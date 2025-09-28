Фэншуй: эти 5 растений не стоит держать в доме

Комнатные растения способны менять атмосферу в доме не хуже новой мебели. Они оживляют пространство, наполняют его энергией и создают настроение. Но в феншуе не каждый цветок подходит для гармоничного потока энергии. Некоторые могут символически "застрять" или наоборот привнести дисбаланс. Если верить древним практикам, такие растения лучше не держать в жилом пространстве.

Кактусы и колючие растения

Да, они стильно смотрятся в дизайнерских кашпо, но по феншую острые иглы – символ агрессии и напряжения. Считается, что кактусы могут провоцировать конфликты и "колоть" энергию дома. Особенно нежелательно ставить их в спальне и гостиной.

Сухие букеты



Мода на стабилизированные и засушенные растения никуда не уходит, но феншуй к ним относится скептически. Сухие композиции символизируют остановку энергии и застой, они будто бы "безжизненные". Если хочется эстетики, лучше заменить их на свежие цветы или живые растения в горшках.



Лианы и вьющиеся растения

Филодендроны, плющи и другие ампельные красавцы выглядят эффектно, но по феншую они "стягивают" пространство. Их ветви ассоциируются с путаницей и могут провоцировать усталость, апатию или ощущение "запутанности" в делах. Особенно это касается офисного уголка и зон, где важна концентрация.

Лилии





Красивые и элегантные, но с точки зрения феншуя они символизируют траурную энергетику. В доме они могут ассоциироваться с потерями и грустью. Если и украшать пространство лилиями, то лучше на короткое время, как часть праздничного букета.

Фиалки

Несмотря на свою нежность, феншуй советует обходиться без них в спальне и местах отдыха. Считается, что фиалки замедляют энергетику и могут "сбивать" эмоциональный баланс.

Феншуй не запрещает любить растения – он лишь подсказывает, какие могут быть неблагоприятны для гармонии дома. Чтобы пространство "дышало", отдавайте предпочтение круглым листьям, свежим букетам и цветам, которые символизируют рост и процветание. А если уж душа просит кактус или плющ, ставьте их подальше от зон сна и общения.