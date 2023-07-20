Салаты-закуски на Новый год 2023 — простые и вкусные рецепты

Салаты-закуски на Новый 2023 год — простые и оригинальные рецепты с пошаговым фото. Свекольный рулет, шпинатные пирожные, салат-закуска в сырных корзиночках, из слоеного теста. Рецепт салата-закуски с грушей и орехами.
На Новый 2023 год можно приготовить вкусные салаты и закуски или даже подать салат в виде закуски. Вариантов приготовления таких необычных блюд очень много и такие рецепты обязательно понравятся тем хозяйкам, которые любят готовить что-то новое и оригинальное.
Закусочный рулет для новогоднего стола
Закусочный рулет — это одновременно закуска и салат, рецепт которого стоит обязательно включить в меню на Новый год. Получается очень вкусно, ярко и сытно. Особенно этот свекольный рулет понравится всем поклонникам такого салата, как селедка под шубой.
Ингредиенты:
- 250 г свеклы;
- 3 яйца;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 80 г крахмала;
- 1/2 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли.
Для начинки:
- 1 сельдь;
- 300 г сливочного сыра;
- 1 соленый огурец;
- пучок укропа.
Приготовление:
- Предварительно отвариваем свеклу, измельчаем ее на мелкой терке и добавляем к ней соль, яичные желтки, масло и крахмал, который можно заменить мукой. Тщательно все вымешиваем до однородности.
- Отдельно с добавлением сахара взбиваем белки до крепкой пены и в несколько приемов вмешиваем их в свекольную массу.
- Тесто переливаем на противень с пергаментом, разравниваем в пласт и выпекаем 13–15 минут при температуре 180 °С.
- К сливочному сыру добавляем измельченный укроп и мелко нарезанный соленый огурец. Получившейся смесью покрываем остывший бисквит.
- Поверх сырного слоя кладем кусочки сельди, сворачиваем в рулет, охлаждаем и перед подачей нарезаем порционными кусочками.
Шпинатные пирожные на Новый год
На Новый год можно приготовить абсолютно разные салаты и закуски. Но при желании подать на праздничный стол что-то необычное есть интересный рецепт шпинатных пирожных. Закуска необычная, вкусная и заменит любой, даже самый сытный салат.
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Ингредиенты для бисквита:
- 20 г муки;
- 20 г крахмала;
- 100 г шпината;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. сахара;
- 2 яйца;
- 1/2 ч. л. лимонного сока.
Для начинки:
- 150 г творожного сыра;
- 80 г красной рыбы;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- К яичным белкам всыпаем соль вместе с сахаром, вливаем сок лимона и хорошо взбиваем. На выходе должна получится пышная стойкая пена.
- Шпинат пробиваем блендером вместе с желтками. После подсыпаем муку с крахмалом, перемешиваем и порционно вмешиваем взбитые белки.
- Тесто переливаем на противень с пергаментом, разравниваем, чтобы получился ровный пласт и ставим в духовку на 15 минут, температура — 180 °С.
- Для начинки в чашу блендера отправляем творожный сыр, кусочки красной рыбы, всыпаем соль, перец и пробиваем.
- Корж делим на три равные части. Собираем пирожные, каждый слой покрываем начинкой.
Волованы с селедкой из слоеного теста
Превосходная закуска из слоеного теста. Начинка может любой, в таких аппетитных чашечках можно подать даже салат, например, оливье или крабовый. Получится вкусно, оригинально и необычно.
Ингредиенты:
- 1 свекла;
- 1/2 моркови;
- 70 г сельди;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. майонеза;
- зеленый лук по вкусу;
- слоеное тесто;
- 1 желток.
Приготовление:
- Из слоеного теста вырезаем кружочки. Раскладываем попарно и в каждом втором круге формочкой меньшего диаметра вырезаем кольцо.
- Круги перекладываем на противень с пергаментом, накалываем их вилкой. Края смазываем желтком, сверху кладем колечки и также промазываем их яйцом.
