

листья салата;

3 ст. л. меда;

50–100 г грецких орешков.

Для заправки:

3 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. меда;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

На сухую сковороду наливаем мед, следом засыпаем грецкие орехи и при постоянном помешивании обжариваем до тех пор, пока мед не станет карамельного цвета.

Орешки в медовой карамели перекладываем на смазанную оливковым маслом тарелку, но так, чтобы они не касались друг друга.

Очищенную от семян грушу нарезаем тонкими ломтиками, а сыр режем кубиками.

Для заправки к оливковому маслу добавляем соль, перец и мед, размешиваем до однородности.

На плоское блюдо выкладываем листья салата, сверху грушу, затем орешки и сыр. Поливаем сверху заправкой.

Для такого салата лучше использовать несладкие сорта груши, а вот сыр подходит мягких или твердых сортов, но идеальный вариант — с белой или голубой плесенью.

Салат-закуска «Рафаэлло» с крабовыми палочками

Праздничный салат-закуска, который никого не оставит равнодушным за праздничным столом на Новый год. Предложенный рецепт очень простой, но получается красивое и очень вкусное блюдо.

Ингредиенты:

100 г сыра;

300 г крабовых палочек;

3 яйца;

чеснок по вкусу;

майонез.

Приготовление:

С помощью мелкой терки измельчаем сыр, вареные яйца и крабовые палочки.

Половину натертых крабовых палочек отсыпаем в отдельную тарелку, а оставшуюся половину соединяем в общей миске с другими ингредиентами.

Добавляем майонез, через пресс пропускаем чеснок и тщательно все вымешиваем.

Из получившейся массы катаем шарики и обваливаем их в крабовой панировке.

Готовую закуску кладем на красивое блюдо и при желании украшаем.

Такие сырные шарики можно сделать с ветчиной в крабовой панировке, с жареным арахисом и морковью, с маслинами в ореховой панировке — вариантов очень много.

Салат-закуска «Оливье» для новогоднего стола

Какой же праздничный стол на Новый год без оливье. Но если традиционная подача — это скучно, то такой салат можно подать в виде закуски. Рецепт очень оригинальный, интересный и обязательно понравится многим хозяйкам.

Ингредиенты:

3 яйца;

1 морковь;

180 г вареной колбасы;

1 соленый огурец;

зеленый лук;

6–7 клубней картофеля;

100 г горошка (консервированного);

2 ст. л. майонеза;

соль по вкусу.

Приготовление:

Очищенный картофель отвариваем до готовности, воду не забываем подсолить, после остужаем.

Колбасу, соленый огурец, яйца и морковь нарезаем, как и для обычного салата, то есть кубиками.

Все ингредиенты соединяем в общей миске, добавляем нашинкованный зеленый лук и консервированный горошек. Начинку перемешиваем и солим по вкусу, можно также поперчить.

Остывший картофель натираем на крупной терке и замешиваем его как тесто.

Картофельное тесто выкладываем на пищевую пленку, формируем пласт толщиной в 0,5 см.

Сверху смазываем майонезом, раскладываем поверх начинку и аккуратно сворачиваем рулет.

Рулет оборачиваем пленкой, убираем в прохладное место на 2 часа, а перед подачей нарезаем порционными кусочками.

В виде закусочного рулета можно подать и другие любимые салаты, например сельдь под шубой или мимозу.

Салат-закуска «Монастырская изба»

Еще один вариант, как можно быстро и вкусно приготовить салат-закуску из доступных ингредиентов. При этом готовится очень просто и быстро, но получается весьма оригинально.

Ингредиенты:

крабовые палочки;

2–3 вареных яйца;

200 г твердого сыра;

130 мл майонеза;

3 зубчика чеснока;

50 г листьев салата.

Приготовление:

На средней терке измельчаем сыр, добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, майонез и перемешиваем.

Крабовые палочки полностью разворачиваем, смазываем сырной начинкой и сворачиваем обратно в плотную трубочку.

Отдельно на мелкой терке измельчаем яичные желтки и белки.

На тарелку с листьями салата выкладываем крабовые трубочки в виде домика. Например, сначала кладем четыре трубочки, сверху три, затем две и одну. При этом каждый слой из трубочек смазываем майонезом.

Получившуюся «избу» присыпаем тертым белком, а сверху — желтком.

Интересно! Закуски на Новый год 2023 — рецепты с пошаговыми фото

Если крабовые палочки ломаются и их не получается развернуть, то опускаем в кипяток буквально на одну минуту, тогда они станут более эластичными.

Салат-закуска с вафельными коржами

При желании приготовить необычное блюдо для новогоднего стола есть салат-закуска с вафельными коржами. Отличное решение для тех, кто ищет что-то оригинальное, ведь получается красиво и вкусно.

Ингредиенты:

4 вафельных коржа;

300 г куриного филе;

1 луковица;

1 морковь;

300 мл сметаны;

150 г сыра;

4–5 зубчиков чеснока;

масло для обжарки;

соль по вкусу.

Приготовление:

Лук крошим кубиками, на терке измельчаем морковь, пассеруем овощи на растительном масле до мягкости.

Филе птицы перемалываем в фарш, добавляем пассерованные овощи, соль по вкусу и тщательно все вымешиваем.

В сметану пропускаем через пресс чеснок, всыпаем соль и тертый сыр, перемешиваем.

Вафельный корж кладем в форму с пергаментом, поверх наносим овощной слой, а затем сметанно-сырный соус.

Собираем закуску, чередуя слои. Ставим в духовку на 30–40 минут, температура — 180 °С.

Готовую закуску охлаждаем, нарезаем порционными кусочками, выкладываем на блюдо, сверху посыпаем сырной стружкой и украшаем половинками маслин.

Салат-закуска с тунцом

Салат-закуска в сырных корзиночках с тунцом — идеальный выбор для новогоднего стола. Также такой рецепт особенно понравится тем, кто придерживается правильного питания. Никакого калорийного майонеза, все очень легко, просто, но очень вкусно.

Ингредиенты:

220 г твердого сыра;

1 авокадо;

1 болгарский перец;

1 банка тунца;

60 г зеленых оливок;

1/2 ч. л. лимонного сока.

Для соуса:

1 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. дижонской горчицы;

1/2 ч. л. соли;

1/4 ч. л. черного перца;

1/2 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

Сырные корзиночки можно сделать разными способами. Для первого варианта сыр нарезаем кубиками, кладем в формочки для маффинов и ставим в микроволновку на 30–35 секунд. Формочки с расплавившимся сыром остужаем в течение минуты, затем с помощью маленькой ложечки формируем корзиночки. Вставляем еще одну формочку, придавливаем и ставим в прохладное место на 20 минут. Для второго варианта сыр натираем на мелкой терке, формируем на пергаменте круг диаметром 10 см. Отправляем в микроволновку на 2–2,5 минуты. Сырные заготовки кладем на перевернутый стакан, придаем форму корзиночки и убираем в прохладное место на 20 минут. В миску отправляем нарезанные кубиками авокадо и сладкий перец, тунец и колечки оливок. Для заправки смешиваем оливковое масло с лимонным соком, горчицей. Приправляем солью и перцем. Заправляем салат подготовленным соусом и раскладываем начинку по сырным корзиночкам, при желании украшаем кудрявой петрушкой.

Сегодня есть еще много разнообразных и оригинальных рецептов, благодаря которым праздничный стол на Новый год будет самым вкусным и красивым. Главное — не стоит бояться фантазировать, ведь предложенные рецепты показали, что даже из простых продуктов можно сделать настоящий кулинарный шедевр.