- При желании слоеные заготовки посыпаем кунжутом и ставим их выпекаться на 15–20 минут при 200 °С. У горячих волованов маленьким стаканом придавливаем серединку.
- Для начинки в общую миску отправляем натертое вареное яйцо, свеклу и морковь. Подсаливаем и заправляем майонезом.
- Слоеные чашечки наполняем начинкой, сверху горкой выкладываем нарезанную кубиками сельдь.
- Украшаем веточкой укропа и колечками зеленого лука.
Салат-закуска «Парижанка» на Новый год
Простой и очень вкусный салат-закуска без майонеза. Готовится он просто и быстро, буквально за считанные минуты. Такой рецепт идеально подходит для праздничного меню на Новый год.
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Ингредиенты:
- 1 груша;
- 100 г сыра;
- листья салата;
- 3 ст. л. меда;
- 50–100 г грецких орешков.
Для заправки:
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. меда;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- На сухую сковороду наливаем мед, следом засыпаем грецкие орехи и при постоянном помешивании обжариваем до тех пор, пока мед не станет карамельного цвета.
- Орешки в медовой карамели перекладываем на смазанную оливковым маслом тарелку, но так, чтобы они не касались друг друга.
- Очищенную от семян грушу нарезаем тонкими ломтиками, а сыр режем кубиками.
- Для заправки к оливковому маслу добавляем соль, перец и мед, размешиваем до однородности.
- На плоское блюдо выкладываем листья салата, сверху грушу, затем орешки и сыр. Поливаем сверху заправкой.
Салат-закуска «Рафаэлло» с крабовыми палочками
Праздничный салат-закуска, который никого не оставит равнодушным за праздничным столом на Новый год. Предложенный рецепт очень простой, но получается красивое и очень вкусное блюдо.
Ингредиенты:
- 100 г сыра;
- 300 г крабовых палочек;
- 3 яйца;
- чеснок по вкусу;
- майонез.
Приготовление:
- С помощью мелкой терки измельчаем сыр, вареные яйца и крабовые палочки.
- Половину натертых крабовых палочек отсыпаем в отдельную тарелку, а оставшуюся половину соединяем в общей миске с другими ингредиентами.
- Добавляем майонез, через пресс пропускаем чеснок и тщательно все вымешиваем.
- Из получившейся массы катаем шарики и обваливаем их в крабовой панировке.
- Готовую закуску кладем на красивое блюдо и при желании украшаем.
Салат-закуска «Оливье» для новогоднего стола
Какой же праздничный стол на Новый год без оливье. Но если традиционная подача — это скучно, то такой салат можно подать в виде закуски. Рецепт очень оригинальный, интересный и обязательно понравится многим хозяйкам.
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 1 морковь;
- 180 г вареной колбасы;
- 1 соленый огурец;
- зеленый лук;
- 6–7 клубней картофеля;
- 100 г горошка (консервированного);
- 2 ст. л. майонеза;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Очищенный картофель отвариваем до готовности, воду не забываем подсолить, после остужаем.
- Колбасу, соленый огурец, яйца и морковь нарезаем, как и для обычного салата, то есть кубиками.
- Все ингредиенты соединяем в общей миске, добавляем нашинкованный зеленый лук и консервированный горошек. Начинку перемешиваем и солим по вкусу, можно также поперчить.
- Остывший картофель натираем на крупной терке и замешиваем его как тесто.
- Картофельное тесто выкладываем на пищевую пленку, формируем пласт толщиной в 0,5 см.
- Сверху смазываем майонезом, раскладываем поверх начинку и аккуратно сворачиваем рулет.
- Рулет оборачиваем пленкой, убираем в прохладное место на 2 часа, а перед подачей нарезаем порционными кусочками.
Салат-закуска «Монастырская изба»
Еще один вариант, как можно быстро и вкусно приготовить салат-закуску из доступных ингредиентов. При этом готовится очень просто и быстро, но получается весьма оригинально.
Ингредиенты:
- крабовые палочки;
- 2–3 вареных яйца;
- 200 г твердого сыра;
- 130 мл майонеза;
- 3 зубчика чеснока;
- 50 г листьев салата.
Приготовление:
- На средней терке измельчаем сыр, добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, майонез и перемешиваем.
- Крабовые палочки полностью разворачиваем, смазываем сырной начинкой и сворачиваем обратно в плотную трубочку.
- Отдельно на мелкой терке измельчаем яичные желтки и белки.
- На тарелку с листьями салата выкладываем крабовые трубочки в виде домика. Например, сначала кладем четыре трубочки, сверху три, затем две и одну. При этом каждый слой из трубочек смазываем майонезом.
- Получившуюся «избу» присыпаем тертым белком, а сверху — желтком.
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Салат-закуска с вафельными коржами
При желании приготовить необычное блюдо для новогоднего стола есть салат-закуска с вафельными коржами. Отличное решение для тех, кто ищет что-то оригинальное, ведь получается красиво и вкусно.
Ингредиенты:
- 4 вафельных коржа;
- 300 г куриного филе;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 300 мл сметаны;
- 150 г сыра;
- 4–5 зубчиков чеснока;
- масло для обжарки;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Лук крошим кубиками, на терке измельчаем морковь, пассеруем овощи на растительном масле до мягкости.
- Филе птицы перемалываем в фарш, добавляем пассерованные овощи, соль по вкусу и тщательно все вымешиваем.
- В сметану пропускаем через пресс чеснок, всыпаем соль и тертый сыр, перемешиваем.
- Вафельный корж кладем в форму с пергаментом, поверх наносим овощной слой, а затем сметанно-сырный соус.
- Собираем закуску, чередуя слои. Ставим в духовку на 30–40 минут, температура — 180 °С.
Салат-закуска с тунцом
Салат-закуска в сырных корзиночках с тунцом — идеальный выбор для новогоднего стола. Также такой рецепт особенно понравится тем, кто придерживается правильного питания. Никакого калорийного майонеза, все очень легко, просто, но очень вкусно.
Ингредиенты:
- 220 г твердого сыра;
- 1 авокадо;
- 1 болгарский перец;
- 1 банка тунца;
- 60 г зеленых оливок;
- 1/2 ч. л. лимонного сока.
Для соуса:
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/4 ч. л. черного перца;
- 1/2 ч. л. лимонного сока.
Приготовление:
- Сырные корзиночки можно сделать разными способами. Для первого варианта сыр нарезаем кубиками, кладем в формочки для маффинов и ставим в микроволновку на 30–35 секунд.
- Формочки с расплавившимся сыром остужаем в течение минуты, затем с помощью маленькой ложечки формируем корзиночки.
- Вставляем еще одну формочку, придавливаем и ставим в прохладное место на 20 минут.
- Для второго варианта сыр натираем на мелкой терке, формируем на пергаменте круг диаметром 10 см. Отправляем в микроволновку на 2–2,5 минуты.
- Сырные заготовки кладем на перевернутый стакан, придаем форму корзиночки и убираем в прохладное место на 20 минут.
- В миску отправляем нарезанные кубиками авокадо и сладкий перец, тунец и колечки оливок.
- Для заправки смешиваем оливковое масло с лимонным соком, горчицей. Приправляем солью и перцем.
- Заправляем салат подготовленным соусом и раскладываем начинку по сырным корзиночкам, при желании украшаем кудрявой петрушкой.
Сегодня есть еще много разнообразных и оригинальных рецептов, благодаря которым праздничный стол на Новый год будет самым вкусным и красивым. Главное — не стоит бояться фантазировать, ведь предложенные рецепты показали, что даже из простых продуктов можно сделать настоящий кулинарный шедевр.